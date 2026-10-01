Menjelang laga besok di kandang Prancis, pada matchday ketiga Nations League, seperti yang sudah terjadi saat lawatan ke Turki, pelatih timnas Roberto Mancini membagi skuad untuk mengelola persiapan sebaik mungkin menuju laga Senin, 5 Oktober, melawan Turki. Di antara catatan paling menarik, ada kembalinya Nicolò Barella dan Daniel Maldini, yang absen di Turki, serta, di antara mereka yang tetap berada di Italia, nama Alessandro Romano dan Samuele Inacio.





Pagi ini, sesi latihan terakhir di Coverciano untuk Italia, yang pada sore hari akan berangkat ke Paris untuk menghadapi besok malam (pukul 20.45 WIB, siaran langsung di Rai 1 – dipimpin wasit asal Spanyol Gil Manzano) tuan rumah Prancis di Stade de France, Saint-Denis, dalam pertandingan ketiga grup Nations League.



