Ikon Man City De Bruyne memberikan penilaian yang jujur dan agak pedas terhadap Fernandez setelah gelandang itu pindah ke Etihad dalam transfer yang menyita perhatian besar. Meski para penggemar cepat melabeli mantan pemain Chelsea itu sebagai pewaris takhta De Bruyne, veteran Belgia tersebut meminta semua pihak berhati-hati, dengan menyiratkan bahwa perbandingan itu terlalu dini dan mungkin belum layak pada tahap karier gelandang muda tersebut saat ini.

Berbicara dalam wawancara dengan Nieuwsblad, De Bruyne menanggapi narasi yang terus berkembang soal penggantinya. “Fans Manchester City menyebut Fernandez sebagai penerus saya? Jujur, saya pikir itu agak berlebihan,” kata De Bruyne dalam wawancara tersebut. Ia melanjutkan: “Enzo adalah pemain yang bagus, saya tidak mengatakan dia bukan. Dia punya kualitas, dia punya potensi dan dia bisa menjadi gelandang yang sangat penting. Tetapi jika kita benar-benar jujur, saya rasa levelnya sama sekali belum mendekati level permainan saya saat membela Manchester City.”