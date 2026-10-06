AFP
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Javier Zanetti memberi penghormatan kepada Lionel Messi yang tangguh dan mendukung Lautaro Martinez untuk memimpin Argentina setelah perpisahan
Zanetti memberi penghormatan kepada ikon generasi Messi
Legenda Argentina Zanetti memberikan penghormatan yang tulus kepada Messi, dengan menempatkan sang maestro di level yang sama dengan ikon global Maradona. Wakil presiden Inter itu berbagi lapangan dengan La Pulga dalam 37 kesempatan, termasuk saat kampanye Copa America mereka pada 2007 dan 2011. Zanetti mengakui bakat luar biasa sang penyerang langsung terlihat sejak sesi latihan pertama mereka pada awal karier internasionalnya.
- Latinpress
Wakil presiden Inter merefleksikan warisannya
Berbicara dalam wawancara dengan harian Italia La Gazzetta dello Sport, mantan kapten Inter itu mengenang kembali pertemuan-pertemuan pertamanya dengan remaja berbakat tersebut di pemusatan latihan Argentina.
Mengungkapkan kekagumannya yang begitu besar terhadap kejeniusannya yang alami dari mantan rekan setimnya itu, Zanetti berkata: "Saya ingat dia tidak banyak bicara, dia masih sangat muda, tetapi dia selalu fenomenal. Saat ini, ketika kami merayakan ulang tahun ke-25 yayasan 'Pupi' saya, sebuah momen di Rosario, kota asalnya, terlintas di benak saya. Saya dan Maxi Rodriguez mengadakan laga amal di stadion Newell's Old Boys: ada 40.000 orang, semuanya datang untuk Leo. Dia selalu bersedia dan mendukung acara seperti ini, dan itu juga mengatakan banyak hal tentang dirinya."
Mengenang momen ketika ia menyadari sang penyerang memiliki potensi tanpa batas, ia menambahkan: "Tidak butuh waktu lama untuk menyadarinya; sejak sesi latihan pertama Anda bisa melihat perbedaannya: sudah jelas bahwa dia akan membuat tim nasional kami hebat. Setelah Diego [Maradona], lahir jenius lain, dan sekali lagi di negara kami: luar biasa!"
Maestro tangguh yang menyatukan seluruh bangsa
Ikatan yang terjalin selama puluhan tahun membuat Zanetti sengaja menghindari menghubungi mantan rekan setimnya di tim nasional itu, agar ia memiliki ruang untuk mempersiapkan perpisahan emosionalnya di Buenos Aires saat Argentina menjamu Benin.
Menjelaskan dinamika pribadi mereka, pria 53 tahun itu mengatakan: "Saya selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, yang didasarkan pada rasa saling menghormati, bertemu pada momen yang tepat. Kami belum berbicara menjelang momen spesial ini, sebagian karena saya ingin memberinya ketenangan. Saya berharap dia bisa merasakan setiap emosi yang layak dia dapatkan dan menerima cinta dari seluruh bangsa."
Menilai warisan abadi yang ditinggalkan sang pemilik nomor 10 ikonik itu, ia melanjutkan: "Dia telah memberi kami begitu banyak. Dia adalah contoh ketangguhan bagi semua orang, mengingat betapa keras dia harus berjuang. Dia jatuh dan bangkit lagi hingga membawa kami menuju kejayaan. Dia berhasil mempersatukan seluruh bangsa."
Ketika ditanya apa yang akan ia katakan jika diberi waktu satu menit bersama sang jimat sebelum kick-off, Zanetti mengungkapkan: "Saya hanya akan mengatakan terima kasih. Terima kasih untuk semua emosi yang dia buat kami rasakan, untuk komitmennya, untuk cara dia mewakili kami di seluruh dunia, karena selalu memberikan segalanya, dan karena membawa bendera kami setinggi mungkin."
- Getty Images Sport
Kepemimpinan baru muncul setelah penampilan perpisahan
Berakhirnya era sang kapten di level internasional menandai transisi kepemimpinan yang krusial di bawah Lionel Scaloni jelang siklus turnamen besar berikutnya. Ketika ditanya apakah striker Inter Lautaro siap memikul tanggung jawab sebesar itu setelah kepergian sang megabintang, Zanetti menjawab tegas: "Lautaro sudah menjadi pemimpin bagi tim nasional ini, sosok panutan utama bagi banyak rekan setimnya, bukan hanya di Inter. Dia akan terus menorehkan sejarah dengan seragam Argentina; dia pantas mendapatkannya."
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