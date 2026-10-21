Dan meski menampilkan performa yang kuat, Doué tetap mempertahankan nada tenangnya usai laga melawan Barcelona, menolak menganggap kemenangan ini sebagai pesan yang ditujukan kepada para pesaing di Eropa.

Ia berkata: "Kami tidak mengirim pesan apa pun, kami hanya terus bekerja dan menang. Terkadang kami tidak akan menang, dan kami harus menerima itu, tetapi kami sedang menang sekarang, dan itu luar biasa."

Pemain Prancis itu menegaskan pentingnya kerja sama tim dan komitmen bertahan, seraya menjelaskan: "Saya selalu terbiasa bertahan, dan kalian sudah melihatnya selama dua tahun terakhir. Kami semua berkomitmen, dan karena itulah kami menang."

Mengenai rahasia keberhasilan, Doué meringkasnya dalam menikmati permainan dan memberikan upaya maksimal, katanya: "Menikmati dan memberikan segala yang kami miliki, itulah resepnya."

Ia juga bersikap hati-hati ketika ditanya apakah ia sedang menjalani periode terbaik dalam kariernya, dengan menegaskan bahwa masih banyak yang harus ia kembangkan, dan ia berkata: "Saya tidak tahu apakah saya sedang menjalani periode terbaik dalam karier saya. Jika kalian menganggap saya berada dalam kondisi terbaik ketika mencetak gol, mungkin saja. Tetapi ada banyak hal yang menurut saya perlu saya perbaiki."