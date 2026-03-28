Jarrod Bowen ke Liverpool? Legenda The Reds Steven Gerrard memberikan pendapatnya tentang bintang West Ham tersebut dan apakah ia bisa menggantikan Mohamed Salah
Para legenda Anfield meragukan bintang West Ham
Liverpool tengah menghadapi tugas berat dalam proses perombakan skuad, seiring dengan persiapan Salah untuk mengakhiri masa baktinya yang legendaris selama sembilan tahun di Merseyside. Meskipun staf perekrutan di Anfield telah lama memantau Bowen, bintang andalan West Ham United, legenda klub Gerrard berpendapat bahwa pemain internasional Inggris tersebut mungkin belum memenuhi standar kelas dunia yang dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tersebut.
Gerrard mencari pemain yang ahli dalam situasi satu lawan satu
Perdebatan seputar pengganti Salah semakin memanas belakangan ini, namun terlepas dari performa konsisten Bowen di London Timur, para pemain senior Liverpool sepakat bahwa kebutuhan taktis di bawah asuhan Slot menuntut profil pemain yang lebih eksplosif daripada yang ditawarkan pemain berusia 29 tahun itu saat ini.
"Saya sangat menyukai Bowen dan menganggapnya sebagai pemain top, tetapi saya tidak yakin dia berada di level yang sama dengan Salah untuk menggantikannya," kata Gerrard, seperti dikutip The Express. "Liverpool mungkin akan mencari pemain yang lebih ahli dalam situasi satu lawan satu dan bisa bermain di sayap. Pada beberapa kesempatan musim ini, terutama saat mereka mengalami periode ketidakstabilan, mereka terlalu mudah ditebak di sisi-sisi lapangan.
"Dan cara manajer ini [Arne Slot] ingin bermain adalah dengan menggerakkan bola dari sisi ke sisi untuk menciptakan situasi satu lawan satu. Mereka sangat merindukan [Luis] Diaz. Saya kira kita perlu memperbaiki sisi-sisi lapangan."
"Dia sudah terlalu tua"
Carragher sependapat dengan pendapat Gerrard, sambil menyoroti strategi transfer jangka panjang Liverpool yang biasanya mengincar pemain muda dengan nilai jual kembali yang tinggi. Ketika ditanya apakah Bowen bisa menggantikan posisi Salah, mantan bek klub itu menjawab dengan blak-blakan seperti biasanya: "Tidak. Dia mungkin sempat masuk radar Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp pada awalnya, tapi jelas Mo Salah sudah ada di sana. Tapi tidak, dia akan terlalu tua untuk Liverpool."
Perburuan pemain sekelas Salah berikutnya
Jika bukan Bowen, Liverpool pasti akan mempertimbangkan opsi lain untuk memastikan Slot memiliki skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara musim depan. Nama-nama seperti Yan Diomande, Francisco Conceicao, dan Michael Olise dilaporkan termasuk dalam daftar pemain yang dipantau, seiring upaya The Reds mencari pengganti yang lebih muda dan berpotensi besar.