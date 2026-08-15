Jeff Bezos mengamankan saham minoritas di Liverpool dalam investasi baru FSG yang mengejutkan

Gordon menambahkan bahwa investor baru itu sangat selaras dengan visi yang sudah ada di Anfield. Ia menyatakan keyakinan penuh bahwa konsorsium tersebut akan melengkapi fondasi kuat yang sudah dibangun oleh FSG.

"Saat kami mempertimbangkan peluang ini, menjadi jelas bahwa Amit dan konsorsium memiliki filosofi jangka panjang yang sama dengan kami serta apresiasi terhadap apa yang membuat Liverpool istimewa," jelas Gordon. "Pengalaman dan sudut pandang mereka akan melengkapi fondasi kuat yang sudah ada, dan kami menantikan untuk bekerja bersama."

Amit Bhatia juga mengungkapkan kebanggaannya yang besar terkait kesepakatan tersebut. "Kami sangat bangga bisa berinvestasi di Liverpool Football Club dan melakukannya bersama FSG," ujarnya atas nama 1892 Holdings. "Kami menaruh rasa hormat dan kekaguman yang sebesar-besarnya kepada FSG sebagai pemilik dan atas segala yang telah mereka capai di Anfield."