Dalam sebuah kemunduran hukum yang signifikan bagi Tebas, Pengadilan Nasional telah memutuskan bahwa aksi protes singkat yang dilakukan para pemain La Liga pada awal musim ini sepenuhnya sah.

La Liga berusaha mengklasifikasikan jeda 15 detik di awal pertandingan sebagai "pemogokan terselubung," namun pengadilan menolak klaim tersebut, menggambarkan aksi tersebut sebagai manifestasi dari hak kebebasan berekspresi yang terkait dengan kebebasan berserikat.

Perselisihan ini bermula pada putaran kesembilan pertandingan ketika para kapten klub sepakat untuk menghentikan permainan selama beberapa detik di awal pertandingan masing-masing. Tindakan kolektif ini merupakan respons langsung terhadap usulan kontroversial untuk memindahkan pertandingan antara Villarreal dan Barcelona ke Miami - sebuah rencana yang akhirnya dibatalkan.

Pengadilan mencatat bahwa jeda tersebut "tidak memiliki arti apa-apa" terkait jalannya pertandingan, karena semua pertandingan selesai tanpa insiden lebih lanjut.



