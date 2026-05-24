‘Jendela transfer terpenting sepanjang sejarah’ - Michael Carrick masih ‘harus bekerja keras’ agar Man Utd bisa menjadi penantang serius gelar Liga Premier

Carrick menekankan bahwa United tidak boleh berpuas diri setelah pencapaian mereka musim ini. Ia mengakui bahwa skuad perlu diperbarui agar dapat terus maju dan mengejar ketertinggalan dari tim-tim papan atas Liga Premier.

"Saya pikir keindahan jendela transfer berikutnya bagi semua orang, itu selalu menjadi hal terbesar di dunia, dan jendela transfer terpenting sepanjang masa bagi setiap klub, menurut saya," jelasnya, seperti dikutip dari situs web resmi klub.

"Itu memang sifat dari bagaimana hal ini diciptakan, jujur saja. Dan saya pikir, sekali lagi, sebagai klub sepak bola, Anda ingin terus maju. Kami tentu saja, sebagai klub sepak bola, ingin terus maju. Jadi, saya pikir sudah diakui bahwa kami berada di tahap ini dan dinamika serta keseimbangan arah yang kami tempuh, di mana kami berakhir dan finis di liga.

"Dan jelas ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya tahu ini cukup jelas, ada beberapa pemain yang pergi, sehingga ada sedikit pekerjaan yang harus dilakukan. Ini tidak lebih penting daripada yang sebelumnya, atau ini adalah apa yang ada di depan kami sebagai klub sepak bola untuk mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin."