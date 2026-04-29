Sekitar satu jam sebelum kick-off semifinal Liga Champions antara Paris Saint-Germain dan FC Bayern, tiba-tiba terasa semilir angin Pep Guardiola di Parc des Princes, Paris. Pasalnya, susunan pemain telah diumumkan dan nama Konrad Laimer tidak tercantum dalam daftar pemain FC Bayern, melainkan digantikan oleh nama Alphonso Davies. Benar saja: Koan Konny!
Jejak Guardiola pun segera sirna! Vincent Kompany lolos dari hukuman yang tidak menyenangkan di FC Bayern
Tanpa alasan yang jelas, Pelatih Vincent Kompany justru mengubah formasi empat bek yang telah terbukti ampuh dalam berbagai pertandingan besar musim ini, tepatnya pada laga yang paling dinanti-nantikan. Hal ini tak terelakkan mengingatkan pada gurunya, Pep Guardiola. Seperti diketahui, sang guru pelatih asal Catalan itu pernah menganut prinsip: Semakin istimewa pertandingannya, semakin istimewa pula langkah-langkah yang harus diambil pelatih. Terutama selama tiga tahun di FC Bayern, Guardiola cenderung terlalu memikirkan pertandingan—bahkan mungkin terlalu banyak mengintervensi.
Pada leg kedua semifinal melawan Real Madrid tahun 2014, ia memerintahkan timnya (atas desakan para pemain kunci, seperti yang terungkap kemudian) untuk menggunakan formasi bunuh diri dengan duet gelandang tengah Bastian Schweinsteiger dan Toni Kroos. Alih-alih membalikkan kekalahan 0-1 dari leg pertama, para pemain Munich justru dihajar habis-habisan dan kalah 0-4. Dua tahun kemudian, secara mengejutkan Guardiola tidak memainkan Thomas Müller dan Franck Ribery pada leg pertama semifinal melawan Atletico Madrid, dan sebagai gantinya, di antara pemain yang diturunkan adalah Juan Bernat, favorit Uli Hoeneß. FC Bayern kalah 0-1 dan akhirnya tersingkir lagi.
FC Bayern: Laimer dan Stanisic termasuk di antara para pemenang utama musim ini
Jadi, kini Kompany dan Davies menggantikan Laimer. Mengapa ia melakukannya? Laimer dan rekan duetnya yang serasi, Josip Stanisic, pada akhirnya termasuk di antara para pemenang tersembunyi musim yang mengesankan ini. Keduanya tampil meyakinkan sebagai pemain yang gigih dalam duel-duel dan, yang terpenting, sebagai penggerak serangan. Laimer telah mengumpulkan 15 poin gol musim ini, sementara Stanisic setidaknya sepuluh.
Baru-baru ini, yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah keduanya akan bermain, melainkan siapa yang akan bermain di sisi kiri dan siapa di sisi kanan. "Kami membahas hal ini setidaknya sekali seminggu di ruang pelatih," ungkap Kompany pekan lalu. "Tak satu pun dari kami yang tahu apakah Konrad atau Stani lebih baik di kiri atau kanan. Jika Anda bertanya kepada saya, siapa di antara keduanya yang paling baik bermain di kiri dan siapa di kanan, hampir mustahil untuk menjawabnya. Bagi kami, ini adalah kemewahan."
Namun, melawan PSG, Kompany secara mengejutkan mengesampingkan kemewahan ini dan memilih Davies. Mantan bek kiri andalan itu absen selama berbulan-bulan karena cedera ligamen silang. Setelah comeback-nya pada Desember, ia mengalami beberapa kemunduran fisik, bahkan sempat ada spekulasi tentang kemungkinan ia dijual pada musim panas. Baru-baru ini, Davies tampil impresif setelah masuk sebagai pemain pengganti dan dua kali berturut-turut masuk dalam starting eleven di Bundesliga. Orang mengira itu hanya untuk mengistirahatkan Laimer dan Stanisic - ternyata salah.
Vincent Kompany mengandalkan kecepatan Alphonso Davies
Dengan memasukkan Davies, Kompany memutuskan untuk mengutamakan kecepatan. Dalam arti tertentu, pelatih itu menyesuaikan diri dengan lawan, alih-alih tetap teguh pada strategi timnya sendiri. Kompany membuat timnya rentan dan mengambil risiko bahwa jika rencananya gagal, ia akan mendapat cap yang mungkin paling tidak menyenangkan bagi seorang pelatih—seperti yang pernah dialami Guardiola: "pelatih yang gagal"!
Memang, tak lama sebelum jeda, Davies melakukan handball yang kontroversial dan menyebabkan penalti yang pada akhirnya sah, yang dieksekusi oleh Ousmane Dembele untuk membawa Paris memimpin 3-2. Terlepas dari itu, ia bermain cukup baik, dan nuansa Guardiola pun segera sirna di Parc des Princes. Meskipun perubahan formasi yang dilakukan Kompany tidak terbukti sebagai langkah jenius, pada dasarnya tidak bisa dikatakan bahwa dia "gagal melatih".
Davies tampil waspada dan mengendalikan sisi pertahanan kirinya melawan Desire Doue dengan lebih baik daripada Stanisic, yang mungkin merupakan pemain terlemah di tim Munich, dalam mengendalikan sisi kanan melawan pencetak dua gol Khvicha Kvaratskhelia. Dengan sundulan pembersihannya di kotak penalti sendiri, Davies juga memicu serangan balik yang pada akhirnya berujung pada penalti yang membawa Munich unggul 1-0.
FC Bayern: Siapa yang akan diturunkan pada leg kedua melawan PSG?
Namun, Aaron Danks, yang menggantikan Kompany yang sedang diskors di pinggir lapangan, sudah menariknya keluar pada babak pertama. Laimer masuk, tetapi tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya. Menjelang gol ke-2:4, ia membiarkan pertahanannya terlalu terbuka. Dalam permainan menyerang, ia memang aktif, namun hanya 74 persen umpannya yang tepat sasaran; persentase 75 persen milik Stanisic, bagaimanapun, tak terelakkan lebih baik. Dan Davies? Ia mencatat akurasi umpan 96 persen, yang merupakan yang terbaik di antara semua pemain starting eleven Munich.
Menjelang leg kedua pada Rabu mendatang di Munich, susunan pemain di posisi bek sayap tampaknya masih terbuka lebar. Bisa jadi Kompany akan menempatkan Stanisic, yang tampil lemah di Paris, di bangku cadangan dan menurunkan Laimer di bek kanan - di sana ia bisa bermain sama baiknya seperti di sisi lainnya.