AFP
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Jarrod Bowen sedang mempertimbangkan transfer yang akan menjadi pukulan telak bagi istrinya, Dani, dan membuat ayah mertuanya, Danny-yang sangat mengidolakan West Ham-merasa hancur hati
Kekecewaan akibat degradasi bagi The Hammers
Akhir musim 2025-26 terbukti menjadi mimpi buruk bagi keluarga Dyer. Meskipun meraih kemenangan 3-0 atas Leeds United pada laga terakhir, West Ham terpaksa turun ke divisi dua setelah Tottenham memastikan kemenangan atas Everton.
Bagi Bowen, rasa sakitnya berlipat ganda karena ia juga gagal masuk dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia mendatang, dengan manajer asal Jerman itu menyiratkan bahwa performa buruk klub mungkin telah menghalangi peluang sang pemain sayap.
Penggemar setia West Ham, Danny Dyer, dikabarkan "benar-benar hancur" akibat kejatuhan klub tersebut. Aktor ini terkenal sebagai pendukung setia menantunya, pernah mengatakan kepada talkSPORT: "Saya rasa saya lebih mencintai Jarrod daripada siapa pun, bahkan lebih dari istri saya sendiri! Saya sedikit cemburu pada putri saya." Kini, prospek kepergian Bowen dari London Stadium telah membuat mantan bintang EastEnders itu "sangat kecewa," karena ia khawatir akan peluang tim untuk segera kembali ke Liga Premier tanpa pemain andalan mereka.
- AFP
Kabar kepindahan pemain dan dilema keluarga
Meskipun pemain berusia 29 tahun itu masih terikat kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2030, masa depannya masih jauh dari pasti. Berbagai spekulasi mengaitkan Bowen dengan kemungkinan pindah ke Chelsea, Liverpool, dan Manchester United. Pindah ke wilayah Barat Laut akan menjadi hal yang sangat sulit bagi Dani Dyer, karena hal itu akan mengharuskannya pindah dari rumah mereka di Essex, yang lokasinya strategis dekat dengan orang tuanya dan lokasi syuting proyek-proyek TV-nya.
Seorang sumber yang dekat dengan keluarga tersebut mengatakan kepada The Sun bahwa meskipun pindah ke klub seperti Tottenham mungkin membuat keluarga tersebut tetap tinggal di London, hal itu akan menjadi pil pahit bagi Danny Dyer, mengingat Spurs adalah tim yang lolos dengan mengorbankan West Ham. Orang dalam menyebutkan bahwa Bowen sangat ingin terus menguji kemampuannya di level tertinggi untuk merebut kembali tempatnya di timnas Inggris sebelum Euro 2028, tetapi biaya pribadi yang harus dibayar karena pindah dari pusat keluarga Dyer bisa menjadi "bencana" bagi Dani.
Seruan Danny Dyer agar tetap setia
Danny Dyer tidak pernah menyembunyikan keinginannya agar Bowen tetap bertahan dan memimpin upaya bangkit di Championship. Aktor yang menyebut West Ham sebagai "cinta sejatinya" ini dilaporkan telah memberikan isyarat kepada menantunya agar tetap bertahan di klub. Sebelum pengumuman skuad, ia bahkan mendesak Thomas Tuchel untuk membawa Bowen ke Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa pemain tersebut "akan menjadi ancaman bagi tim mana pun" di lapangan.
Bagi Bowen, keputusan ini melibatkan keseimbangan antara ambisi profesional dan stabilitas keluarga. Sebagai klien dari agensi super baru Gersh, ia tidak akan kekurangan peminat di kasta tertinggi. Namun, dengan anak kembar berusia tiga tahun, Summer dan Star, serta ikatan yang kuat dengan basis penggemar The Hammers, meninggalkan London Timur adalah pilihan yang sangat membebani baik karier olahraganya maupun kehidupan rumah tangganya bersama keluarga Dyer.
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Bowen menyampaikan pesan kepada para pendukung setia West Ham
Segera setelah degradasi, Bowen tampak sangat emosional saat membahas langkah-langkah selanjutnya. "Dengar, ini masih sangat, sangat menyakitkan. Membicarakan masa depan adalah bentuk ketidakhormatan terhadap klub, para penggemar, dan segala hal semacam itu," kata sang pemain sayap dalam wawancara pasca-pertandingan. "Saya masih terikat kontrak di sini. Akan ada rumor, akan ada pembicaraan, tapi pada akhirnya yang saya lihat adalah membawa klub ini kembali ke Liga Premier," tambahnya.