Jarrod Bowen ke Liverpool? Legenda The Reds Steven Gerrard memberikan pendapatnya tentang bintang West Ham tersebut dan apakah ia bisa menggantikan Mohamed Salah

Perdebatan seputar pengganti Salah semakin memanas belakangan ini, namun terlepas dari performa konsisten Bowen di London Timur, para pemain senior Liverpool sepakat bahwa kebutuhan taktis di bawah asuhan Slot menuntut profil pemain yang lebih eksplosif daripada yang ditawarkan pemain berusia 29 tahun itu saat ini.

"Saya sangat menyukai Bowen dan menganggapnya sebagai pemain top, tetapi saya tidak yakin dia berada di level yang sama dengan Salah untuk menggantikannya," kata Gerrard, seperti dikutip The Express. "Liverpool mungkin akan mencari pemain yang lebih ahli dalam situasi satu lawan satu dan bisa bermain di sayap. Pada beberapa kesempatan musim ini, terutama saat mereka mengalami periode ketidakstabilan, mereka terlalu mudah ditebak di sisi-sisi lapangan.

"Dan cara manajer ini [Arne Slot] ingin bermain adalah dengan menggerakkan bola dari sisi ke sisi untuk menciptakan situasi satu lawan satu. Mereka sangat merindukan [Luis] Diaz. Saya kira kita perlu memperbaiki sisi-sisi lapangan."