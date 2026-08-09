Getty/GOAL
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Jarrod Bowen ketimbang Bradley Barcola! Liverpool diberi tahu bahwa mereka melewatkan trik transfer saat Michael Owen memperingatkan soal ‘harga sangat mahal’ dalam upaya mengejar penyerang PSG
Harga yang diminta: Barcola dibanderol biaya transfer £145 juta
Karena Barcola masih memiliki sisa kontrak dua tahun di Parc des Princes, juara bertahan Ligue 1 itu tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Dengan itu dalam pikiran, dilaporkan bahwa PSG meminta £145 juta ($195 juta) dari kesepakatan apa pun yang dilakukan pada bursa musim panas 2026.
Liverpool, yang memecahkan rekor transfer Britania pada beberapa kesempatan 12 bulan lalu ketika mendatangkan Florian Wirtz dan Alexander Isak, kesulitan membenarkan pengeluaran sebesar itu, mengingat tidak ada dana yang dihasilkan saat melepas Salah sebagai agen bebas.
Liverpool kehabisan waktu untuk mendatangkan satu lagi pemain sayap yang sudah terbukti ke Anfield, dengan musim 2026-27 tinggal beberapa pekan lagi, dan dianggap telah masuk ke jalur rekrutmen yang salah.
- Getty/GOAL
Apakah Liverpool perlu memenangi perburuan transfer untuk Barcola?
Ketika ditanya soal kaitan dengan Barcola dan apakah Liverpool perlu memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, mantan striker Liverpool Owen, berbicara melalui Sportsbookreview.com, yang juga menyediakan kode promo Kalshi, mengatakan kepada GOAL: “Dia jelas sangat bagus, tetapi harganya akan sangat mahal. Saya tidak berpikir mereka harus memenanginya. Masih ada pemain hebat lain di luar sana.
“Anda tahu apa yang akan saya lakukan beberapa bulan lalu jika saya adalah Liverpool, yaitu mencoba melakukan segalanya untuk merekrut Jarrod Bowen. Saya tidak percaya dia akan sangat ingin bermain di Championship. Sepertinya sekarang dia memang begitu, apa pun yang telah dia lakukan. Untuk menggantikan Salah, saya pikir itu bisa menjadi langkah yang bagus.
“Barcola jelas kelas atas, tetapi dia akan datang dengan harga mahal. Jelas ada pemain hebat lain di seluruh dunia. Ini adalah salah satu yang pasti bisa Anda pahami karena mereka benar-benar membutuhkan beberapa pemain sayap berbakat. Tidak selalu pemain-pemain seperti ini tersedia. Jika dia tersedia dan ini mudah untuk dilakukan, terlepas dari label harga yang besar, maka ya, saya bisa melihat itu didorong oleh Liverpool.”
Apakah Bowen akan menjadi opsi yang lebih baik untuk Liverpool?
Owen bukan sosok pertama yang menyarankan bahwa Liverpool seharusnya menaruh perhatian pada penyerang timnas Inggris, Bowen. Ia terdegradasi dari Premier League musim lalu sebagai kapten West Ham.
Pemain berusia 29 tahun itu, yang memiliki ikatan keluarga dengan East End, London, melalui istrinya Dani Dyer, telah menyatakan bahwa ia akan tetap bertahan dan bermain di Championship tahun ini. Apakah minat dari Anfield akan mengubah pendiriannya itu?
Mantan partner Owen di lini serang Liverpool dan timnas Inggris, Emile Heskey, sebelumnya mengatakan: “Apakah Jarrod Bowen akan menjadi penurunan dibanding Mohamed Salah? Saya pikir sebagian besar pemain memang berada di bawah Salah, tetapi sejujurnya Bowen adalah tipe pemain yang berbeda dan dia mungkin akan membantu formasi karena dia akan bekerja sedikit lebih keras daripada Mo.
“Saya tidak mengatakan Mo tidak bekerja keras, tetapi Bowen memiliki tingkat kerja dan etos kerja yang berbeda karena dia datang dari West Ham dan sebelumnya dari liga-liga bawah. Itu benar-benar berbeda. Andrew Robertson bisa dibilang salah satu rekrutan terbaik kami dan dia datang dari Hull City.”
- Getty
Bowen bertahan di West Ham saat Arsenal ikut memburu Barcola
Bowen terikat kontrak di West Ham hingga 2030 dan akan berupaya membantu mereka kembali ke panggung utama pada kesempatan pertama, dengan tatapan kekaguman dari kejauhan untuk saat ini diabaikan.
Sementara itu, Barcola berada di pusat saga transfer yang bisa menghadirkan banyak lika-liku. Setelah sempat muncul wacana kepindahan ke Liverpool, juara bertahan Premier League Arsenal, yang dikaitkan dengan superstar Real Madrid Vinicius Junior, kini disebut-sebut tertarik.
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