Melalui X, Tebas merilis sebuah pernyataan panjang yang merefleksikan kritik-kritiknya di masa lalu terhadap "apa yang disebut doping finansial dalam sepakbola Eropa", dengan menelusuri sikapnya kembali ke ajang Soccerex 2017 di Manchester. Ia menegaskan bahwa aturan ekonomi yang kuat sangat penting bagi kelangsungan olahraga ini.

"Keberlanjutan ekonomi bukanlah birokrasi. Kontrol finansial bukanlah sebuah keinginan semata," tulis Tebas. "Dan berpendapat bahwa klub pada dasarnya harus bersaing dengan sumber daya yang mampu mereka hasilkan tidak berarti menentang klub tertentu. Ini tentang membela sebuah model."

Ia menambahkan: "Sebuah model di mana kesuksesan olahraga tidak bergantung pada siapa yang memiliki dukungan finansial paling kuat di belakang mereka, melainkan pada siapa yang mengelola dengan terbaik, menghasilkan lebih banyak sumber daya, membangun tim yang lebih baik, dan menghormati aturan yang sama seperti semua pihak lain. Membela posisi ini telah membuat saya menerima banyak kritik dan tak sedikit sakit kepala. Namun saya masih berpikir persis sama seperti yang saya pikirkan di Manchester pada 2017."

Menegaskan kembali komitmennya terhadap pendekatan ini, bos La Liga itu menyatakan: "Ada prinsip-prinsip yang layak untuk dibela, bahkan jika harus dibayar mahal. Dan yang satu ini, bagi saya, adalah salah satunya."



