Jarrod Bowen menyampaikan permintaan maaf yang penuh emosi kepada para penggemar West Ham atas 'rasa malu dan penderitaan' yang ditimbulkan akibat degradasi dari Liga Premier
Bowen mengenang 'malam terburuk'
Bowen tidak segan-segan dalam menilai musim yang berantakan bagi West Ham, dan ia pun menggunakan media sosial untuk mengungkapkan penyesalannya. Penyerang yang terkenal karena mencetak gol penentu kemenangan di final Liga Konferensi Eropa 2023 itu mengakui bahwa euforia di Praha terasa seperti sudah berlalu berabad-abad lamanya jika dibandingkan dengan keputusasaan akibat terdegradasi ke Championship.
“Sulit untuk memposting hal seperti ini ketika yang Anda rasakan hanyalah rasa malu dan sakit hati,” tulis kapten West Ham itu di Instagram. “Saya bisa menulis banyak hal untuk mencoba menjelaskan di mana semuanya salah musim ini, tapi jujur saja, yang pantas kalian dapatkan dari saya adalah permintaan maaf. Memenangkan trofi itu di Praha adalah malam terbaik dalam karier saya. Minggu lalu adalah yang terburuk. Kami hanya tidak cukup baik. Sederhana saja. Dan itulah mengapa musim ini berakhir seperti ini.”
Hammers gagal lolos meski meraih kemenangan di laga terakhir
The Hammers berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Leeds United dalam laga terakhir mereka, namun hal itu ternyata terlambat dan tak cukup. Hasil pertandingan lain tidak berpihak pada mereka karena Tottenham Hotspur berhasil mengumpulkan poin yang dibutuhkan untuk tetap unggul, sehingga memaksa tim asal London Timur itu terdegradasi ke divisi dua untuk pertama kalinya sejak 2011.
Terlepas dari suasana yang tidak menyenangkan di sekitar jajaran pimpinan klub, Bowen dengan cepat memuji kesetiaan para pendukung yang tetap mendukung tim selama masa-masa sulit.
“Kepada para penggemar, kalian tidak pernah mengecewakan kami,” tambah Bowen. “Dukungan di kandang maupun tandang tidak pernah berubah, bahkan ketika penampilan kami di lapangan tidak cukup baik. Kami seharusnya memberikan lebih banyak kepada kalian. Kalian pantas mendapatkan lebih.”
Ketidakpastian mengenai masa depan Nuno
Manajer Nuno Espírito Santo, yang ditunjuk untuk menggantikan Graham Potter pada bulan September, diperkirakan akan mundur dari jabatannya menyusul degradasi klub tersebut.
Pelatih asal Portugal ini berhasil meningkatkan performa tim, namun pada akhirnya gagal mengangkat tim keluar dari zona degradasi setelah mewarisi tim yang berada di peringkat ke-19.
Nuno menggemakan perasaan kaptennya saat konferensi pers pasca-pertandingan, mengakui sulitnya situasi tersebut. “Ini adalah momen yang sangat menyedihkan bagi kami semua di klub,” jelasnya. “Hari ini sangat berat, kami memiliki misi yang berat, kami kehilangan hak istimewa untuk menentukan masa depan kami sendiri.”
Jalan kembali ke kasta tertinggi
Di tengah spekulasi yang semakin menguat mengenai kemungkinan hengkangnya para pemain bintang pada musim panas nanti, Bowen menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini tetap pada upaya mengembalikan klub ke kejayaannya. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2030, pemain internasional Inggris ini tetap menjadi pilar utama proyek di London Stadium, terlepas dari divisi mana pun yang mereka ikuti.
“Satu hal yang saya ketahui tentang klub ini adalah bahwa mereka memiliki keinginan dan semangat untuk bangkit dari situasi ini,” tutup Bowen. “Klub ini pantas berada di Liga Premier dan layak untuk kembali ke sana secepat mungkin.”
The Hammers kini harus menghadapi musim panas yang sulit dalam proses rekonstruksi sambil mempersiapkan diri menghadapi musim Championship yang tak kenal ampun dengan 46 pertandingan.