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Atalanta BC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Jelang Juventus-Atalanta, Elmas: "Saya punya hubungan spesial dengan Spalletti. Tiba di Bergamo lewat negosiasi rahasia"

Atalanta
E. Elmas
Serie A

Mantan pemain Napoli itu, yang kini berada di Bergamo, menceritakan kisahnya sendiri

Eljif Elmas, gelandang serang Atalanta, berbicara kepada Corriere di Bergamo.


Kedatangan di Bergamo dan formulanya

"Kedatangan saya ke Atalanta? Negosiasinya berjalan diam-diam berkat kerja Percassi dan Giuntoli, mereka langsung percaya kepada saya, kami bersikap serius dan profesional. Apakah saya khawatir dengan formula hak dengan opsi penebusan? Tidak, ini tetap menjadi pengalaman yang akan membuat saya berkembang dan saya akan memberikan yang terbaik. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Tapi menurut saya hal-hal bagus akan terjadi".



  • Pada Minggu nanti akan ada Juventus vs Atalanta, duel antara Spalletti dan Sarri

    "Sarri? Senang rasanya bisa bekerja dengannya: saya sudah mengenal permainannya dan kemudian bisa menulis di curriculum vitae bahwa saya pernah dilatih oleh Sarri juga akan penting ketika saya pensiun nanti. Saya merasa terhormat.


    Spalletti? Dengan dia saya punya hubungan spesial, kami sering berkomunikasi. Tidak mudah memahaminya, Anda harus cerdas, tetapi kami langsung saling memahami dan saya senang bisa bertemu lagi dengannya".


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