Jashari: "Saat Ibrahimovic meneleponku, suaraku gemetar. Bagaimana mungkin menolak tawaran Milan?"

Negosiasi untuk mendatangkan Ardon Jashari ke Milan berlangsung sangat lama dan mengisi sebagian besar musim panas Rossoneri. Gelandang asal Swiss ini bergabung dari Bruges dengan nilai transfer akhir sebesar 37 juta euro (34 juta ditambah 3 juta bonus) dan kontrak hingga 30 Juni 2030.

Kepada Al Foglio, pemain kelahiran tahun 2000 ini menceritakan tentang hari-hari negosiasi tersebut, termasuk panggilan telepon yang diterimanya dari direktur olahraga Milan Igli Tare dan Zlatan Ibrahimovic, serta hubungannya dengan pelatih Massimiliano Allegri.