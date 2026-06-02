Jarrod Bowen sedang mempertimbangkan transfer yang akan menjadi pukulan telak bagi istrinya, Dani, dan membuat ayah mertuanya, Danny-yang sangat mengidolakan West Ham-merasa hancur hati

Akhir musim 2025-26 terbukti menjadi mimpi buruk bagi keluarga Dyer. Meskipun meraih kemenangan 3-0 atas Leeds United pada laga terakhir, West Ham terpaksa turun ke divisi dua setelah Tottenham memastikan kemenangan atas Everton.

Bagi Bowen, rasa sakitnya berlipat ganda karena ia juga gagal masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia mendatang, dengan manajer asal Jerman itu menyiratkan bahwa performa buruk klub mungkin telah menghalangi peluang sang pemain sayap.

Penggemar setia West Ham, Danny Dyer, dikabarkan "benar-benar hancur" akibat kejatuhan klub tersebut. Aktor ini terkenal sebagai pendukung setia menantunya, pernah mengatakan kepada talkSPORT: "Saya rasa saya lebih mencintai Jarrod daripada siapa pun, bahkan lebih dari istri saya sendiri! Saya sedikit cemburu pada putri saya." Kini, prospek kepergian Bowen dari London Stadium telah membuat mantan bintang EastEnders itu "sangat kecewa," karena ia khawatir akan peluang tim untuk segera kembali ke Liga Premier tanpa pemain andalan mereka.