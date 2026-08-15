AFP
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Jeff Bezos mengamankan saham minoritas di Liverpool dalam investasi baru FSG yang mengejutkan
FSG setuju investasi ekuitas minoritas
FSG telah secara resmi mengumumkan perjanjian definitif untuk menjual saham minoritas di Liverpool kepada 1892 Holdings. Konsorsium yang baru dibentuk ini dipimpin dan dikelola oleh Amit Bhatia, dengan menghimpun para ahli dari dunia bisnis, teknologi, dan investasi global.
Kelompok investasi ternama ini mendapat dukungan finansial signifikan dari Mittal Family Trusts dan K5 Sports. Yang krusial, Jeff Bezos terlibat sebagai investor utama di dana K5 Sports. EE Capital, family office milik Elaine dan Eduardo Saverin, juga ikut berkontribusi dalam investasi strategis tersebut. Transaksi ini dirancang untuk secara aktif mendukung ambisi pertumbuhan jangka panjang Liverpool, baik di dalam maupun di luar lapangan.
- Getty Images Sport
FSG mempertahankan kendali operasional mayoritas
Terlepas dari masuknya investor baru, struktur kepemilikan fundamental di Anfield tidak akan mengalami transformasi radikal. FSG mengonfirmasi mereka akan tetap mempertahankan kepemilikan mayoritas dan kendali operasional atas Liverpool.
Para mitra konsorsium akan berkolaborasi erat dengan FSG dan tim kepemimpinan klub yang sudah ada. Bersama-sama, mereka bertujuan mengevaluasi peluang-peluang baru yang akan meningkatkan tujuan menyeluruh raksasa Premier League tersebut.
"Liverpool selalu dibangun dengan berpikir melampaui satu musim dan membuat keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang klub," kata presiden FSG Mike Gordon. "Pendekatan itu terus menarik minat dari investor dan pemimpin bisnis terkemuka di seluruh dunia."
Filosofi klub jangka panjang yang sama
Gordon menambahkan bahwa investor baru itu sangat selaras dengan visi yang sudah ada di Anfield. Ia menyatakan keyakinan penuh bahwa konsorsium tersebut akan melengkapi fondasi kuat yang sudah dibangun oleh FSG.
"Saat kami mempertimbangkan peluang ini, menjadi jelas bahwa Amit dan konsorsium memiliki filosofi jangka panjang yang sama dengan kami serta apresiasi terhadap apa yang membuat Liverpool istimewa," jelas Gordon. "Pengalaman dan sudut pandang mereka akan melengkapi fondasi kuat yang sudah ada, dan kami menantikan untuk bekerja bersama."
Amit Bhatia juga mengungkapkan kebanggaannya yang besar terkait kesepakatan tersebut. "Kami sangat bangga bisa berinvestasi di Liverpool Football Club dan melakukannya bersama FSG," ujarnya atas nama 1892 Holdings. "Kami menaruh rasa hormat dan kekaguman yang sebesar-besarnya kepada FSG sebagai pemilik dan atas segala yang telah mereka capai di Anfield."
- Getty
Menunggu persetujuan akhir dari otoritas regulasi
Corestone Capital Advisors secara aktif memfasilitasi keterlibatan antara kedua pihak. Sejumlah firma hukum dan penasihat terkemuka, termasuk Allen Overy Shearman Sterling LLP dan Deloitte, juga sangat terlibat dalam menyusun transaksi yang kompleks tersebut.
Penyelesaian akhir transaksi besar ini masih bergantung pada persetujuan regulasi yang diperlukan dan syarat penutupan lazim lainnya. Setelah sepenuhnya mendapat lampu hijau, konsorsium tersebut akan secara resmi memulai kemitraan strategis mereka dengan FSG di Merseyside.
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