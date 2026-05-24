Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Jarrod Bowen menanggapi pertanyaan-pertanyaan mengenai masa depannya setelah West Ham terdegradasi dari Liga Premier
West Ham terdegradasi pada hari terakhir
West Ham telah terdegradasi ke Championship, mengakhiri masa 14 tahun mereka di kasta tertinggi. The Hammers meraih kemenangan 3-0 atas Leeds United dalam laga kandang terakhir mereka, berkat gol-gol di babak kedua yang dicetak oleh Taty Castellanos, Bowen, dan Callum Wilson. Namun, Tottenham finis dua poin di atas mereka setelah meraih kemenangan atas Everton, yang memastikan nasib West Ham. Bowen telah menghabiskan enam tahun di klub tersebut sejak bergabung dari Hull City pada Januari 2020. Selama masa jabatannya, ia telah tampil dalam 280 pertandingan, memantapkan dirinya sebagai pemain favorit, tetapi ia dikaitkan erat dengan kemungkinan hengkang pada musim panas ini.
- Getty Images Sport
Bowen menanggapi spekulasi mengenai masa depannya
Setelah pertandingan, pemain sayap berusia 29 tahun itu—yang terikat kontrak hingga 30 Juni 2030—ditanya mengenai rencananya di tengah maraknya spekulasi transfer. "Dengar, ini masih sangat, sangat baru. Membicarakan masa depan adalah bentuk ketidakhormatan terhadap klub, para penggemar, dan segala hal semacam itu," kata Bowen. "Saya masih terikat kontrak di sini. Akan ada rumor, akan ada pembicaraan, tetapi pada akhirnya yang saya lihat adalah membawa klub ini kembali ke Liga Premier. Saya telah mengalami beberapa momen yang sangat indah di sini. Ini adalah momen yang sangat sulit. Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi saya ingin melihat klub ini kembali ke Liga Premier dan saat ini visi saya adalah membawa klub ini kembali ke Liga Premier."
Nuno meminta maaf kepada para penggemar
Manajer Nuno, yang menggantikan Graham Potter pada bulan September, meminta maaf kepada para penggemar West Ham namun menolak untuk berkomitmen tetap menjabat sebagai pelatih kepala atau memberikan komentar mengenai masa depan para pemain andalannya. "Ini adalah momen yang sangat menyedihkan bagi kami semua di klub," jelas Nuno. "Hari ini sangat berat, kami menghadapi tugas yang berat, dan kami kehilangan hak untuk menentukan masa depan kami sendiri. Jika Anda bertanya kepada saya sekarang tentang masa lalu dan masa depan, saya rasa ini bukanlah saat yang tepat untuk memahami kesedihan para penggemar, diri kami sendiri, dan klub, serta meminta maaf dan berterima kasih atas semua dukungan yang mereka berikan kepada kami. Ini adalah musim yang aneh dalam hal perolehan poin; biasanya, 39 poin dalam 10 tahun terakhir sudah cukup bagi tim untuk aman. Kami telah meningkat, tetapi itu belum cukup."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Bowen dan West Ham?
West Ham kini harus bersiap menghadapi musim Championship yang berat sambil menargetkan promosi langsung. Klub ini harus mengambil keputusan besar terkait posisi manajer serta kemungkinan penjualan besar-besaran pemain selama musim panas untuk menyeimbangkan keuangan mereka. Bagi Bowen, fokusnya kini beralih ke istirahat sebelum pramusim dimulai, dan para pendukung setia The Hammers berharap ia dapat memimpin upaya tim untuk kembali ke kasta tertinggi.