Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
“Jauh sekali dari harapan” - Mantan striker Celtic, Kyogo Furuhashi, menghadirkan dilema transfer bagi Tom Brady dan Birmingham setelah menjadi pembelian yang gagal senilai £10 juta
Berapa banyak gol yang telah dicetak Kyogo di Championship?
Setelah mencetak 85 gol dalam 165 penampilan bersama raksasa Liga Utama Skotlandia, Celtic, Kyogo dianggap sebagai rekrutan yang sangat mengesankan bagi Birmingham, tim pendatang baru di Championship, pada musim panas 2025.
Harapannya, mengingat rekam jejak dan pengalamannya di Liga Champions, penyerang pekerja keras ini akan dengan cepat menguasai liga kasta kedua Inggris dan membentuk kemitraan yang mematikan dengan Jay Stansfield di St Andrew’s.
Sayangnya bagi semua pihak yang terlibat, hal itu tidak pernah terjadi. Penyerang berusia 31 tahun ini terseok-seok di awal musim, sehingga tidak dapat membangun momentum dan kepercayaan diri sejak dini. Ia tidak pernah benar-benar pulih dari situ - hanya mencetak satu gol di liga - dan musimnya berakhir lebih awal karena harus menjalani operasi untuk masalah bahu yang sudah lama dideritanya.
- Getty
Apa yang salah dengan Kyogo di Birmingham?
Saat ditanya mengenai apa yang salah dengan Kyogo, yang kini menjadi bahan pembicaraan soal kepergiannya dari Birmingham, mantan bintang The Blues, Morrison—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan Freebets.com—mengatakan: “Saya tidak mengerti mengapa hal ini tidak berjalan lancar, karena saat di Celtic, pergerakannya, peluang yang diciptakannya, dan gol-gol yang dicetaknya sungguh fantastis.
“Dia mendapat peluang di Birmingham City tapi tidak bisa memanfaatkannya, dan itu bisa terjadi. Itu hanya soal kurangnya kepercayaan diri, dan situasinya belum benar-benar membaik. Kerja kerasnya luar biasa, tapi sebagai penyerang tengah, kamu butuh lebih dari sekadar kerja keras. Kamu harus mencetak gol, dan dia mendapat peluang tapi terlalu terburu-buru saat menghadapinya.
“Saya pikir jika dia mulai mencetak banyak gol sebagai penyerang tengah di beberapa pertandingan pertamanya, kepercayaan dirinya akan melonjak kembali dan dia akan mencetak banyak gol, tapi dia belum mendekati level itu.
“Itu adalah pemain yang bisa mereka lepaskan karena dia mendapat gaji besar dan mereka mencoba melihat apakah bisa mendapatkan uang darinya. Atau apakah mereka tetap mempertahankannya dan berkata, ‘musim ini bisa jadi musimmu dan kita tidak perlu mengeluarkan uang karena dia seharusnya mencetak gol di Championship’.
“Dia mencetak gol di Scottish Premiership, jadi ini keputusan yang sulit. Saya harap dia tetap bertahan dan saya harap musim depan adalah musimnya, tapi kita tidak pernah tahu di Birmingham City karena mereka punya uang—mereka bisa mendatangkan pemain dan melepas pemain.”
Penilaian atas kegagalan proyek senilai £10 juta di Birmingham
Don Goodman, mantan pemain EFL yang kini menjadi komentator, yang telah sering menyaksikan penampilan Kyogo, sebelumnya mengatakan kepada GOAL saat ditanya mengenai transfer impian bagi Birmingham yang dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk: “Dia mulai membuang peluang emas di enam hingga delapan pertandingan pertamanya, dan Anda bisa melihat kepercayaan dirinya perlahan tapi pasti menghilang.
“Dari segi nilai uang, transfer tersebut benar-benar gagal total. Dan itu sungguh mengejutkan. Saya suka pergerakannya. Dia energik, dia cepat. Tapi jujur saja, setelah awal yang sulit, dia tampak seperti tidak bisa mencetak gol bahkan ke gawang yang terbuka lebar.”
- Getty
Masalah cedera dan kebugaran membuat Kyogo kehilangan tempat di Piala Dunia
Masalah performa dan kebugaran telah membuat Kyogo membayar mahal. Ia tak mampu membantu Birmingham mempertahankan konsistensi sepanjang musim 2025-26, yang berujung pada finis di peringkat ke-10—terpaut sembilan poin dari zona play-off.
Dengan penampilan terakhirnya pada 21 Maret, dan belum pernah menjadi starter sejak pertengahan Januari, kesulitan Kyogo di level klub - ditambah dengan operasi yang dijalaninya - membuatnya gagal masuk dalam skuad Jepang yang akan bertolak ke Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026.