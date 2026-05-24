‘Jendela transfer terpenting sepanjang sejarah’ - Michael Carrick masih ‘harus bekerja keras’ agar Man Utd bisa menjadi penantang serius gelar Liga Premier
Carrick memaparkan prioritas Manchester United di bursa transfer musim panas
Manchester United berhasil memastikan kembali lolos ke Liga Champions, namun Carrick mengakui bahwa proses perombakan besar-besaran masih harus dilakukan di Old Trafford. Dengan beberapa pemain senior yang diperkirakan akan hengkang, termasuk Casemiro, manajer Manchester United itu mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan selama jendela transfer musim panas.
Carrick membahas transfer dan keseimbangan skuad
Carrick menekankan bahwa United tidak boleh berpuas diri setelah pencapaian mereka musim ini. Ia mengakui bahwa skuad perlu diperbarui agar dapat terus maju dan mengejar ketertinggalan dari tim-tim papan atas Liga Premier.
"Saya pikir keindahan jendela transfer berikutnya bagi semua orang, itu selalu menjadi hal terbesar di dunia, dan jendela transfer terpenting sepanjang masa bagi setiap klub, menurut saya," jelasnya, seperti dikutip dari situs web resmi klub.
"Itu memang sifat dari bagaimana hal ini diciptakan, jujur saja. Dan saya pikir, sekali lagi, sebagai klub sepak bola, Anda ingin terus maju. Kami tentu saja, sebagai klub sepak bola, ingin terus maju. Jadi, saya pikir sudah diakui bahwa kami berada di tahap ini dan dinamika serta keseimbangan arah yang kami tempuh, di mana kami berakhir dan finis di liga.
"Dan jelas ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya tahu ini cukup jelas, ada beberapa pemain yang pergi, sehingga ada sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Ini tidak lebih penting daripada yang sebelumnya, atau ini adalah apa yang ada di depan kami sebagai klub sepak bola untuk mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin."
Generasi muda United mulai unjuk gigi
Kepergian Casemiro yang diperkirakan akan terjadi akan meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang besar di ruang ganti, namun Carrick yakin para pemain muda mulai menunjukkan kedewasaan baik di dalam maupun di luar lapangan. Manajer United itu menyoroti penampilan dan mentalitas skuad belakangan ini sebagai bukti semakin matangnya karakter di dalam tim.
"Tentu saja, saya telah melihat perkembangan, banyak perkembangan dalam berbagai hal," tambahnya. "Sebagian terlihat di lapangan, sebagian lagi jelas terlihat dari segi performa atau aspek teknis, dan para pemain semakin membaik dalam hal itu.
"Tapi saya rasa saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, sekali lagi, terkadang itu adalah perasaan nyaman dalam arti terbaik berada di sini dan mengetahui bagaimana rasanya bermain di sini, memiliki unsur kesuksesan, menghadapi beberapa tantangan, dan Anda berhasil melewatinya serta memahami apa yang diperlukan untuk melewatinya.
"Saya pikir hal itu sama pentingnya, dan kemudian Anda bisa berkembang, dan karakter serta kepribadian Anda semakin terlihat. Saya melihat hal itu pada beberapa pemain muda, dan sebenarnya, tidak hanya pemain muda, Anda bisa melihat semua orang sedikit lebih berkembang saat meraih hasil dan penampilan yang baik. Jadi, menurut saya, kepemimpinan berbeda-beda pada setiap orang. Ada contoh pemimpin yang menunjukkannya secara lebih vokal, tapi Anda pasti bisa melihat setiap pemain berkembang saat tim bergerak ke arah yang benar, pasti, ya."
Perhatian kini beralih ke Brighton dan proses perombakan skuad menjelang musim panas
Manchester United akan menutup musim mereka dengan menghadapi Brighton sebelum fokus sepenuhnya beralih ke bursa transfer musim panas. Beberapa pemain dikaitkan dengan Setan Merah, termasuk Elliot Anderson dari Nottingham Forest, gelandang Brighton Carlos Baleba, dan bintang Newcastle Sandro Tonali.