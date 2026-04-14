Javier Mascherano mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala Inter Miami kurang dari enam bulan setelah menjuarai MLS Cup

Mascherano menjelaskan keputusannya dalam sebuah pernyataan panjang:

"Saya ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa, karena alasan pribadi, saya telah memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan saya sebagai pelatih kepala Inter Miami CF. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Klub atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, kepada setiap karyawan yang menjadi bagian dari organisasi ini atas kerja sama yang telah dilakukan, tetapi terutama kepada para pemain, yang telah memungkinkan kami untuk mengalami momen-momen yang tak terlupakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penggemar dan La Familia, karena semua ini tidak akan mungkin terwujud tanpa mereka. Saya akan selalu membawa kenangan tentang bintang pertama kami, dan di mana pun saya berada, saya akan terus mendoakan yang terbaik bagi Klub ke depannya. Saya tidak ragu bahwa Klub akan terus meraih kesuksesan di masa depan. Saya mengirimkan pelukan hangat kepada kalian semua, dan terima kasih atas segalanya."

Pemilik Jorge Mas juga turut memberikan komentar.

"Javier akan selamanya menjadi bagian dari sejarah Klub ini dan akan selalu menempati tempat istimewa dalam keluarga Inter Miami CF. Bukan hanya karena menjadi bagian penting dari pencapaian tak terlupakan, seperti memenangkan MLS Cup dan penampilan bersejarah tim di Piala Dunia Klub, tetapi juga karena teladan yang ia tunjukkan melalui dedikasi dan kerja kerasnya sehari-hari dalam memimpin tim. Kami menghormati keputusannya dan sangat berterima kasih atas segala kontribusinya, serta mendoakan yang terbaik untuk masa depan profesional dan pribadinya."