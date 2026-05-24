Jarrod Bowen menanggapi pertanyaan-pertanyaan mengenai masa depannya setelah West Ham terdegradasi dari Liga Premier

Manajer Nuno, yang menggantikan Graham Potter pada bulan September, meminta maaf kepada para penggemar West Ham namun menolak untuk berkomitmen tetap menjabat sebagai pelatih kepala atau memberikan komentar mengenai masa depan para pemain andalannya. "Ini adalah momen yang sangat menyedihkan bagi kami semua di klub," jelas Nuno. "Hari ini sangat berat, kami menghadapi tugas yang berat, dan kami kehilangan hak untuk menentukan masa depan kami sendiri. Jika Anda bertanya kepada saya sekarang tentang masa lalu dan masa depan, saya rasa ini bukanlah saat yang tepat untuk memahami kesedihan para penggemar, diri kami sendiri, dan klub, serta meminta maaf dan berterima kasih atas semua dukungan yang mereka berikan kepada kami. Ini adalah musim yang aneh dalam hal perolehan poin; biasanya, 39 poin dalam 10 tahun terakhir sudah cukup bagi tim untuk aman. Kami telah meningkat, tetapi itu belum cukup."