"Jauh melebihi 20 juta euro": Bintang muda DFB tampaknya akan menjalani transfer spektakuler di dalam Bundesliga

Di sana, terutama SC Freiburg, Bayer Leverkusen, dan Eintracht Frankfurt dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut Pejcinovic. The Wolves menyadari bahwa salah satu dari sedikit pemain yang menonjol di skuad Wolfsburg telah menarik minat banyak pihak dan akan mempertimbangkannya jika ada "tawaran luar biasa". Namun, sebuah klub harus mengajukan tawaran "jauh di atas 20 juta euro" ke kota otomotif tersebut untuk bisa merekrut Pejcinovic.

Bagi pemain berusia 21 tahun ini, tidaklah baru bahwa klub-klub besar berebut untuk mendapatkannya. Dua tahun lalu, Manchester City dilaporkan telah berusaha mendapatkan jasa sang bintang muda penyerang ini. Penggerak di balik upaya City tersebut konon tidak lain adalah Pep Guardiola. Saat itu, Pejcinovic telah mencetak 31 gol dalam 21 pertandingan di tim U-19 VfL dan juga tampil sangat meyakinkan di tim nasional junior Jerman (38 pertandingan, 38 gol dari U-16 hingga U-19).

Namun, Pejcinovic mengalami kemunduran yang cukup parah saat itu: Ketika ia dipromosikan ke tim senior pada akhir musim, ia mengalami patah tulang metatarsal dan absen selama berbulan-bulan. Hal ini diikuti dengan masa peminjaman yang cukup baik ke Fortuna Düsseldorf, klub divisi dua yang ambisius saat itu, namun sekali lagi diwarnai oleh cedera.