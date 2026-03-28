cm grafica jashari milan 2025 26 16.9Getty Images

Jashari: "Saat Ibrahimovic meneleponku, suaraku gemetar. Bagaimana mungkin menolak tawaran Milan?"

AC Milan
Serie A
A. Jashari

Jashari menceritakan panggilan telepon dari Tare dan Ibrahimovic untuk meyakinkannya agar bergabung dengan Milan.

Negosiasi untuk mendatangkan Ardon Jashari ke Milan berlangsung sangat lama dan mengisi sebagian besar musim panas Rossoneri. Gelandang asal Swiss ini bergabung dari Bruges dengan nilai transfer akhir sebesar 37 juta euro (34 juta ditambah 3 juta bonus) dan kontrak hingga 30 Juni 2030.

Kepada Al Foglio, pemain kelahiran tahun 2000 ini menceritakan tentang hari-hari negosiasi tersebut, termasuk panggilan telepon yang diterimanya dari direktur olahraga Milan Igli Tare dan Zlatan Ibrahimovic, serta hubungannya dengan pelatih Massimiliano Allegri.

  • SULIT UNTUK MENOLAK

    "Saya mengakhiri musim bersama Bruges dengan meraih gelar juara piala dan termasuk salah satu pemain terbaik di skuad. Klub sama sekali tidak ingin melepas saya; sikap mereka terhadap saya sangat jelas. Saya berbicara setiap hari dengan agen saya, karena tahu Milan sangat tertarik. Saya ingin mencari solusi yang lebih baik bagi kedua belah pihak: tapi bagaimana mungkin menolak tawaran dari Milan?"

    • Iklan

  • PANGGILAN TARE

    "Saat itu aku sedang berlibur di Ibiza dan teleponku berdering. Aku langsung mengangkatnya: itu Tare, dan aku langsung tahu bahwa Milan akan melakukan apa pun untuk meyakinkanku."

  • IBRAHIMOVIC

    "Sepuluh hari kemudian, saya menerima telepon dari Ibrahimovic. Dia menceritakan tentang proyek tersebut, dan saya merasa sangat bersemangat. Suara saya hampir gemetar, tapi saya sudah siap dan termotivasi untuk memulai tantangan baru."

  • NOMOR 30

    "Saya meminta nomor 30 dan permintaan saya dikabulkan. Saat masih kecil, saya tidak pernah bermain sepak bola; cukup bagi saya untuk menonton Messi. Dia memakai nomor 30 dan saya berpikir bahwa jika suatu hari nanti saya bermain, saya ingin memakai nomor yang sama."

  • ALLEGRI

    "Dia adalah seorang pelatih hebat. Dia sangat berpengalaman, menyuruh saya untuk lebih aktif, mendorong saya untuk bermain dengan intensitas tinggi dan melepaskan tembakan, bahkan saat latihan. Terlebih lagi karena dalam beberapa tahun terakhir posisi saya telah banyak berubah."

  • DI SINI UNTUK MENANG

    "Saya di sini untuk menang: demi diri saya, tim, dan para pendukung. Kami ingin kembali ke Liga Champions dan bersaing dengan tim-tim terbaik di Eropa. Kami tahu bahwa kami harus bekerja keras, tapi hal itu tidak membuat kami gentar."

