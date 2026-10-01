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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Jelang Prancis vs Italia: Mancini sudah menentukan pilihan, sembilan pemain Italia tidak berangkat ke Paris, termasuk Romano. Inacio kembali absen

Italy
France vs Italy
France
UEFA Nations League A
R. Mancini

Pelatih timnas membagi grup menjadi dua bagian: mereka yang berangkat ke Paris dan mereka yang tetap di Coverciano menjelang pertandingan hari Senin melawan Turki

Menjelang laga besok di kandang Prancis, pada matchday ketiga Nations League, seperti yang sudah terjadi saat lawatan ke Turki, pelatih timnas Roberto Mancini membagi skuad untuk mengelola persiapan sebaik mungkin menuju laga Senin, 5 Oktober, melawan Turki. Di antara catatan paling menarik, ada kembalinya Nicolò Barella dan Daniel Maldini, yang absen di Turki, serta, di antara mereka yang tetap berada di Italia, nama Alessandro Romano dan Samuele Inacio.


Pagi ini, sesi latihan terakhir di Coverciano untuk Italia, yang pada sore hari akan berangkat ke Paris untuk menghadapi besok malam (pukul 20.45 WIB, siaran langsung di Rai 1 – dipimpin wasit asal Spanyol Gil Manzano) tuan rumah Prancis di Stade de France, Saint-Denis, dalam pertandingan ketiga grup Nations League.


  • Sembilan pemain yang tetap berada di Coverciano

    Seperti yang sudah terjadi saat lawatan ke Bursa, dengan tujuan mengelola persiapan sebaik mungkin menjelang pertandingan melawan Turki - yang dijadwalkan pada Senin 5 Oktober di Bologna - pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini memutuskan untuk tidak membawa seluruh skuad dalam perjalanan ke Prancis.


    Karena itu, program latihan khusus akan diatur di Coverciano untuk sembilan pemain: Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina, Alessandro Romano, yang pagi ini tidak akan berlatih bersama sisa grup untuk menjalani sesi kerja pada sore hari bersama sebagian staf teknis dan performa (Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari, dan Luca Bossi).

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