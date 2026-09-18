Eljif Elmas, gelandang serang Atalanta, berbicara kepada Corriere di Bergamo.
Kedatangan di Bergamo dan formulanya
"Kedatangan saya ke Atalanta? Negosiasinya berjalan diam-diam berkat kerja Percassi dan Giuntoli, mereka langsung percaya kepada saya, kami bersikap serius dan profesional. Apakah saya khawatir dengan formula hak dengan opsi penebusan? Tidak, ini tetap menjadi pengalaman yang akan membuat saya berkembang dan saya akan memberikan yang terbaik. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Tapi menurut saya hal-hal bagus akan terjadi".