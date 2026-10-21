Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Jawaban mengejutkan atas perbandingannya dengan Yamal: Sudah tibakah giliran Doue untuk memimpin impian Eropa Paris?

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
D. Doue
L. Yamal
Prancis
Spanyol

Setelah Dembele dan Kvaratskhelia, panji proyek Saint-Germain di tangan yang tepat

Desire Doue, bintang Paris Saint-Germain, terus menampilkan performa impresif di laga-laga besar, dan menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam kemenangan 4-2 atas Barcelona.

Setelah tampil gemilang menghadapi Manchester City dengan skor yang sama pekan lalu, Doue kembali mencuri perhatian saat menghadapi tim Catalan pada hari Selasa, menegaskan perkembangan pesat dalam level permainannya di bawah arahan pelatih Luis Enrique, serta kemampuannya menciptakan perbedaan dalam duel-duel besar Eropa.

Pemain asal Prancis itu tampil sebagai starter dalam laga puncak kemarin, dan menyuguhkan penampilan komplet yang memadukan kualitas teknis, keunggulan fisik, serta pergerakan ofensif yang berpengaruh. Ia bergerak efektif di antara lini, memberikan solusi bagi rekan-rekannya, sekaligus menjadi ancaman konstan bagi lini pertahanan Barcelona, sehingga terus menegaskan bahwa ia telah melewati fase talenta menjanjikan dan menjadi elemen berpengaruh dalam perhitungan tim Paris.



  • Angka yang berbicara: pengaruh menyeluruh di hadapan Barcelona

    Angka-angka tersebut mengungkap besarnya pengaruh yang ditinggalkan Doue; ia terlibat dalam 8 gol selama empat laga terakhirnya di berbagai ajang, setelah mencetak 4 gol dan menyumbangkan jumlah yang sama berupa asis. Ia juga menggetarkan gawang lawan di masing-masing dari tiga laga terakhirnya bersama Paris Saint-Germain.

    Angka-angka mencolok itu tidak berhenti sampai di sini. Menurut laporan situs Foot Mercato, 29 gol yang dicetak Doue sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain tercipta dalam 29 pertandingan yang seluruhnya berakhir dengan kemenangan bagi timnya, dalam sebuah rangkaian yang mencerminkan keterkaitan gol-golnya dengan hasil positif bagi klub Prancis tersebut.

    Menghadapi Barcelona, pengaruh pemain berusia 21 tahun itu tidak terbatas pada sisi ofensif saja, tetapi juga tampak dalam komitmen defensif dan kontribusinya dalam menekan lawan, salah satu karakteristik yang gigih ditanamkan Luis Enrique di dalam tim.

    Baca juga: Bukan lagi sekadar candaan: liburan Dembele memicu kontroversi usai cederanya saat menghadapi Barcelona


  • Dewi menolak berlebihan dalam merayakan penampilan gemilangnya

    Dan meski menampilkan performa yang kuat, Doué tetap mempertahankan nada tenangnya usai laga melawan Barcelona, menolak menganggap kemenangan ini sebagai pesan yang ditujukan kepada para pesaing di Eropa.

    Ia berkata: "Kami tidak mengirim pesan apa pun, kami hanya terus bekerja dan menang. Terkadang kami tidak akan menang, dan kami harus menerima itu, tetapi kami sedang menang sekarang, dan itu luar biasa."

    Pemain Prancis itu menegaskan pentingnya kerja sama tim dan komitmen bertahan, seraya menjelaskan: "Saya selalu terbiasa bertahan, dan kalian sudah melihatnya selama dua tahun terakhir. Kami semua berkomitmen, dan karena itulah kami menang."

    Mengenai rahasia keberhasilan, Doué meringkasnya dalam menikmati permainan dan memberikan upaya maksimal, katanya: "Menikmati dan memberikan segala yang kami miliki, itulah resepnya."

    Ia juga bersikap hati-hati ketika ditanya apakah ia sedang menjalani periode terbaik dalam kariernya, dengan menegaskan bahwa masih banyak yang harus ia kembangkan, dan ia berkata: "Saya tidak tahu apakah saya sedang menjalani periode terbaik dalam karier saya. Jika kalian menganggap saya berada dalam kondisi terbaik ketika mencetak gol, mungkin saja. Tetapi ada banyak hal yang menurut saya perlu saya perbaiki."

    Baca juga: Memperingatkan bintang-bintang Paris akan jebakan berbahaya, Enrique: Ini hal terburuk dalam menghadapi Barcelona

  • Perbandingan dengan Yamal? Paris yang menang

    Doué sendiri menolak untuk masuk ke dalam perbandingan langsung dengan Lamine Yamal, bintang Barcelona dan salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola dunia, sembari menegaskan bahwa ia tidak memandang laga tersebut sebagai duel pribadi di antara keduanya.

    Ia menjelaskan: "Saya tidak melihatnya sebagai duel antara kami berdua, karena kami bahkan tidak berada di sisi lapangan yang sama. Laga ini antara Paris Saint-Germain dan Barcelona, dan Paris-lah yang menang hari ini."

    Penampilan gemilang Doué memperoleh arti penting tambahan di tengah absennya Ousmane Dembélé dan Khvicha Kvaratskhelia akibat cedera, menurut laporan yang ada, karena hal itu memberi tim asal Paris tersebut sebuah opsi menyerang yang mampu memikul tanggung jawab lebih besar pada fase ini. Setelah Dembélé menjadi wajah menyerang paling menonjol dalam penobatan Paris Saint-Germain meraih gelar Eropa pertamanya, lalu Kvaratskhelia memainkan peran penting pada fase berikutnya, penampilan gemilang Doué memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan sang bintang Prancis itu menjadi sosok dengan sentuhan paling menonjol dalam upaya klub meraih gelar Eropa ketiga.

    Baca juga: Judi yang mengancam wibawa Barcelona: Flick membayar harga atas perhitungan El Clasico di Parc des Princes

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
PSG

PSG

Ligue 1

25 Okt 2026

OL

OL

BAR

BAR

LaLiga

25 Okt 2026

RMA

RMA