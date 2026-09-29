Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Javier Tebas kecam Manchester City saat bos La Liga tuntut 'aturan yang setara untuk semua' setelah vonis bersalah atas 115 dakwaan
Laporan luas tentang putusan bersalah
Sejumlah media mengklaim bahwa Manchester City menghadapi putusan bersalah terkait pertarungan panjang mereka dengan Premier League. The Athletic melaporkan bahwa panel independen telah menguatkan semua kecuali satu dari 115 dakwaan finansial yang dijatuhkan kepada klub tersebut.
Sementara itu, City mengeluarkan pernyataan yang mencatat bahwa proses hukum "masih berlangsung", tanpa secara eksplisit membantah putusan yang beredar. Premier League tetap bungkam, menolak berkomentar soal apa yang mereka sebut sebagai "proses privat dan rahasia."
- Getty Images
Mempertahankan model yang berkelanjutan
Melalui X, Tebas merilis sebuah pernyataan panjang yang merefleksikan kritik-kritiknya di masa lalu terhadap "apa yang disebut doping finansial dalam sepakbola Eropa", dengan menelusuri sikapnya kembali ke ajang Soccerex 2017 di Manchester. Ia menegaskan bahwa aturan ekonomi yang kuat sangat penting bagi kelangsungan olahraga ini.
"Keberlanjutan ekonomi bukanlah birokrasi. Kontrol finansial bukanlah sebuah keinginan semata," tulis Tebas. "Dan berpendapat bahwa klub pada dasarnya harus bersaing dengan sumber daya yang mampu mereka hasilkan tidak berarti menentang klub tertentu. Ini tentang membela sebuah model."
Ia menambahkan: "Sebuah model di mana kesuksesan olahraga tidak bergantung pada siapa yang memiliki dukungan finansial paling kuat di belakang mereka, melainkan pada siapa yang mengelola dengan terbaik, menghasilkan lebih banyak sumber daya, membangun tim yang lebih baik, dan menghormati aturan yang sama seperti semua pihak lain. Membela posisi ini telah membuat saya menerima banyak kritik dan tak sedikit sakit kepala. Namun saya masih berpikir persis sama seperti yang saya pikirkan di Manchester pada 2017."
Menegaskan kembali komitmennya terhadap pendekatan ini, bos La Liga itu menyatakan: "Ada prinsip-prinsip yang layak untuk dibela, bahkan jika harus dibayar mahal. Dan yang satu ini, bagi saya, adalah salah satunya."
Sejarah pengawasan keuangan
Ini bukan pertama kalinya City menghadapi tindakan regulasi berat. Pada 2020, klub itu berhasil mengajukan banding atas larangan dua tahun dari kompetisi Eropa UEFA di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terkait pelanggaran Financial Fair Play. Saat itu, Tebas mengkritik keras putusan CAS tersebut dan menyebutnya sebagai "keputusan yang sangat keliru" yang "sangat merusak kredibilitas sistem kontrol ekonomi sepak bola Eropa."
Menghubungkan peristiwa masa lalu dengan laporan saat ini, Tebas melanjutkan pernyataannya secara online: "Sekarang, hampir sembilan tahun setelah kata-kata itu di Soccerex, sebuah komisi independen Premier League menyatakan 114 dari 115 pelanggaran finansial yang didakwakan kepada Manchester City terbukti, menurut laporan yang dipublikasikan."
Mengakui bahwa kasus ini masih berlangsung, ia menutup pernyataannya: "Masih ada jalan yang harus ditempuh. Sanksinya masih belum diketahui, dan prosesnya belum selesai. Namun, apa yang terjadi sekali lagi menunjukkan mengapa kontrol ekonomi, transparansi, dan aturan yang setara untuk semua sangat penting untuk melindungi integritas dan keberlanjutan sepak bola. Kami akan terus membela prinsip-prinsip tersebut. Sama seperti pada 2017."
- Getty Images Sport
Menunggu putusan final dan sanksi
Dunia sepak bola kini harus menunggu konfirmasi resmi atas temuan komisi independen tersebut serta langkah-langkah disipliner berikutnya. Seperti dicatat Tebas, sanksi resminya masih sepenuhnya belum diketahui dan proses hukumnya belum rampung.
Sampai Premier League memecah kebungkamannya dan menerbitkan putusan final, masa depan langsung klub itu masih diselimuti ketidakpastian.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami