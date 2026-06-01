Seperti dilaporkan oleh kicker, bahkan klub-klub ternama di kancah internasional pun dilaporkan tengah mengincar Dzenan Pejcinovic. Majalah khusus tersebut secara khusus menyebut Benfica Lisbon. Namun, pemain timnas U-21 Jerman berusia 21 tahun itu tampaknya lebih condong untuk tetap bertahan di Bundesliga.
"Jauh melebihi 20 juta euro": Bintang muda DFB tampaknya akan menjalani transfer spektakuler di dalam Bundesliga
Di sana, terutama SC Freiburg, Bayer Leverkusen, dan Eintracht Frankfurt dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Pejcinovic. The Wolves menyadari bahwa salah satu dari sedikit pemain yang menonjol di skuad Wolfsburg telah menarik minat banyak pihak dan akan mempertimbangkannya jika ada "tawaran luar biasa". Namun, sebuah klub harus mengajukan tawaran "jauh di atas 20 juta euro" ke kota otomotif tersebut untuk bisa merekrut Pejcinovic.
Bagi pemain berusia 21 tahun ini, tidaklah baru bahwa klub-klub besar berebut untuk mendapatkannya. Dua tahun lalu, Manchester City dilaporkan telah berusaha mendapatkan jasa sang bintang muda penyerang ini. Penggerak di balik upaya City tersebut konon tidak lain adalah Pep Guardiola. Saat itu, Pejcinovic telah mencetak 31 gol dalam 21 pertandingan di tim U-19 VfL dan juga tampil sangat meyakinkan di tim nasional junior Jerman (38 pertandingan, 38 gol dari U-16 hingga U-19).
Namun, Pejcinovic mengalami kemunduran yang cukup parah saat itu: Ketika ia dipromosikan ke tim senior pada akhir musim, ia mengalami patah tulang metatarsal dan absen selama berbulan-bulan. Hal ini diikuti dengan masa peminjaman yang cukup baik ke Fortuna Düsseldorf, klub divisi dua yang ambisius saat itu, namun sekali lagi diwarnai oleh cedera.
Dzenan Pejcinovic menjadi pahlawan utama VfL Wolfsburg di musim degradasi
Langsung pada pertandingan pertamanya setelah pulih dari cedera patah tulang metatarsal, ia mencetak gol penyama kedudukan di Ulm. Namun, setelah pertandingan keduanya bersama Fortuna, ia mengalami cedera meniskus saat membela tim nasional U-20 dan harus kembali absen selama lebih dari sebulan. Setelah kembali, ia kadang-kadang berperan sebagai pemain pengganti andalan, kadang-kadang sebagai rekan penyerang Dawid Kownacki, dan mencetak empat gol dalam 17 pertandingan. Namun, ia kembali mengalami patah tulang metatarsal dan tidak dapat membantu Düsseldorf dalam perebutan promosi pada delapan pertandingan terakhir.
Kembali ke Wolfsburg, ia terhindar dari cedera dan menjalani musim Bundesliga pertamanya yang solid. Meskipun ia baru mencetak gol pertamanya pada hari pertandingan terakhir sebelum pergantian tahun, namun setelah itu ia benar-benar meledak. Pejcinovic mencetak tiga gol melawan SC Freiburg, dan juga menambah gol-gol lainnya saat melawan FC Bayern dan St. Pauli. Sebelumnya, ia sudah berhasil masuk ke timnas U-21 Jerman dan langsung mencetak gol pada debutnya di bulan September. Ia tampil dalam enam dari tujuh pertandingan kualifikasi Euro, namun harus bersaing dengan Nicolo Tresoldi di bawah asuhan Antonio Di Salvo.
Ia mengakhiri musim bersama VfL dengan mencetak dua belas gol dalam 34 pertandingan resmi; ia juga tampil pada leg kedua pertandingan degradasi melawan SC Paderborn dan mencetak gol pembuka 1-0 bagi tim Serigala. Namun, kemudian terjadi kartu merah yang kontroversial terhadap Joakim Maehle pada awal pertandingan, yang berujung pada degradasi Wolfsburg.