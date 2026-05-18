Saat ditanya mengenai apa yang salah dengan Kyogo, yang kini menjadi bahan pembicaraan soal kepergiannya dari Birmingham, mantan bintang The Blues, Morrison—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan Freebets.com—mengatakan: “Saya tidak mengerti mengapa hal ini tidak berjalan lancar, karena saat di Celtic, pergerakannya, peluang yang diciptakannya, dan gol-gol yang dicetaknya sungguh fantastis.

“Dia mendapat peluang di Birmingham City tapi tidak bisa memanfaatkannya, dan itu bisa terjadi. Itu hanya soal kurangnya kepercayaan diri, dan situasinya belum benar-benar membaik. Kerja kerasnya luar biasa, tapi sebagai penyerang tengah, kamu butuh lebih dari sekadar kerja keras. Kamu harus mencetak gol, dan dia mendapat peluang tapi terlalu terburu-buru saat menghadapinya.

“Saya pikir jika dia mulai mencetak banyak gol sebagai penyerang tengah di beberapa pertandingan pertamanya, kepercayaan dirinya akan melonjak kembali dan dia akan mencetak banyak gol, tapi dia belum mendekati level itu.

“Itu adalah pemain yang bisa mereka lepaskan karena dia mendapat gaji besar dan mereka mencoba melihat apakah bisa mendapatkan uang darinya. Atau apakah mereka tetap mempertahankannya dan berkata, ‘musim ini bisa jadi musimmu dan kita tidak perlu mengeluarkan uang karena dia seharusnya mencetak gol di Championship’.

“Dia mencetak gol di Scottish Premiership, jadi ini keputusan yang sulit. Saya harap dia tetap bertahan dan saya harap musim depan adalah musimnya, tapi kita tidak pernah tahu di Birmingham City karena mereka punya uang—mereka bisa mendatangkan pemain dan melepas pemain.”