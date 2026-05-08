Jean-Philippe Mateta mengakui bahwa kegagalan transfernya ke AC Milan 'menyakitkan', sementara striker Crystal Palace itu tetap menjadi incaran Rossoneri
Mateta menyoroti gagalnya kepindahannya ke Milan
Mateta mengungkapkan dampak psikologis dari gagalnya transfernya ke Milan pada Januari lalu setelah kesepakatan itu batal di tahap akhir. Klub Serie A tersebut tengah menjalani pembicaraan lanjutan dengan Crystal Palace terkait kepindahan striker kelahiran 1997 itu pada hari-hari terakhir jendela transfer musim dingin. Milan dilaporkan siap membayar €35 juta untuk mendatangkan penyerang asal Prancis tersebut.
Mateta awalnya lulus tes medis, tetapi staf medis Milan meminta pemeriksaan spesialis lebih lanjut karena masalah lutut yang dideritanya sejak pertengahan November. Hasilnya tidak memuaskan klub, sehingga petinggi Milan membatalkan transfer tersebut dan memaksa sang striker kembali ke London selatan untuk menyelesaikan musim di bawah asuhan Oliver Glasner.
Mateta berbagi pengalamannya mengenai dampak emosional
Mateta mengakui bahwa kegagalan kesepakatan itu sulit diterima pada saat itu. Penyerang tersebut fokus untuk merebut kembali posisinya di skuad Palace setelah pulih dari kemunduran tersebut.
"Jujur saja, hal itu menyakitkan secara psikologis saat itu, ketika mereka memberitahu saya bahwa kesepakatan itu batal,” katanya kepada L’Equipe. “Kemudian, saya segera memikirkan cara untuk pulih. Saya berkonsultasi dengan beberapa spesialis dan mereka meyakinkan saya bahwa tidak perlu operasi. Saya fokus pada langkah selanjutnya, hingga kembalinya saya. Saya bekerja keras untuk menunjukkan kepada Oliver Glasner bahwa pemimpin ‘JP’ ini ada di sini untuk merebut kembali posisinya dan meraih kemenangan bersama tim."
Milan mungkin akan mempertimbangkan kembali langkah tersebut
Meskipun negosiasi pada Januari lalu menemui jalan buntu, hubungan antara Mateta dan Milan tetap terjalin. Direktur olahraga Milan, Igli Tare, sebelumnya mengisyaratkan bahwa situasi ini bisa dibahas kembali, dengan mengatakan: "Di masa depan, kita akan lihat apa yang terjadi."
Spekulasi juga semakin menguat setelah agen Mateta, Paul Latouche, terlihat di San Siro saat Milan bertanding melawan Juventus. Penampakan tersebut memicu spekulasi bahwa klub Italia tersebut mungkin akan menghidupkan kembali negosiasi saat mereka terus mencari striker tengah baru.
Keputusan musim panas mungkin masih harus ditunggu
Milan diperkirakan akan memprioritaskan perekrutan penyerang tengah baru pada bursa transfer musim panas nanti, dan Mateta sesuai dengan kriteria fisik yang mereka cari. Untuk saat ini, pemain asal Prancis itu tetap fokus menyelesaikan musim bersama Palace di bawah asuhan Glasner. Namun, dengan kondisi fisiknya yang sudah pulih dan Milan yang masih memantau situasinya, upaya baru untuk membawanya ke Serie A tidak dapat dikesampingkan.