Berbicara di podcast Stick to Football, pengacara olahraga terkemuka Paul Gilroy KC membahas implikasi hukum bagi skuad City. Saat ditanya legenda Arsenal Ian Wright apakah para pemain yang tidak mengetahui aktivitas di ruang direksi punya dasar untuk pergi, Gilroy memberikan penilaian tegas soal hak-hak ketenagakerjaan.

"Tentu saja, ya, pertanyaan yang bagus itu, dari perspektif pemain," jelas Gilroy. "Setiap kontrak kerja, baik itu pesepakbola atau seseorang yang bekerja di toko, memiliki syarat tersirat di dalamnya. Dengan kata lain, itu tidak tertulis. Dan syarat tersirat yang kita bicarakan di sini adalah unsur kepercayaan dan keyakinan.

"Jadi, jika saya bekerja untuk Anda, Anda dan saya harus memiliki tingkat kepercayaan dan keyakinan yang cukup satu sama lain agar hubungan itu bisa berjalan. Jika Anda tidak percaya kepada saya, atau saya tidak percaya kepada Anda, atau jika Anda menyebut saya pembohong dan pencuri pada hari Selasa, saya tidak bisa bekerja untuk Anda pada hari Rabu, kepercayaan dan keyakinan.

"Sekarang, seorang pemain bisa mengatakan, 'Anda telah melanggar syarat tersirat tentang kepercayaan dan keyakinan. Anda adalah pemberi kerja saya, Anda telah bertindak dengan melanggar syarat itu, dan itu memberi saya hak untuk mengatakan saya merobek kontrak saya dan saya pergi'."