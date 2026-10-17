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yamal mbappe(C)Getty images
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Jawabannya ada pada Yamal dan Mbappe: bagaimana Barcelona lolos dari tragedi Real Madrid di Betis?

FEATURES
Analysis
L. Yamal
K. Mbappe
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Spanyol
Prancis

Bintang Spanyol itu membawa tim Catalan meraih kemenangan dramatis

Terkadang, Anda tidak membutuhkan kerja kolektif yang besar, sebesar kebutuhan Anda akan satu pemain yang mampu membuka kebuntuan dan menemukan solusi di saat-saat tersulit yang mungkin terjadi.

Dan jika berbicara tentang sepak bola dunia saat ini, tidak ada pemain yang memiliki solusi sebanyak yang dimiliki Lamine Yamal, bintang Barcelona, dan hal itulah yang kembali ia buktikan dalam laga melawan Real Betis di Liga Spanyol.

Barcelona menang atas tuan rumah Real Betis dengan skor 5-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Sabtu hari ini, di Stadion Benito Villamarin, pada pekan kesembilan Liga Spanyol.

  • Jawabannya adalah Lamine Yamal

    Jika dilihat dari sisi statistik, Yamal mencetak satu gol dan menciptakan satu assist, namun angka-angka itu saja tidak mencerminkan betapa pentingnya peran yang dimainkan pemain berdarah Maroko tersebut dalam laga itu.

    Pada babak pertama, Barcelona sama sekali tidak mampu memecah lini pertahanan Real Betis, bahkan gol kedua yang dicetak gelandang Spanyol Rodrigo pun berasal dari sepak pojok.

    Hal inilah yang justru semakin menegaskan pentingnya gol pertama yang dicetak Lamine Yamal, karena lahir dari skill individu murni, melalui tembakan keras dari luar kotak penalti yang mematahkan seluruh lapisan pertahanan yang dibangun Real Betis.

    Dan saat Betis berupaya mencari gol penyama kedudukan di awal babak kedua, Lamine menciptakan gol ketiga bagi striker Brasil Gabriel Jesus.

    Wasit Ricardo de Burgos menganulir gol tersebut karena offside, tetapi Yamal tidak menyerah dan kembali menciptakan assist untuk striker Brasil itu lagi.

    Memang benar tim besutan Manuel Pellegrini langsung mencetak gol kedua mereka, tetapi berkat sentuhan ajaib Lamine Yamal, gol itu hanya memperkecil ketertinggalan dan bukan menyamakan kedudukan.

  • Mimpi buruk Real Madrid: permainan Barcelona

    Dengan apa yang ditunjukkan Yamal di atas lapangan, ia memimpin Barcelona meraih kemenangan yang sudah menjadi kebiasaan atas Real Betis di markas klub Andalusia tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

    Barcelona berhasil mengalahkan Real Betis, di stadion milik tuan rumah, dalam 9 dari 10 pertemuan terakhir mereka di Liga Spanyol, ditambah satu kali hasil imbang, tanpa sekali pun klub Andalusia itu mampu meraih kemenangan.

    Bahkan, Real Betis belum pernah mampu mengalahkan Barcelona di Stadion Benito Villamarin pada ajang Liga Spanyol sejak 18 tahun lalu, tepatnya sejak kemenangan 3-2 pada Maret 2008.

    Hal ini terjadi di saat stadion Real Betis justru menjadi mimpi buruk bagi rival tradisional, Real Madrid, yang tidak mampu menang di sana dalam 5 tahun terakhir.

    Sejak kemenangan 1-0 di stadion Real Betis pada Agustus 2021, Real Madrid telah menjalani 5 pertandingan di markas klub Andalusia itu, dengan 3 kali hasil imbang dan dua kali kalah, yang terakhir terjadi pada musim ini.

  • Mengapa Yamal Sukses dan Mbappe Gagal?

    Berbicara tentang peran Yamal dalam membawa Barcelona meraih kemenangan besar atas Real Betis meski lawan tampil solid di lini belakang, terbesit sebuah pertanyaan soal kegagalan bintang Prancis Kylian Mbappe dalam mengulang peran yang sama bersama Real Madrid.

    Apa yang terjadi di laga hari ini secara khusus menjawab pertanyaan tersebut, karena Yamal tidak menunggu bantuan siapa pun untuk menyelamatkan Barcelona, di tengah ruang yang sempit dan pertahanan rapat yang diterapkan Real Betis.

    Yamal mengambil sendiri peran sebagai penyelamat, dengan mencetak gol pertama lewat tembakan jarak jauh, tanpa perlu berada di dekat gawang.

    Bintang Spanyol itu tidak berhenti sampai di situ, ia tampil piawai dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya di half-space, dan jika bukan karena penyelesaian akhir yang buruk, ia akan menciptakan lebih dari satu gol selain gol yang dicetak Gabriel Jesus.

    Sebaliknya, Mbappe mendapati dirinya tak berdaya menghadapi ruang-ruang sempit semacam itu, di mana kemampuannya tidak cukup untuk melewati lawan, atau menciptakan peluang bagi rekan-rekannya dengan umpan terobosan ajaib seperti yang dikuasai Lamine.

    Bahkan, jika Mbappe tidak menemukan sosok yang memasok umpan-umpan ajaib tersebut kepadanya, seperti Arda Guler atau Vinicius Junior dalam beberapa situasi, ia benar-benar tidak mampu menjangkau gawang lawan.

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  • Apa yang sudah ditunjukkan Lamine Yamal?

    Hal ini bisa lebih dipastikan lewat bahasa angka, karena dari sana terlihat dengan sangat mudah bahwa Lamine Yamal adalah pemain terbaik dalam laga Barcelona dan Real Betis, berkat sentuhan-sentuhan ajaib yang ia tampilkan di atas lapangan.

    Menurut jaringan "Sofascore", Yamal adalah pemilik rating tertinggi dalam pertandingan tersebut (8,7), melampaui dua rekannya Rodrygo (8,5) dan Pau Cubarsi (8,3).

    Sepanjang 70 menit, Lamine Yamal mencetak satu gol, melakukan 4 upaya tembakan, 2 di antaranya mengarah ke dalam gawang, satu melebar, sementara satu tembakan lainnya terblok.

    Selain menciptakan satu gol, winger Spanyol itu juga menciptakan dua peluang matang, melakukan 32 umpan, 21 di antaranya akurat, dengan tingkat akurasi 66%.

    Angka yang paling mencolok berkaitan dengan dribel, di mana ia melakukan 8 dribel, 6 di antaranya sukses, dengan persentase keberhasilan 75%, sebuah rasio yang sangat tinggi dan menunjukkan kemampuan luar biasa yang dimiliki bintang Spanyol tersebut.

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