Jauh sekali! Harry Kane meraih Sepatu Emas Eropa setelah striker produktif Bayern Munich itu unggul 18 poin dari bintang Manchester City, Erling Haaland

Kane berhasil meraih Sepatu Emas Eropa 2025-26 setelah mencetak 36 gol dalam hanya 31 penampilan di Bundesliga. Pencapaian fenomenal ini mengantarkan pemain berusia 32 tahun itu meraih 72 poin, yang menempatkannya dengan nyaman di puncak klasemen kontinental. Ia finis dengan selisih 18 poin dari Haaland, yang mengumpulkan 54 poin berkat 27 gol yang dicetaknya di liga domestik.

Dengan mengangkat trofi tersebut, sang striker bergabung dengan legenda klub Gerd Muller dan Robert Lewandowski sebagai satu-satunya pemain Bayern Munich yang memenangkan penghargaan bergengsi ini dua kali. Kane, yang sebelumnya memenangkan penghargaan ini pada musim 2023-24, menunjukkan ketajaman yang benar-benar membedakannya dari yang lain.