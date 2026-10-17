Terkadang, Anda tidak membutuhkan kerja kolektif yang besar, sebesar kebutuhan Anda akan satu pemain yang mampu membuka kebuntuan dan menemukan solusi di saat-saat tersulit yang mungkin terjadi.

Dan jika berbicara tentang sepak bola dunia saat ini, tidak ada pemain yang memiliki solusi sebanyak yang dimiliki Lamine Yamal, bintang Barcelona, dan hal itulah yang kembali ia buktikan dalam laga melawan Real Betis di Liga Spanyol.

Barcelona menang atas tuan rumah Real Betis dengan skor 5-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Sabtu hari ini, di Stadion Benito Villamarin, pada pekan kesembilan Liga Spanyol.