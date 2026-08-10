AFP
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Jeff Bezos ke Liverpool?! Pendiri Amazon kian dekat mengakuisisi saham minoritas di Anfield sebagai bagian dari konsorsium miliarder
Konsorsium miliarder mengincar langkah menuju Anfield
Fajar era baru di Liverpool bisa tinggal menghitung hari lagi karena Bezos, pendiri Amazon, semakin dekat dengan kesepakatan untuk mengakuisisi saham minoritas di klub Merseyside tersebut. Menurut Sky News, Bezos merupakan bagian dari konsorsium elite yang terdiri dari individu-individu terkaya di dunia, termasuk Amit Bhatia dan salah satu pendiri Facebook Eduardo Saverin, yang ingin membeli "sekitar sepertiga" dari klub Premier League itu.
Potensi investasi ini menandai perubahan besar bagi Fenway Sports Group (FSG), yang telah terbuka terhadap investasi eksternal untuk membantu klub bersaing di level tertinggi sepak bola global. FSG secara resmi telah mengakui minat dari pihak tersebut, yang menandai langkah besar ke depan dalam negosiasi. Dalam komunikasi resmi terkait potensi transaksi itu, FSG menyatakan: "Konsorsium investasi yang dipimpin, dikelola, dan diwakili oleh Amit Bhatia telah menyatakan minat untuk melakukan investasi minoritas strategis di Liverpool Football Club."
- Getty Images Sport
Amit Bhatia memimpin langkah tersebut
Sindikat ini dipimpin oleh Bhatia, sosok yang sangat memahami dunia olahraga profesional dan bisnis tingkat tinggi. Bhatia, menantu taipan baja Lakshmi Mittal, sebelumnya memiliki saham di klub Championship Queens Park Rangers, yang memberinya pengalaman yang diperlukan untuk menghadapi kompleksitas kepemilikan klub sepakbola Inggris.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan ini bergerak dengan sangat cepat, dengan kemungkinan pengumuman resmi bisa datang secepat pekan ini. Meski ada kemungkinan jadwalnya mundur ke pekan depan, momentum di balik tawaran ini menunjukkan bahwa FSG siap menyambut para mitra baru.
Transformasi kekuatan finansial Liverpool
Jika kesepakatan itu rampung, hal itu akan memberi Liverpool dukungan finansial yang belum pernah ada sebelumnya saat mereka berupaya bersaing dengan kekayaan milik negara yang dimiliki Manchester City dan Newcastle United. Bezos, yang kekayaan pribadinya diperkirakan melebihi $280 miliar menurut Forbes, pernah dikaitkan dengan kepemilikan klub olahraga pada masa lalu, setelah dihubungkan dengan waralaba NFL seperti Seattle Seahawks dan Washington Commanders.
Masa kepemimpinan FSG di Anfield ditandai oleh stabilitas dan kesuksesan, setelah menyelamatkan klub dari ambang administrasi menyusul masa kekuasaan Tom Hicks dan George Gillett yang buruk. Di bawah kendali mereka, klub mengakhiri penantian panjang untuk gelar Premier League dan mengamankan kejayaan di Liga Champions.
- Getty Images
Transisi di dalam dan di luar lapangan
Potensi kedatangan Bezos dan kawan-kawan terjadi di tengah periode perubahan signifikan bagi Liverpool di lapangan. Klub saat ini sedang menjalani musim transisi setelah pemecatan pelatih kepala Arne Slot dan kepergian Mohamed Salah yang menyita perhatian besar. Untuk mengatasi perubahan tersebut, tim rekrutmen aktif di bursa transfer dengan mengamankan Jeremy Jacquet, Victor Munoz, dan bek Barcelona Ronald Araujo.
Salah satu target utama untuk sisa jendela transfer musim panas adalah Bradley Barcola, dengan laporan yang menyebut Paris Saint-Germain mungkin terbuka untuk menjualnya. Meski negosiasi untuk pemain Prancis itu belum menghasilkan terobosan, prospek dukungan baru dari miliarder bisa memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk menuntaskan transfer tersebut.
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