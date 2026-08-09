Ketika ditanya soal kaitan dengan Barcola dan apakah Liverpool perlu memenangi persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, mantan striker Liverpool Owen, berbicara melalui Sportsbookreview.com, yang juga menyediakan kode promo Kalshi, mengatakan kepada GOAL: “Dia jelas sangat bagus, tetapi harganya akan sangat mahal. Saya tidak berpikir mereka harus memenanginya. Masih ada pemain hebat lain di luar sana.

“Anda tahu apa yang akan saya lakukan beberapa bulan lalu jika saya adalah Liverpool, yaitu mencoba melakukan segalanya untuk merekrut Jarrod Bowen. Saya tidak percaya dia akan sangat ingin bermain di Championship. Sepertinya sekarang dia memang begitu, apa pun yang telah dia lakukan. Untuk menggantikan Salah, saya pikir itu bisa menjadi langkah yang bagus.

“Barcola jelas kelas atas, tetapi dia akan datang dengan harga mahal. Jelas ada pemain hebat lain di seluruh dunia. Ini adalah salah satu yang pasti bisa Anda pahami karena mereka benar-benar membutuhkan beberapa pemain sayap berbakat. Tidak selalu pemain-pemain seperti ini tersedia. Jika dia tersedia dan ini mudah untuk dilakukan, terlepas dari label harga yang besar, maka ya, saya bisa melihat itu didorong oleh Liverpool.”