Javier Mascherano mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala Inter Miami kurang dari enam bulan setelah menjuarai MLS Cup
Mengundurkan diri setelah meraih kesuksesan besar
Kepergian Mascherano sungguh mengejutkan mengingat prestasinya yang mengesankan selama menjabat. Pelatih asal Argentina ini berhasil menjuarai MLS Cup pada tahun pertamanya sebagai pelatih kepala dan kontraknya masih berlaku hingga akhir musim 2027. Sudah bukan rahasia lagi bahwa ia berteman dekat dengan Messi dan tampaknya menjadi bagian dari kelompok besar pemain Argentina di klub Florida tersebut.
Mascherano menjelaskan keputusannya
Mascherano menjelaskan keputusannya dalam sebuah pernyataan panjang:
"Saya ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa, karena alasan pribadi, saya telah memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan saya sebagai pelatih kepala Inter Miami CF. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Klub atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, kepada setiap karyawan yang menjadi bagian dari organisasi ini atas kerja sama yang telah dilakukan, tetapi terutama kepada para pemain, yang telah memungkinkan kami untuk mengalami momen-momen yang tak terlupakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan La Familia, karena semua ini tidak akan mungkin terwujud tanpa mereka. Saya akan selalu membawa kenangan tentang bintang pertama kami, dan di mana pun saya berada, saya akan terus mendoakan yang terbaik bagi Klub ke depannya. Saya tidak ragu bahwa Klub akan terus meraih kesuksesan di masa depan. Saya mengirimkan pelukan hangat kepada kalian semua, dan terima kasih atas segalanya."
Pemilik Jorge Mas juga turut memberikan komentar.
"Javier akan selamanya menjadi bagian dari sejarah Klub ini dan akan selalu menempati tempat istimewa dalam keluarga Inter Miami CF. Bukan hanya karena menjadi bagian penting dari pencapaian tak terlupakan, seperti memenangkan MLS Cup dan penampilan bersejarah tim di Piala Dunia Klub, tetapi juga karena teladan yang ia tunjukkan melalui dedikasi dan kerja kerasnya sehari-hari dalam memimpin tim. Kami menghormati keputusannya dan sangat berterima kasih atas segala kontribusinya, serta mendoakan yang terbaik untuk masa depan profesional dan pribadinya."
Awal musim yang kurang mulus
Namun, tak dapat dipungkiri bahwa Miami mengalami awal musim yang sulit. Mereka tersingkir dari CONCACAF Champions Cup di babak 16 besar dan mencatatkan rekor 3 kemenangan, 1 seri, dan 3 kekalahan secara keseluruhan, padahal mereka baru saja menjalani salah satu musim panas dengan belanja pemain paling boros dalam beberapa tahun terakhir. Baru-baru ini, The Herons bermain imbang 2-2 melawan New York Red Bulls pada Sabtu malam.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Untuk sementara, direktur olahraga Guillermo Hoyos akan mengambil alih peran sebagai pelatih kepala. Ia telah melatih 16 klub berbeda selama lebih dari 20 tahun berkarier sebagai pelatih, namun belum pernah memimpin tim sejak 2023. Belum ada indikasi siapa yang akan menggantikannya secara permanen.