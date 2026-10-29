Dalam penampilan-penampilan awalnya, Ramos kerap gagal mencetak gol, tetapi penampilannya selalu meyakinkan: assist-assist indah melawan Lecce dan kerja kerasnya melawan Lazio. Satu persoalan yang masih tersisa adalah posisinya di lapangan: Amorim harus membawanya ke kotak penalti. Ramos yang bermain sebagai gelandang serang tidak menghasilkan bonus bagi Milan. Justru sebaliknya.

Melawan Bologna, ada satu statistik yang lebih mengkhawatirkan: Ramos sama sekali tidak melepaskan tembakan ke gawang. Melawan Udinese pada laga sebelumnya, ia hanya melakukannya sekali. Itu statistik yang lebih pantas untuk bek tengah, bukan satu-satunya ujung tombak tim. Masalah ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan performa sang pemain yang berada di bawah rata-rata, tetapi juga oleh kekeliruan taktik besar yang kini tidak bisa lagi dianggap remeh.