Bowen tidak segan-segan dalam menilai musim yang berantakan bagi West Ham, dan ia pun menggunakan media sosial untuk mengungkapkan penyesalannya. Penyerang yang terkenal karena mencetak gol penentu kemenangan di final Liga Konferensi Eropa 2023 itu mengakui bahwa euforia di Praha terasa seperti sudah berlalu berabad-abad lamanya jika dibandingkan dengan keputusasaan akibat terdegradasi ke Championship.

“Sulit untuk memposting hal seperti ini ketika yang Anda rasakan hanyalah rasa malu dan sakit hati,” tulis kapten West Ham itu di Instagram. “Saya bisa menulis banyak hal untuk mencoba menjelaskan di mana semuanya salah musim ini, tapi jujur saja, yang pantas kalian dapatkan dari saya adalah permintaan maaf. Memenangkan trofi itu di Praha adalah malam terbaik dalam karier saya. Minggu lalu adalah yang terburuk. Kami hanya tidak cukup baik. Sederhana saja. Dan itulah mengapa musim ini berakhir seperti ini.”







