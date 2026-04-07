Javier Tebas kembali mendapat pukulan telak setelah pengadilan memutuskan bahwa aksi protes para pemain La Liga terhadap pertandingan Villarreal vs Barcelona di Miami sah secara hukum
Pengadilan menolak gugatan terkait pemogokan ilegal
Dalam sebuah kemunduran hukum yang signifikan bagi Tebas, Pengadilan Nasional telah memutuskan bahwa aksi protes singkat yang dilakukan para pemain La Liga pada awal musim ini sepenuhnya sah.
La Liga berusaha mengklasifikasikan jeda 15 detik di awal pertandingan sebagai "pemogokan terselubung," namun pengadilan menolak klaim tersebut, menggambarkan aksi tersebut sebagai manifestasi dari hak kebebasan berekspresi yang terkait dengan kebebasan berserikat.
Perselisihan ini bermula pada putaran kesembilan pertandingan ketika para kapten klub sepakat untuk menghentikan permainan selama beberapa detik di awal pertandingan masing-masing. Tindakan kolektif ini merupakan respons langsung terhadap usulan kontroversial untuk memindahkan pertandingan antara Villarreal dan Barcelona ke Miami - sebuah rencana yang akhirnya dibatalkan.
Pengadilan mencatat bahwa jeda tersebut "tidak memiliki arti apa-apa" terkait jalannya pertandingan, karena semua pertandingan selesai tanpa insiden lebih lanjut.
Tuntutan finansial Tebas ditolak
Liga tersebut telah secara agresif mengambil tindakan hukum terhadap Asosiasi Pemain (AFE), dengan dalih bahwa aksi protes tersebut telah menimbulkan kerugian komersial yang signifikan.
La Liga berargumen bahwa aksi tersebut menyebabkan kerugian sebesar €8,7 juta bagi produknya. Namun, pihak peradilan tidak terpengaruh oleh angka-angka tersebut, dan menegaskan bahwa aksi protes tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum untuk diklasifikasikan sebagai pemogokan.
Putusan tersebut menekankan bahwa para pemain termotivasi oleh kurangnya transparansi dan dialog dari La Liga terkait proyek Miami.
Menurut pengadilan, aksi tersebut merupakan cara simbolis bagi para atlet untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka setelah dikecualikan dari diskusi yang secara langsung memengaruhi kondisi kerja mereka dan integritas kompetisi.
Proses mediasi yang gagal
Perselisihan hukum ini terjadi setelah terputusnya komunikasi antara dua badan pengurus sepak bola Spanyol. Presiden AFE, David Aganzo, telah menghadiri pertemuan mediasi di Layanan Mediasi dan Arbitrase Antar-Konfederasi (SIMA) pada bulan Desember, namun Tebas justru tidak hadir.
Kegagalan mencapai kesepakatan ini membuat liga membawa masalah ini ke Pengadilan Nasional, di mana mereka kini mengalami kekalahan ini.
Meskipun pengadilan mengakui bahwa aksi kolektif tersebut terjadi selama jam kerja, pengadilan tetap berpendapat bahwa durasi protes - hanya 10 hingga 15 detik - membuatnya tidak dapat dianggap sebagai pemogokan ilegal.
Para hakim menyoroti bahwa La Liga gagal memberikan informasi yang memadai kepada serikat pemain selama tahap perencanaan pertandingan eksibisi di Miami, yang semakin membenarkan kebutuhan para pemain untuk mengekspresikan penolakan mereka melalui cara simbolis.
La Liga bertekad untuk terus berjuang
Seperti biasa, Tebas dan jajarannya tidak berniat untuk membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. La Liga telah mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung, dengan menyatakan bahwa langkah tersebut diambil "dengan tujuan untuk memperjelas cakupan hak-hak tersebut di bidang sepak bola profesional serta memastikan perlindungan yang memadai terhadap integritas kompetisi dan hak-hak audiovisualnya."
Dalam pernyataan setelah putusan tersebut, liga menyoroti bahwa "putusan itu sendiri mengakui sebagai fakta yang terbukti dampak reputasi dan ekonomi yang ditimbulkan, yang berasal dari tindakan kolektif yang secara langsung memengaruhi perkembangan normal produk audiovisual pada saat yang sangat penting."