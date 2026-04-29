Jejak Guardiola pun segera sirna! Vincent Kompany lolos dari hukuman yang tidak menyenangkan di FC Bayern

Jadi, kini Kompany dan Davies menggantikan Laimer. Mengapa ia melakukannya? Laimer dan rekan duetnya yang serasi, Josip Stanisic, pada akhirnya termasuk di antara para pemenang tersembunyi musim yang mengesankan ini. Keduanya tampil meyakinkan sebagai pemain yang gigih dalam duel-duel dan, yang terpenting, sebagai penggerak serangan. Laimer telah mengumpulkan 15 poin gol musim ini, sementara Stanisic setidaknya sepuluh.

Baru-baru ini, yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah keduanya akan bermain, melainkan siapa yang akan bermain di sisi kiri dan siapa di sisi kanan. "Kami membahas hal ini setidaknya sekali seminggu di ruang pelatih," ungkap Kompany pekan lalu. "Tak satu pun dari kami yang tahu apakah Konrad atau Stani lebih baik di kiri atau kanan. Jika Anda bertanya kepada saya, siapa di antara keduanya yang paling baik bermain di kiri dan siapa di kanan, hampir mustahil untuk menjawabnya. Bagi kami, ini adalah kemewahan."

Namun, melawan PSG, Kompany secara mengejutkan mengesampingkan kemewahan ini dan memilih Davies. Mantan bek kiri andalan itu absen selama berbulan-bulan karena cedera ligamen silang. Setelah comeback-nya pada Desember, ia mengalami beberapa kemunduran fisik, bahkan sempat ada spekulasi tentang kemungkinan ia dijual pada musim panas. Baru-baru ini, Davies tampil impresif setelah masuk sebagai pemain pengganti dan dua kali berturut-turut masuk dalam starting eleven di Bundesliga. Orang mengira itu hanya untuk mengistirahatkan Laimer dan Stanisic - ternyata salah.