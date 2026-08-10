Fajar era baru di Liverpool bisa tinggal menghitung hari lagi karena Bezos, pendiri Amazon, semakin dekat dengan kesepakatan untuk mengakuisisi saham minoritas di klub Merseyside tersebut. Menurut Sky News, Bezos merupakan bagian dari konsorsium elite yang terdiri dari individu-individu terkaya di dunia, termasuk Amit Bhatia dan salah satu pendiri Facebook Eduardo Saverin, yang ingin membeli "sekitar sepertiga" dari klub Premier League itu.

Potensi investasi ini menandai perubahan besar bagi Fenway Sports Group (FSG), yang telah terbuka terhadap investasi eksternal untuk membantu klub bersaing di level tertinggi sepak bola global. FSG secara resmi telah mengakui minat dari pihak tersebut, yang menandai langkah besar ke depan dalam negosiasi. Dalam komunikasi resmi terkait potensi transaksi itu, FSG menyatakan: "Konsorsium investasi yang dipimpin, dikelola, dan diwakili oleh Amit Bhatia telah menyatakan minat untuk melakukan investasi minoritas strategis di Liverpool Football Club."



