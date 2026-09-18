Pada Minggu nanti akan ada Juventus vs Atalanta, duel antara Spalletti dan Sarri

"Sarri? Senang rasanya bisa bekerja dengannya: saya sudah mengenal permainannya dan kemudian bisa menulis di curriculum vitae bahwa saya pernah dilatih oleh Sarri juga akan penting ketika saya pensiun nanti. Saya merasa terhormat.





Spalletti? Dengan dia saya punya hubungan spesial, kami sering berkomunikasi. Tidak mudah memahaminya, Anda harus cerdas, tetapi kami langsung saling memahami dan saya senang bisa bertemu lagi dengannya".



