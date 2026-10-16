Getty Images Entertainment
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Javier Tebas terancam hukuman! Bos La Liga diselidiki setelah membandingkan kepemimpinan Real Madrid dengan “Jerman Nazi”
CSD jajaki langkah hukum terhadap Tebas
Dewan Tinggi Olahraga Spanyol, yang dikenal sebagai CSD, tengah mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan resmi menyusul pernyataan Tebas yang menggemparkan. Presiden La Liga, yang juga menjabat sebagai wakil presiden Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), memicu kehebohan pada Jumat ketika ia menyamakan arah editorial Real Madrid TV dengan taktik propaganda Reich Ketiga.
Menurut Marca, badan pemerintah tersebut sedang mengkaji kerangka hukum untuk menentukan apakah Tebas telah melanggar protokol kelembagaan terkait perilakunya di muka publik. Kabar mengenai kemungkinan sanksi bagi pemimpin liga itu mengguncang dunia olahraga Spanyol dan semakin memperburuk hubungan yang sudah retak antara badan pengelola liga dan klub tersuksesnya.
- Getty Images Entertainment
Tebas kecam taktik media Real Madrid TV
Dalam pesan terperinci yang dibagikan melalui berbagai akun media sosialnya, Tebas berupaya membenarkan perbandingannya yang kontroversial dengan mengkritik cara juara bertahan Eropa itu menampilkan diri kepada khalayak global. Ia berpendapat bahwa media resmi klub tersebut kerap menggambarkan organisasi itu sebagai korban yang terus-menerus dirugikan, sambil sengaja menghilangkan konteks penting untuk mendukung narasi bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh institusi.
"Pimpinan Real Madrid mengarahkan orkestra para corongnya, dan Real Madrid TV memimpin nyanyiannya. Partitur mereka selalu sama: pilih aksi-aksi yang menguntungkan mereka, ulangi keluhan, pelihara kecurigaan, dan arahkan tudingan kepada musuh-musuh mereka," tulis Tebas dalam unggahan aslinya.
Ia kemudian secara terang-terangan menyebut Joseph Goebbels, perancang perang psikologis rezim Nazi, dengan menyiratkan bahwa strategi media klub tersebut meniru pengulangan sistematis dan penciptaan sosok musuh yang digunakan pada masa kelam dalam sejarah itu.
Real Madrid desak pengunduran diri segera
Respons dari Santiago Bernabeu datang dengan cepat dan tegas. Pimpinan klub menuntut agar Tebas segera mundur dari jabatan-jabatannya. Dalam pernyataan resmi yang keras, Real Madrid menyebut presiden La Liga itu sebagai “momok bagi sepak bola Spanyol” dan berpendapat bahwa ia tidak lagi layak menduduki jabatan tinggi. Klub menilai komentarnya menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak memiliki sikap netral dan tidak memihak yang dituntut oleh tanggung jawab kelembagaannya.
“Perilaku Tebas yang berulang kali terjadi menunjukkan kurangnya sikap netral, rasa hormat, dan sikap tidak memihak yang tidak sesuai dengan tanggung jawab kelembagaannya,” kata klub tersebut. Pimpinan Real Madrid menyatakan bahwa “sama sekali tidak dapat diterima” jika seorang pejabat tinggi menggunakan perbandingan dengan Nazi untuk mendiskreditkan klub anggota dan jajaran manajemennya.
- AFP
Kasus Negreira semakin memanaskan situasi
Salah satu poin penting yang dipersoalkan dalam bantahan klub itu menyangkut kasus Negreira, yang telah membayangi sepakbola Spanyol selama berbulan-bulan. Real Madrid menyatakan keprihatinan karena Tebas lebih mencurahkan energinya untuk menyerang mereka ketimbang berfokus pada tuduhan serius terkait pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada seorang mantan pejabat perwasitan.
Perang pernyataan yang kian memanas ini kini telah melampaui perselisihan antara klub dan liga, serta masuk ke ranah pengawasan pemerintah. Keputusan CSD untuk mengkaji persoalan tersebut atas prakarsa sendiri menunjukkan bahwa pihak berwenang menilai Tebas mungkin telah melampaui batas sehingga diperlukan intervensi resmi.
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