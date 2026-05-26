Jauh sekali! Harry Kane meraih Sepatu Emas Eropa setelah striker produktif Bayern Munich itu unggul 18 poin dari bintang Manchester City, Erling Haaland
Kampanye yang memecahkan rekor bagi bintang Bayern
Kane berhasil meraih Sepatu Emas Eropa 2025-26 setelah mencetak 36 gol dalam hanya 31 penampilan di Bundesliga. Pencapaian fenomenal ini mengantarkan pemain berusia 32 tahun itu meraih 72 poin, yang menempatkannya dengan nyaman di puncak klasemen kontinental. Ia finis dengan selisih 18 poin dari Haaland, yang mengumpulkan 54 poin berkat 27 gol yang dicetaknya di liga domestik.
Dengan mengangkat trofi tersebut, sang striker bergabung dengan legenda klub Gerd Muller dan Robert Lewandowski sebagai satu-satunya pemain Bayern Munich yang memenangkan penghargaan bergengsi ini dua kali. Kane, yang sebelumnya memenangkan penghargaan ini pada musim 2023-24, menunjukkan ketajaman yang benar-benar membedakannya dari yang lain.
Angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dominasi di kancah domestik
Selain penampilannya yang gemilang di liga, sang penyerang mencatatkan musim yang tak tertandingi di semua kompetisi. Kane mencetak 61 gol dalam 51 penampilan, termasuk 14 gol dalam 13 pertandingan Liga Champions UEFA dan 10 gol dalam enam laga DFB-Pokal. Satu gol yang dicetaknya dalam satu-satunya penampilannya di DFL-Supercup semakin menegaskan sifatnya yang tak kenal ampun di depan gawang. Prestasi individu bersejarah ini membantu Bayern Munich mengamankan gelar Bundesliga dan DFB-Pokal.
Merenungkan pencapaian monumentalnya, Kane berkata: "Itu adalah musim terbaik dalam karier saya secara pribadi." Total gol yang fenomenal ini menandai tonggak sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam karier profesionalnya.
Para pesaing sengit tetap mempertahankan dominasi mereka di kancah domestik
Meskipun Kane berhasil meraih gelar tertinggi, para pesaing terdekatnya tetap mempertahankan performa fenomenal mereka. Meski hanya finis sebagai runner-up dalam ajang Eropa, Haaland tetap punya alasan untuk bersuka cita setelah dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Liga Premier untuk ketiga kalinya dalam empat musim bersama Manchester City.
Sementara itu, Mbappe berhasil mempertahankan statusnya sebagai penyerang paling produktif di Spanyol. Penyerang Real Madrid ini menjadi top skor La Liga untuk musim kedua berturut-turut setelah meraih trofi Sepatu Emas musim lalu, membuktikan bahwa para penyerang elit Eropa tetap berada di kelas tersendiri.
Kejayaan Piala Dunia dan perebutan Ballon d'Or menanti
Perhatian kini beralih ke panggung internasional, seiring Kane, Haaland, dan Mbappé bersiap menyambut Piala Dunia 2026 yang sangat dinantikan. Dengan berakhirnya musim kompetisi domestik, turnamen global musim panas ini akan menjadi ujian sejati bagi mereka. Kesuksesan di panggung dunia bagi salah satu dari ketiga penyerang produktif ini tak diragukan lagi akan menjadi faktor penentu dalam menentukan pemenang akhir Ballon d'Or 2026, yang akan memicu persaingan yang memikat.