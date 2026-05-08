Jean-Philippe Mateta mengakui bahwa kegagalan transfernya ke AC Milan 'menyakitkan', sementara striker Crystal Palace itu tetap menjadi incaran Rossoneri

Mateta mengungkapkan dampak psikologis dari gagalnya transfernya ke Milan pada Januari lalu setelah kesepakatan itu batal di tahap akhir. Klub Serie A tersebut tengah menjalani pembicaraan lanjutan dengan Crystal Palace terkait kepindahan striker kelahiran 1997 itu pada hari-hari terakhir jendela transfer musim dingin. Milan dilaporkan siap membayar €35 juta untuk mendatangkan penyerang asal Prancis tersebut.

Mateta awalnya lulus tes medis, tetapi staf medis Milan meminta pemeriksaan spesialis lebih lanjut karena masalah lutut yang dideritanya sejak pertengahan November. Hasilnya tidak memuaskan klub, sehingga petinggi Milan membatalkan transfer tersebut dan memaksa sang striker kembali ke London selatan untuk menyelesaikan musim di bawah asuhan Oliver Glasner.