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Jarell Quansah buka suara soal kepercayaan Thomas Tuchel dan 'posisi favorit' saat ia bersaing dengan mantan rekan setimnya di Liverpool, Trent Alexander-Arnold, untuk memperebutkan tempat di timnas Inggris
Kepercayaan Tuchel yang kian besar kepada Quansah serbabisa
Setelah kartu merah yang merugikan dalam laga fase gugur Piala Dunia, Quansah bisa saja dengan mudah merosot dalam urutan prioritas di tim nasional. Namun, Tuchel memberi dukungan penuh kepada bek Bayer Leverkusen itu dan mengintegrasikannya secara mendalam ke dalam skuad Inggris yang kembali bergairah.
Bek serbabisa berusia 23 tahun itu menjadi starter dalam tiga dari empat pertandingan pertama Inggris di Nations League. Saat kalah di kandang dari Spanyol dan menang krusial di Kroasia, ia lebih dipilih untuk bermain sebagai bek kanan ketimbang mantan rekan setimnya di Liverpool, Trent Alexander-Arnold.
Tuchel kemudian menggeser Quansah ke posisi sentral untuk berduet dengan Alexander-Arnold dalam kemenangan terbaru atas Ceko di Wembley. Penyesuaian taktis ini menegaskan pentingnya peran Quansah yang kian besar dalam tim Inggris yang ingin bangkit dari kekecewaan mereka di Piala Dunia dan membangun dominasi di lini belakang.
- AFP
Persaingan persahabatan di sisi kanan lapangan
Persaingan untuk memperebutkan tempat di lini pertahanan tetap ketat, tetapi Quansah memandang duel dengan Alexander-Arnold sebagai keuntungan taktis, bukan benturan personal. Setelah bertahun-tahun bersama di Anfield, bintang Leverkusen itu menghargai kualitas berbeda yang mereka tawarkan untuk skuad nasional.
"Saya merasa bisa memberikan banyak kekuatan di sisi lapangan dan Trent sangat bagus dalam membongkar tim dari posisi bek kanan lewat umpannya," jelas Quansah. "Kami sangat berbeda. Laga yang berbeda dan tim yang berbeda membutuhkan pemain yang berbeda. Saya sudah bermain dengannya begitu lama, jadi menyenangkan bisa kembali berada di lapangan bersamanya. Dia pemain yang luar biasa."
Terlepas dari penampilannya yang mumpuni di sisi lapangan, penempatan terbarunya di posisi sentral saat menghadapi Czechia memungkinkannya kembali ke akar permainannya. "Sejujurnya, saya merasa itu mungkin posisi favorit saya untuk dimainkan," akunya. "Saya suka bermain di sana, saya sudah bermain di sana sejak mungkin usia 10 atau 11 tahun. Jadi menyenangkan bisa kembali ke sana. Itu juga sesuatu yang berbeda bersama England. Menyenangkan bisa melakukannya di Wembley."
Merangkul identitas baru yang tanpa henti
Di luar peran individu, Tuchel telah menanamkan mentalitas tanpa ampun ke seluruh tim. Quansah meyakini skuad telah berhasil menanggalkan sisa-sisa hal negatif dan kini menerapkan pendekatan menekan sejak awal yang dirancang untuk membungkam lawan-lawan elite.
"Saya merasa kami telah mencatatkan beberapa penampilan ketika kami benar-benar tampil habis-habisan dalam pertandingan dan tidak mencoba bermain bertahan, itulah yang ingin kami lakukan di kamp ini," ujar Quansah. "Saya pikir kami telah menunjukkannya, kami telah menunjukkan betapa agresif dan dominannya kami saat menghadapi negara-negara top di grup yang sulit. Masih banyak lagi yang akan datang, kami ingin terus belajar, terus berkembang, dan melangkah dari sana."
Filosofi menyerang ini bergantung pada tekanan langsung dan kerja kolektif untuk menjaga momentum. Ia menambahkan: "Begitu kami mencetak gol, itu bukan berarti mengendur, melainkan langsung tancap lagi, tancap lagi, dan mencoba mencetak gol berikutnya, serta mencoba menekan pemain berikutnya, semua orang bekerja satu sama lain. Jika seseorang kalah duel, orang berikutnya langsung masuk melakukan tekel, itulah cara kami ingin bermain, dan arah yang ingin kami tuju ke depan."
- Getty Images Sport
Gelar Nations League di depan mata
Inggris berada di ambang mengamankan tempat di perempat final Nations League menjelang laga-laga terakhir Grup A3 bulan depan. Tim asuhan Tuchel akan menjamu Kroasia di Wembley sebelum menjalani lawatan berat ke Madrid untuk menghadapi Spanyol, dengan sang manajer menganggap pertandingan-pertandingan tersisa sebagai persiapan penting untuk turnamen-turnamen besar di masa depan.
Quansah menegaskan hasrat besar skuad untuk meraih trofi, dengan memandang kampanye saat ini sebagai batu loncatan yang krusial. "Ini adalah hal besar berikutnya, kompetisi berikutnya yang kami jalani," katanya. "Dan akan sangat, sangat penting untuk memainkan tim-tim yang akan kami hadapi di Euro, pelatih sudah mengatakannya. Ini adalah panggung yang sangat besar dan kesempatan untuk membawa trofi bagi negara ini serta langkah berikutnya menuju kompetisi besar."
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