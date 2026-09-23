Valencia telah mencapai kesepakatan dengan Aguirre sebagai pelatih kepala baru tim utama. Penunjukan ini menandai kembalinya dia dengan cepat ke sepak bola klub bagi sosok yang akrab disapa "El Vasco", yang telah membangun reputasi sebagai salah satu figur paling dapat diandalkan dalam sejarah sepak bola Spanyol. Klub mengonfirmasi syarat-syarat kesepakatan tersebut dalam pernyataan resmi, dengan mencatat bahwa pelatih asal Meksiko itu bergabung hingga akhir musim ini dan Klub akan memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama satu musim tambahan. Ia akan ditugaskan untuk menstabilkan tim yang terguncang oleh performa buruk pada awal musim dan perubahan signifikan di jajaran direksi.

Pria berusia 67 tahun itu mengambil alih tim yang saat ini berada di posisi kedua dari bawah di La Liga dengan empat poin dari tujuh pertandingan. Situasi ini menyebabkan kepergian mantan pelatih Carlos Corberan, yang dibebastugaskan pada 14 September setelah bulan pembuka yang buruk.







