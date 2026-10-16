Javier Tebas terancam hukuman! Bos La Liga diselidiki setelah membandingkan kepemimpinan Real Madrid dengan “Jerman Nazi”

Dewan Tinggi Olahraga Spanyol, yang dikenal sebagai CSD, tengah mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan resmi menyusul pernyataan Tebas yang menggemparkan. Presiden La Liga, yang juga menjabat sebagai wakil presiden Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), memicu kehebohan pada Jumat ketika ia menyamakan arah editorial Real Madrid TV dengan taktik propaganda Reich Ketiga.

Menurut Marca, badan pemerintah tersebut sedang mengkaji kerangka hukum untuk menentukan apakah Tebas telah melanggar protokol kelembagaan terkait perilakunya di muka publik. Kabar mengenai kemungkinan sanksi bagi pemimpin liga itu mengguncang dunia olahraga Spanyol dan semakin memperburuk hubungan yang sudah retak antara badan pengelola liga dan klub tersuksesnya.