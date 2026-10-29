Nol tembakan ke arah gawang Bologna. Kali ini, penampilannya pun tak bisa menyelamatkannya. Goncalo Ramos termasuk pemain terburuk di lapangan saat Milan menelan kekalahan buruk dari Bologna di San Siro. Bahkan, bersama de Winter, mungkin dialah yang paling buruk. Pasalnya, ia sama sekali tidak melepaskan tembakan ke gawang, bahkan secara tak sengaja, dan tak butuh waktu lama baginya untuk kehilangan kesabaran menghadapi kawalan para bek lawan.
Jauh dari gawang dan tampak gelisah, kini Ramos menjadi masalah bagi AC Milan asuhan Amorim
Kegelisahan akibat krisis gol
Saat menghadapi Udinese, Ramos sudah menghabiskan banyak energi untuk mengeluhkan perlakuan para bek Udinese kepadanya kepada wasit. Tadi malam, hal serupa terjadi, tetapi protesnya lebih keras dan jelas lebih mencolok. Seolah-olah ia ingin melampiaskan rasa frustrasi yang kian besar: Ramos baru mencetak 2 gol di liga, satu di antaranya dari titik penalti. Sedikit, terlalu sedikit untuk pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah AC Milan.
Amorim Harus Mengatasi Masalah Itu
Dalam penampilan-penampilan awalnya, Ramos kerap gagal mencetak gol, tetapi penampilannya selalu meyakinkan: assist-assist indah melawan Lecce dan kerja kerasnya melawan Lazio. Satu persoalan yang masih tersisa adalah posisinya di lapangan: Amorim harus membawanya ke kotak penalti. Ramos yang bermain sebagai gelandang serang tidak menghasilkan bonus bagi Milan. Justru sebaliknya.
Melawan Bologna, ada satu statistik yang lebih mengkhawatirkan: Ramos sama sekali tidak melepaskan tembakan ke gawang. Melawan Udinese pada laga sebelumnya, ia hanya melakukannya sekali. Itu statistik yang lebih pantas untuk bek tengah, bukan satu-satunya ujung tombak tim. Masalah ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan performa sang pemain yang berada di bawah rata-rata, tetapi juga oleh kekeliruan taktik besar yang kini tidak bisa lagi dianggap remeh.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami