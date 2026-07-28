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Javier 'Chicharito' Hernandez resmi pindah ke klub AS secara mengejutkan, lebih dari delapan bulan setelah mantan bintang Manchester United itu memainkan pertandingan terakhirnya
Hernandez memastikan kembalinya ke Amerika
Penyerang yang akrab disapa Chicharito ini telah menyelesaikan kepindahannya yang mengejutkan ke Atletico Dallas, tim pendatang baru di USL Championship. Ia belum pernah tampil dalam pertandingan resmi sejak membela klub masa kecilnya, Chivas, pada 30 November 2025, saat ia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Omar Govea pada menit ke-76 sebelum gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-86 dalam kekalahan kandang 3-2 melawan Cruz Azul. Mantan penyerang Manchester United dan Real Madrid ini menjadi rekrutan pertama dalam sejarah Atletico Dallas menjelang debut mereka di divisi kedua Amerika pada tahun 2027.
"Saya ingin turut membantu menciptakan budaya kemenangan"
Langkah ini membantah spekulasi pensiun yang muncul setelah Hernandez menyelesaikan tugasnya sebagai komentator di Fox selama Piala Dunia 2026. Menyambut babak baru dalam kariernya, pemain berusia 38 tahun itu menggunakan media sosial untuk menyapa para pendukung, dengan menulis: "Hai Dallas, aku sudah di sini. Sangat bersemangat untuk menciptakan sejarah bersama kalian. Sampai jumpa segera, teman-teman."
Dalam pernyataan terpisah, Hernandez menegaskan bahwa komitmennya di Texas jauh lebih dari sekadar penampilan perpisahan yang bersifat seremonial. Saat menguraikan visinya, ia menyatakan: "Saya yakin Dallas layak memiliki klub yang mencerminkan semangatnya terhadap sepak bola, keragamannya, dan masa depannya.
"Saya ingin membantu menciptakan budaya kemenangan, menginspirasi para pemain muda di seluruh Texas Utara, dan memberikan para pendukung kami sebuah tim yang dapat mereka percayai sejak awal. Saya tidak datang ke sini hanya untuk mengakhiri karier saya. Saya datang ke sini untuk membantu membangun masa depan sepak bola di Dallas."
Pimpinan Dallas menyambut baik kedatangan pemain bintang tersebut
Penunjukan mantan pemain La Liga dan Ligue 1, Peter Luccin, sebagai manajer pertama klub pada bulan Februari kini semakin diperkuat dengan kedatangan Hernandez di lapangan. Kehadiran penyerang veteran ini diharapkan dapat menanamkan standar profesionalisme yang tinggi di ruang ganti sejak hari pertama.
Menyambut perekrutan bersejarah ini, direktur olahraga Brian Corcoran menyatakan: "Javier memberi kami kualitas kelas dunia di lapangan, tetapi yang tak kalah penting, ia juga membawa profesionalisme, tanggung jawab, dan komitmen yang tak tergoyahkan untuk meraih kemenangan. Kualitas-kualitas tersebut akan menular di dalam ruang ganti, dan itulah yang kami inginkan untuk diwakili oleh klub ini sejak hari pertama. Kesediaannya untuk membimbing, dipadukan dengan kualitas yang akan ia tunjukkan di lapangan, menjadikan ini perekrutan pertama yang sempurna bagi klub kami."
- Getty Images Entertainment
Persiapan untuk penampilan perdana pun dimulai
Atletico Dallas memiliki banyak waktu untuk membangun skuad mereka dan membentuk struktur inti tim sebelum memulai debut kompetitif mereka pada tahun 2027. Hernandez akan fokus pada peningkatan kondisi fisiknya serta mengasah ketajamannya dalam mencetak gol setelah hanya mampu mencetak tiga gol pada musim terakhirnya di Meksiko. Kepindahan ini juga berfungsi sebagai langkah strategis bagi sang penyerang menjelang peluncuran divisi papan atas baru USL, USL Premier, yang direncanakan pada tahun 2028.
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