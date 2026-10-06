Berbicara dalam wawancara dengan harian Italia La Gazzetta dello Sport, mantan kapten Inter itu mengenang kembali pertemuan-pertemuan pertamanya dengan remaja berbakat tersebut di pemusatan latihan Argentina.

Mengungkapkan kekagumannya yang begitu besar terhadap kejeniusannya yang alami dari mantan rekan setimnya itu, Zanetti berkata: "Saya ingat dia tidak banyak bicara, dia masih sangat muda, tetapi dia selalu fenomenal. Saat ini, ketika kami merayakan ulang tahun ke-25 yayasan 'Pupi' saya, sebuah momen di Rosario, kota asalnya, terlintas di benak saya. Saya dan Maxi Rodriguez mengadakan laga amal di stadion Newell's Old Boys: ada 40.000 orang, semuanya datang untuk Leo. Dia selalu bersedia dan mendukung acara seperti ini, dan itu juga mengatakan banyak hal tentang dirinya."

Mengenang momen ketika ia menyadari sang penyerang memiliki potensi tanpa batas, ia menambahkan: "Tidak butuh waktu lama untuk menyadarinya; sejak sesi latihan pertama Anda bisa melihat perbedaannya: sudah jelas bahwa dia akan membuat tim nasional kami hebat. Setelah Diego [Maradona], lahir jenius lain, dan sekali lagi di negara kami: luar biasa!"