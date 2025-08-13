"Jenazah Cristiano Ronaldo 'sebaiknya diserahkan kepada para ilmuwan' saat sang GOAT akhirnya pensiun, karena bintang Al-Nassr itu membuat mantan rekan setimnya di Man Utd terkesima setelah terus bermain hingga usia 40-an"

- Vokalis Evergreen masih tampil prima
- Menandatangani kontrak baru di Timur Tengah
- Akan terus berkarier selama ia masih menikmatinya
Di usia 40 tahun, pemenang Ballon d’Or lima kali ini tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Ia tetap menjadi pemain andalan bagi klub Liga Pro Arab Saudi, Al-Nassr, dan baru-baru ini memimpin timnas negaranya meraih gelar juara UEFA Nations League untuk kedua kalinya.
Ronaldo bertekad untuk mencetak 1.000 gol sepanjang kariernya sebelum gantung sepatu, dan upayanya itu didukung oleh kontrak baru berdurasi dua tahun di Timur Tengah. Hal itu mungkin bukan kontrak terakhir yang akan ia tandatangani, karena masih ada kabar bahwa ia akan kembali ke klub asalnya, Sporting.
CR7 juga berupaya menyamai rival abadinya, Lionel Messi, dalam hal karier yang panjang, mengingat ikon asal Argentina itu tampaknya akan memperpanjang kontraknya bersama Inter Miami di MLS, dan masih harus dilihat kapan kedua legenda sepanjang masa ini akan mengakhiri karier mereka.
Brown, yang pernah bekerja sama dengan Ronaldo di Old Trafford, mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai pemain internasional Portugal yang tak pernah padam semangatnya itu dan komitmennya yang tak pernah surut untuk bermain di level tertinggi: “Tubuhnya harus diserahkan kepada para ilmuwan saat dia akhirnya pensiun! Dia seperti mesin.
“Dia jelas menyukai tempat itu [Al-Nassr]. Dia diperlakukan dengan baik. Percayalah, jika dia tidak ingin melanjutkan, dia tidak akan melakukannya. Dia mencintai permainan ini. Dia menikmati dirinya sendiri. Dia masih tampil gemilang, dan itulah yang bisa Anda harapkan.
“Kapan saja dia bisa pensiun dan bersantai, melakukan apa pun yang dia inginkan, tapi dia masih ingin menjadi bagian dari sepak bola. Dia masih ingin memecahkan rekor dan mencetak rekor. Daripada melihatnya secara negatif, kamu harus melihatnya sebagai hal yang sangat positif. Terutama bagi para pemain muda yang sedang berkembang—seberapa besar usaha yang dia berikan dan seberapa besar dia bersedia memberikan usaha.
“Dia rela mengorbankan tubuhnya hanya untuk terus bermain sepak bola. Bagi saya, saya sangat senang dia bisa melakukannya.”
Posisi Ronaldo di antara para legenda sudah tak terbantahkan, namun ia bertekad untuk memperkuat warisannya itu sebelum akhirnya gantung sepatu dan mengakhiri kariernya yang penuh rekor. Ia juga telah menemukan kebahagiaan di luar lapangan, setelah terungkap bahwa CR7 kini telah bertunangan dengan kekasih lamanya, Georgina Rodriguez.