Getty Images Sport
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Javier Aguirre kembali ke La Liga! Pelatih veteran itu akan menangani klub Spanyol ketujuh yang berbeda setelah menyepakati kesepakatan dengan Valencia
Pelatih veteran tiba di Mestalla
Valencia telah mencapai kesepakatan dengan Aguirre sebagai pelatih kepala baru tim utama. Penunjukan ini menandai kembalinya dia dengan cepat ke sepak bola klub bagi sosok yang akrab disapa "El Vasco", yang telah membangun reputasi sebagai salah satu figur paling dapat diandalkan dalam sejarah sepak bola Spanyol. Klub mengonfirmasi syarat-syarat kesepakatan tersebut dalam pernyataan resmi, dengan mencatat bahwa pelatih asal Meksiko itu bergabung hingga akhir musim ini dan Klub akan memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama satu musim tambahan. Ia akan ditugaskan untuk menstabilkan tim yang terguncang oleh performa buruk pada awal musim dan perubahan signifikan di jajaran direksi.
Pria berusia 67 tahun itu mengambil alih tim yang saat ini berada di posisi kedua dari bawah di La Liga dengan empat poin dari tujuh pertandingan. Situasi ini menyebabkan kepergian mantan pelatih Carlos Corberan, yang dibebastugaskan pada 14 September setelah bulan pembuka yang buruk.
- Getty Images Sport
Mencetak rekor baru dalam sepak bola Spanyol
Sepanjang karier panjangnya di kursi pelatih, pelatih kepala baru Valencia itu pernah menangani klub-klub La Liga seperti CA Osasuna, Atletico Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganes, dan Mallorca, serta memiliki pengalaman internasional bersama klub dan tim nasional di Jepang, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Meksiko.
Riwayat kariernya ditandai sejumlah pencapaian besar selama periode sebelumnya di Spanyol. Di antara pencapaian utamanya di Spanyol adalah meloloskan Osasuna ke Liga Champions UEFA. Di luar perbatasan Spanyol, ia juga meraih kesuksesan di berbagai benua, yang membuktikan fleksibilitasnya di berbagai budaya sepakbola. Di negara asalnya, Meksiko, ia menjuarai Liga bersama Pachuca (1999) dan Liga Champions CONCACAF bersama CF Monterrey (2021).
Menjalani periode perubahan institusional
Penunjukan ini datang pada masa transisi besar bagi Valencia, menyusul kepergian staf pelatih sebelumnya dan perubahan dalam jajaran kepemimpinan eksekutif. Klub saat ini tengah berupaya membangun kembali identitas sepak bolanya di bawah direktur olahraga baru Braulio Vazquez, yang diperkenalkan awal pekan ini. Aguirre dipandang sebagai kandidat ideal untuk memimpin transisi ini di lapangan, mengingat rekam jejaknya dalam membawa klub melewati periode sulit serta pemahamannya yang mendalam terhadap seluk-beluk sepak bola Spanyol. Tugas di depan memang berat, tetapi antusiasme pria Meksiko itu terhadap proyek ini kabarnya menjadi faktor penentu dalam cepatnya penyelesaian negosiasi kontrak. Aguirre akan diperkenalkan kepada media sebagai pelatih kepala baru pada Senin depan, 28 September, di ruang pers Mestalla.
- AFP
Menyeimbangkan visi jangka panjang dengan hasil instan
Struktur kesepakatan ini memberikan keamanan sekaligus fleksibilitas bagi klub. Dengan mengamankan jasanya hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan, dewan klub memastikan mereka memiliki pemimpin yang telah terbukti untuk perjuangan bertahan hidup dalam waktu dekat, sambil tetap membuka peluang untuk kerja sama jangka panjang. Aguirre mewarisi tim yang baru mengumpulkan empat poin dari tujuh pertandingan pertama mereka, dan ini memberi tekanan besar kepada pelatih baru itu untuk langsung menghadirkan hasil, dimulai dengan sesi latihan pertamanya yang dijadwalkan berlangsung sebelum perkenalan resminya kepada media.
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