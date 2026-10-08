Jarell Quansah buka suara soal kepercayaan Thomas Tuchel dan 'posisi favorit' saat ia bersaing dengan mantan rekan setimnya di Liverpool, Trent Alexander-Arnold, untuk memperebutkan tempat di timnas Inggris

Setelah kartu merah yang merugikan dalam laga fase gugur Piala Dunia, Quansah bisa saja dengan mudah merosot dalam urutan prioritas di tim nasional. Namun, Tuchel memberi dukungan penuh kepada bek Bayer Leverkusen itu dan mengintegrasikannya secara mendalam ke dalam skuad Inggris yang kembali bergairah.

Bek serbabisa berusia 23 tahun itu menjadi starter dalam tiga dari empat pertandingan pertama Inggris di Nations League. Saat kalah di kandang dari Spanyol dan menang krusial di Kroasia, ia lebih dipilih untuk bermain sebagai bek kanan ketimbang mantan rekan setimnya di Liverpool, Trent Alexander-Arnold.

Tuchel kemudian menggeser Quansah ke posisi sentral untuk berduet dengan Alexander-Arnold dalam kemenangan terbaru atas Ceko di Wembley. Penyesuaian taktis ini menegaskan pentingnya peran Quansah yang kian besar dalam tim Inggris yang ingin bangkit dari kekecewaan mereka di Piala Dunia dan membangun dominasi di lini belakang.



