Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Jelas merupakan sebuah kemungkinan' - Erling Haaland & para bintang Man City bisa pergi secara GRATIS saat pakar hukum menjelaskan bagaimana para pemain dapat mengakhiri kontrak setelah vonis bersalah
Vonis bersalah memicu kekhawatiran soal kontrak
Vonis bersalah terbaru Manchester City dalam sengketa finansial mereka yang menyita perhatian dengan Premier League telah memicu spekulasi besar terkait masa depan skuad elite mereka. Komisi independen menyatakan raksasa Etihad itu bersalah atas 114 dari 115 dakwaan, dengan menyebut sejumlah pelanggaran termasuk pengaturan kontrak 'palsu' dengan mitra komersial antara 2009 dan 2018.
Dampak dari putusan bersejarah ini langsung menimbulkan keraguan atas komitmen jangka panjang para pemain kunci. Dengan klub saat ini tetap menyatakan tidak bersalah dan bersiap mengajukan banding, ketidakpastian ini membuka peluang bagi skenario yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling menonjol, sejumlah suara hukum terkemuka sedang menilai apakah bintang seperti Haaland bisa memanfaatkan hukum ketenagakerjaan untuk mendapatkan jalan keluar mendadak tanpa biaya dari Stadion Etihad.
- Getty Images Sport
Manchester City menghadapi eksodus pemain?
Berbicara di podcast Stick to Football, pengacara olahraga terkemuka Paul Gilroy KC membahas implikasi hukum bagi skuad City. Saat ditanya legenda Arsenal Ian Wright apakah para pemain yang tidak mengetahui aktivitas di ruang direksi punya dasar untuk pergi, Gilroy memberikan penilaian tegas soal hak-hak ketenagakerjaan.
"Tentu saja, ya, pertanyaan yang bagus itu, dari perspektif pemain," jelas Gilroy. "Setiap kontrak kerja, baik itu pesepakbola atau seseorang yang bekerja di toko, memiliki syarat tersirat di dalamnya. Dengan kata lain, itu tidak tertulis. Dan syarat tersirat yang kita bicarakan di sini adalah unsur kepercayaan dan keyakinan.
"Jadi, jika saya bekerja untuk Anda, Anda dan saya harus memiliki tingkat kepercayaan dan keyakinan yang cukup satu sama lain agar hubungan itu bisa berjalan. Jika Anda tidak percaya kepada saya, atau saya tidak percaya kepada Anda, atau jika Anda menyebut saya pembohong dan pencuri pada hari Selasa, saya tidak bisa bekerja untuk Anda pada hari Rabu, kepercayaan dan keyakinan.
"Sekarang, seorang pemain bisa mengatakan, 'Anda telah melanggar syarat tersirat tentang kepercayaan dan keyakinan. Anda adalah pemberi kerja saya, Anda telah bertindak dengan melanggar syarat itu, dan itu memberi saya hak untuk mengatakan saya merobek kontrak saya dan saya pergi'."
Klub-klub rival dalam siaga tinggi
Prospek merekrut talenta kelas dunia tanpa harus membayar biaya transfer selangit secara alami memicu reaksi yang jenaka, namun penuh makna, dari para host podcast tersebut. Jamie Carragher dengan usil bertanya apakah Liverpool bisa merekrut Haaland secara gratis pekan depan, dan Gilroy hanya menjawab: "Ya, kenapa tidak?"
Wright juga ikut melontarkan skenario hipotetis, dengan bercanda bahwa penyerang asal Norwegia itu mungkin lebih memilih pindah ke London Utara. "Dia mungkin ingin datang ke Arsenal, hanya karena teman-temannya ada di sana," canda Wright. Meski disampaikan sebagai gurauan, percakapan itu menyoroti perubahan besar di pasar transfer yang akan terjadi jika para pemain Manchester City secara hukum diizinkan untuk membatalkan kontrak mereka.
- AFP
Banding yang membayangi dan penantian itu
Semua mata kini benar-benar tertuju pada banding City yang akan segera diajukan terhadap temuan komisi independen. Klub itu memiliki tenggat hingga Jumat untuk secara resmi menggugat putusan bersalah tersebut, dan hasil dari pertarungan hukum ini pada akhirnya akan menentukan beratnya sanksi olahraga apa pun yang dijatuhkan.
Bagi Enzo Maresca dan skuadnya, fokus langsung harus tetap pada tugas mereka di atas lapangan di tengah badai di luar lapangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, sampai keputusan final tercapai, bayang-bayang potensi pemutusan kontrak akan terus membayangi kubu biru Manchester.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami