"Jenazah Cristiano Ronaldo 'sebaiknya diserahkan kepada para ilmuwan' saat sang GOAT akhirnya pensiun, karena bintang Al-Nassr itu membuat mantan rekan setimnya di Man Utd terkesima setelah terus bermain hingga usia 40-an"

Brown, yang pernah bekerja sama dengan Ronaldo di Old Trafford, mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai pemain internasional Portugal yang tak pernah padam semangatnya itu dan komitmennya yang tak pernah surut untuk bermain di level tertinggi: “Tubuhnya harus diserahkan kepada para ilmuwan saat dia akhirnya pensiun! Dia seperti mesin.

“Dia jelas menyukai tempat itu [Al-Nassr]. Dia diperlakukan dengan baik. Percayalah, jika dia tidak ingin melanjutkan, dia tidak akan melakukannya. Dia mencintai permainan ini. Dia menikmati dirinya sendiri. Dia masih tampil gemilang, dan itulah yang bisa Anda harapkan.

“Kapan saja dia bisa pensiun dan bersantai, melakukan apa pun yang dia inginkan, tapi dia masih ingin menjadi bagian dari sepak bola. Dia masih ingin memecahkan rekor dan mencetak rekor. Daripada melihatnya secara negatif, kamu harus melihatnya sebagai hal yang sangat positif. Terutama bagi para pemain muda yang sedang berkembang—seberapa besar usaha yang dia berikan dan seberapa besar dia bersedia memberikan usaha.

“Dia rela mengorbankan tubuhnya hanya untuk terus bermain sepak bola. Bagi saya, saya sangat senang dia bisa melakukannya.”