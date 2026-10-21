Desire Doue, bintang Paris Saint-Germain, terus menampilkan performa impresif di laga-laga besar, dan menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam kemenangan 4-2 atas Barcelona.
Setelah tampil gemilang menghadapi Manchester City dengan skor yang sama pekan lalu, Doue kembali mencuri perhatian saat menghadapi tim Catalan pada hari Selasa, menegaskan perkembangan pesat dalam level permainannya di bawah arahan pelatih Luis Enrique, serta kemampuannya menciptakan perbedaan dalam duel-duel besar Eropa.
Pemain asal Prancis itu tampil sebagai starter dalam laga puncak kemarin, dan menyuguhkan penampilan komplet yang memadukan kualitas teknis, keunggulan fisik, serta pergerakan ofensif yang berpengaruh. Ia bergerak efektif di antara lini, memberikan solusi bagi rekan-rekannya, sekaligus menjadi ancaman konstan bagi lini pertahanan Barcelona, sehingga terus menegaskan bahwa ia telah melewati fase talenta menjanjikan dan menjadi elemen berpengaruh dalam perhitungan tim Paris.