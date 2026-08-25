Jean-Philippe Mateta jadi target saat Ollie Watkins mengincar kepindahan ke Liga Pro Saudi

Menurut GiveMeSport, Aston Villa sedang melalui periode yang bergejolak di bursa transfer ketika penyerang andalan Ollie Watkins secara aktif mendorong kepindahan. Dengan jendela transfer yang kian mendekati penutupan, tim asuhan Unai Emery harus memutuskan apakah akan melepas penyerang timnas Inggris itu setelah adanya minat dari Saudi Pro League dan beberapa tawaran dari Al-Hilal yang telah ditolak.

Ketidakpastian ini datang pada saat yang sulit bagi klub setelah kekalahan telak 4-0 dari Brighton dalam laga pembuka mereka, pertandingan yang juga diwarnai absennya Watkins. Mempertahankan pemain yang tidak tenang dan dicoret dari skuad tampak semakin sulit dipertahankan, memaksa Villa mempertimbangkan pilihan mereka sebelum tenggat waktu.