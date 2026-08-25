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Aston Villa v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Jean-Philippe Mateta jadi target saat Ollie Watkins mengincar kepindahan ke Liga Pro Saudi

Transfers
Aston Villa
Premier League
O. Watkins
J. Mateta

Aston Villa mendapat dorongan besar dalam pencarian tambahan kekuatan di lini serang karena Ollie Watkins mendorong kepindahan ke Saudi Pro League. Tim asuhan Unai Emery itu juga sudah menggelar pembicaraan terkait potensi transfer penyerang Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, sebagai pengganti.

  • Menghadapi dilema penyerang

    Menurut GiveMeSport, Aston Villa sedang melalui periode yang bergejolak di bursa transfer ketika penyerang andalan Ollie Watkins secara aktif mendorong kepindahan. Dengan jendela transfer yang kian mendekati penutupan, tim asuhan Unai Emery harus memutuskan apakah akan melepas penyerang timnas Inggris itu setelah adanya minat dari Saudi Pro League dan beberapa tawaran dari Al-Hilal yang telah ditolak.

    Ketidakpastian ini datang pada saat yang sulit bagi klub setelah kekalahan telak 4-0 dari Brighton dalam laga pembuka mereka, pertandingan yang juga diwarnai absennya Watkins. Mempertahankan pemain yang tidak tenang dan dicoret dari skuad tampak semakin sulit dipertahankan, memaksa Villa mempertimbangkan pilihan mereka sebelum tenggat waktu.

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    Menjadikan Mateta sebagai pengganti sasaran transfer

    Di tengah kaitan dengan target alternatif seperti Nicolas Jackson dari Chelsea, Villa telah mengidentifikasi penyerang Crystal Palace Jean-Philippe Mateta sebagai suksesor utama. Laporan menunjukkan bahwa klub Midlands itu sudah menggelar pembicaraan awal terkait potensi kesepakatan untuk striker asal Prancis tersebut.

    Merekrut Mateta tampak semakin memungkinkan mengingat situasi kontraknya di Selhurst Park, tempat ia hanya memiliki sisa 12 bulan dalam kontraknya saat ini. Palace dilaporkan kemungkinan akan mendengarkan tawaran setelah perselisihan publik baru-baru ini terkait validitas tahun terakhir dalam kontraknya.

  • Rekam jejak terbukti di Premier League

    Mateta memiliki rekam jejak domestik yang kuat, yang membuatnya menjadi opsi menarik bagi klub-klub yang mencari tambahan ketajaman instan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Pada kampanye Premier League 2025–26, penyerang bertubuh tangguh itu tampil 32 kali dan mencetak 12 gol untuk Crystal Palace.

    Di luar kontribusi golnya, kehadiran fisiknya ditegaskan oleh metrik dasar yang impresif, termasuk rata-rata melepaskan dua tembakan dan memenangi 2,1 duel udara per pertandingan. Sementara alternatif seperti Jackson mungkin akan sulit didapatkan, Mateta merupakan solusi yang relatif mudah diraih untuk lini depan Villa.


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  • Aston Villa Trophy ParadeGetty Images Sport

    Berupaya keras menuntaskan kesepakatan

    Waktu kian menipis bagi petinggi Villa untuk menyelesaikan teka-teki di lini serang mereka dan memberi Emery perangkat yang dibutuhkan untuk musim ini. Jika mereka memilih untuk menyetujui kepergian Watkins, langkah harus segera diambil untuk mengamankan pengganti dan mencegah gangguan lebih lanjut.

    Beberapa hari ke depan akan menentukan apakah Villa bisa mengelola transisi berisiko tinggi ini dengan sukses dan mengembalikan musim mereka ke jalur yang tepat. Para pendukung akan mengamati dengan saksama saat klub memutuskan arah yang akan diambil sebelum jendela transfer ditutup.

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