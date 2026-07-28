Javier 'Chicharito' Hernandez resmi pindah ke klub AS secara mengejutkan, lebih dari delapan bulan setelah mantan bintang Manchester United itu memainkan pertandingan terakhirnya

Langkah ini membantah spekulasi pensiun yang muncul setelah Hernandez menyelesaikan tugasnya sebagai komentator di Fox selama Piala Dunia 2026. Menyambut babak baru dalam kariernya, pemain berusia 38 tahun itu menggunakan media sosial untuk menyapa para pendukung, dengan menulis: "Hai Dallas, aku sudah di sini. Sangat bersemangat untuk menciptakan sejarah bersama kalian. Sampai jumpa segera, teman-teman."

Dalam pernyataan terpisah, Hernandez menegaskan bahwa komitmennya di Texas jauh lebih dari sekadar penampilan perpisahan yang bersifat seremonial. Saat menguraikan visinya, ia menyatakan: "Saya yakin Dallas layak memiliki klub yang mencerminkan semangatnya terhadap sepak bola, keragamannya, dan masa depannya.

"Saya ingin membantu menciptakan budaya kemenangan, menginspirasi para pemain muda di seluruh Texas Utara, dan memberikan para pendukung kami sebuah tim yang dapat mereka percayai sejak awal. Saya tidak datang ke sini hanya untuk mengakhiri karier saya. Saya datang ke sini untuk membantu membangun masa depan sepak bola di Dallas."







