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'Jauh dari level saya!' - Kevin De Bruyne melontarkan vonis brutal terhadap Enzo Fernandez sebagai penerusnya di Manchester City setelah transfer senilai £125 juta
De Bruyne pertanyakan pembicaraan soal penerusnya
Ikon Man City De Bruyne memberikan penilaian yang jujur dan agak pedas terhadap Fernandez setelah gelandang itu pindah ke Etihad dalam transfer yang menyita perhatian besar. Meski para penggemar cepat melabeli mantan pemain Chelsea itu sebagai pewaris takhta De Bruyne, veteran Belgia tersebut meminta semua pihak berhati-hati, dengan menyiratkan bahwa perbandingan itu terlalu dini dan mungkin belum layak pada tahap karier gelandang muda tersebut saat ini.
Berbicara dalam wawancara dengan Nieuwsblad, De Bruyne menanggapi narasi yang terus berkembang soal penggantinya. “Fans Manchester City menyebut Fernandez sebagai penerus saya? Jujur, saya pikir itu agak berlebihan,” kata De Bruyne dalam wawancara tersebut. Ia melanjutkan: “Enzo adalah pemain yang bagus, saya tidak mengatakan dia bukan. Dia punya kualitas, dia punya potensi dan dia bisa menjadi gelandang yang sangat penting. Tetapi jika kita benar-benar jujur, saya rasa levelnya sama sekali belum mendekati level permainan saya saat membela Manchester City.”
- Getty Images Sport
Fernandez mengenakan nomor ikonik 17
Transisi di Etihad itu kini resmi secara visual lewat pilihan nomor punggung Fernandez. Pemain Argentina itu memilih mengenakan jersey nomor 17, nomor yang identik dengan kejeniusan kreatif De Bruyne selama satu dekade penuh trofi di Manchester.
Meski nomor itu punya makna historis di klub, Fernandez menjelaskan bahwa pilihannya berakar pada sejarah pribadinya, bukan sebagai upaya langsung untuk meniru warisan pendahulunya.
Pemain berusia 25 tahun itu menjelaskan bahwa ia memilih jersey nomor 17 karena kaitannya dengan hari-hari awalnya bersama tim nasional. "Ini nomor yang saya sukai," katanya saat diperkenalkan. "Nomor ini mencerminkan diri saya. Itu adalah nomor pertama saya di tim nasional, jadi saya sangat senang memilih nomor ini."
Banderol harga versus status kelas dunia
Skala finansial dari kesepakatan ini menjadi salah satu bahan pembicaraan terbesar pada bursa transfer musim panas. City menyamai rekor Inggris untuk mengamankan jasa pemenang Piala Dunia itu, tetapi De Bruyne yakin valuasi tinggi tidak otomatis setara dengan performa elite di lapangan.
Menanggapi hype tersebut, bintang Belgia itu mengatakan: "Terkadang saya merasa orang-orang melebih-lebihkan dirinya karena banderol harganya dan apa yang telah ia capai bersama Argentina. £125 juta tidak otomatis membuat Anda menjadi gelandang kelas dunia. Dia masih harus membuktikan banyak hal. Jika dia ingin menjadi penerus saya, dia harus menunjukkannya di lapangan terlebih dahulu. Mengambil nomor punggung 17 saya adalah satu hal... menggantikan Kevin De Bruyne adalah sesuatu yang sama sekali berbeda."
- Getty/GOAL
Tantangan yang menanti Argentina
Terlepas dari skeptisisme dari orang yang ia gantikan, Fernandez fokus pada tugas yang ada di depan mata dan kesempatan untuk kembali bekerja di bawah Enzo Maresca.
"Setiap pemain ingin menjadi bagian dari klub seperti ini karena semua orang tahu seberapa baik City dikelola," kata Fernandez saat tiba di klub. "Saya tidak bisa lebih bahagia berada di sini, dan saya siap menghadapi tantangan untuk membantu City terus meraih trofi. Ini adalah klub yang dibangun untuk sukses."
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