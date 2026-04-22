Saat ini, hal itu sebenarnya sudah tidak lagi pasti. Lionel Messi yang tak terelakkan, Pedri yang tiga tahun lebih tua, dan mantan gelandang andalan Yaya Toure—mereka semua masuk dalam pertimbangan untuk kategori ini, kata Johan Manzambi. Dulu situasinya berbeda. "Saat aku masih kecil, Manuel Neuer adalah panutanku," kata bintang muda SC Freiburg itu baru-baru ini kepada Sky.
Dia bisa bermain di "hampir semua posisi" dan mengidolakan Manuel Neuer: Apakah FC Bayern akan melakukan transfer dengan nilai rekor?
Hal ini cukup aneh, mengingat pemain berusia 20 tahun itu sudah lama bermain sebagai gelandang. Namun, pernah ada masa ketika Manzambi ingin menjadi penjaga gawang — dan sangat mengagumi Neuer. "Untungnya bagi Swiss, ayah dan kakaknya berhasil mengubah pikirannya," tulis surat kabar Tages-Anzeiger dari Zurich pada Oktober lalu.
Manzambi yang lahir di Jenewa saat itu, tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-20, telah memainkan pertandingan internasional ketujuh dari total sepuluh pertandingan untuk timnas Swiss dan telah mencetak gol ketiganya. Seperti empat minggu sebelumnya, juga saat melawan Swedia, saat ia masuk sebagai pemain pengganti hanya beberapa menit. "Dia memiliki naluri mencetak gol yang luar biasa, hal yang jarang saya lihat pada seorang pemain," kata pelatih timnas Murat Yakin.
Yakin pertama kali memanggil Manzambi setelah musim lalu. Di sana, Manzambi hanya membutuhkan sebelas pertandingan, yang merupakan debutnya di level profesional, untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Breisgau pada musim tersebut. Dia mencatatkan empat kontribusi gol yang sangat mengesankan selama periode tersebut dan karenanya berperan besar dalam memastikan SC mendapatkan kesempatan (yang akhirnya hilang) untuk bertanding di final kualifikasi Liga Champions melawan Frankfurt pada pekan ke-34.
"Luar biasa dalam hal ini": Johan Manzambi memukau di Freiburg
Hanya dua setengah minggu setelah Manzambi melakukan debutnya bersama tim nasional Swiss pada Juni 2025, ia menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga 2030 di Freiburg. Lagi-lagi, pikir orang. Lagi pula, hal ini baru saja terjadi sembilan bulan sebelumnya. Namun, klub tersebut tentu saja memiliki kewajiban untuk mengamankan nilai transfer pemain yang melonjak pesat tersebut lebih awal. Sebab, seperti yang dijelaskan oleh Direktur Olahraga Jochen Saier: "Perkembangan Johan terus berlanjut - hal ini luar biasa dalam bentuknya."
Dengan penilaian ini, Saier sama sekali tidak berlebihan. Pada dasarnya, ia bisa mengulanginya dengan kata-kata yang sama hari ini. Manzambi telah berkembang menjadi bagian penting dari tim Freiburg dan kini tak diragukan lagi merupakan pemain lapangan paling berharga di skuad. Ia telah tampil dalam 40 pertandingan resmi, dan 36 kali pelatih Julian Schuster menugaskannya sebagai starter. Enam gol dan tujuh assist tercatat dalam statistik Manzambi.
Ia adalah contoh terbaru dari strategi pembinaan Freiburg yang patut dicontoh, yang dipandang dengan penuh rasa hormat dan juga kecemburuan oleh hampir semua klub pesaing di sepak bola profesional Jerman. Pada usia 17 tahun, atas rekomendasi kepala pemandu bakat muda Christoph Wetzel-Veilandics, SCF mendatangkan Manzambi pada Januari 2023 dari tim U-18 Servette Jenewa, tempat ia sebelumnya telah melewati semua jenjang tim junior. Melalui tim U-19 serta tim cadangan, Manzambi terus diasah di Freiburg, sebelum bakat besarnya membuat momen debut profesionalnya semakin dekat.
Manzambi agak mirip dengan Felix Nmecha dari Dortmund
Seperti yang dikatakan Schuster, Manzambi memiliki "paket yang luar biasa" sebagai seorang pemain. Sejak awal, ia langsung memukau di level senior dengan aura positif dan kepercayaan diri yang kuat terhadap kemampuannya. Manzambi bermain dengan berani, kreatif, dan tajam dalam mencetak gol; berkat gerakan-gerakan lincahnya, ia mampu menggiring bola dengan sangat baik, membawa dinamika tinggi saat menguasai bola, dan dengan demikian mampu menembus ruang pertahanan lawan. Dia sedikit mengingatkan pada Felix Nmecha dari Dortmund.
Namun, Manzambi, yang bekerja sama dengan seorang pelatih mental dan menurut pengakuannya sendiri menjadi "bebas pikiran" berkat hal itu, juga unggul dalam berlari dan kuat dalam duel. "Pada dasarnya saya adalah gelandang nomor 8, pemain box-to-box," katanya suatu kali tentang dirinya, "tetapi saya pikir saya juga bisa bermain di sayap dan sebagai gelandang serang."
Kemampuan serba bisa ini berasal dari masa-masa di Jenewa. Di Servette, ia "telah memainkan hampir semua posisi, bahkan sebagai nomor 9," kata Manzambi. Fleksibilitas tinggi yang dipadukan dengan kelebihannya juga dimanfaatkan oleh SCF. Manzambi telah memainkan berbagai posisi berbeda di sana.
Calon pemain Bayern, rekor transfer keluar di Freiburg?
Hal yang paling perlu ia pelajari adalah berperan sebagai gelandang serang dalam formasi dua gelandang tengah. Di sini, ia terkadang masih kurang memiliki keseimbangan yang tepat dan ketegasan yang konsisten dalam duel langsung. Hal ini mungkin mengejutkan jika melihat daftar pelanggaran di musim Bundesliga saat ini: Di sana, Manzambi berada di peringkat kedua di belakang Dominik Kohr dari Mainz dengan empat kartu kuning serta dua kartu merah yang sebenarnya lebih bersifat sial.
Fakta bahwa ia telah menjadi pemain penentu bagi Freiburg dalam beberapa penampilannya membuatnya tak heran menjadi incaran. Pada pertengahan Maret, surat kabar Swiss Blick melaporkan bahwa FC Bayern München—mungkin sebagai pengganti potensial untuk Leon Goretzka—dan Paris Saint-Germain menunjukkan minat. Sejak itu, hampir semua klub top Inggris yang biasa juga ikut masuk dalam daftar rumor.
Dengan nilai transfer yang dapat dinegosiasikan secara bebas mengingat sisa durasi kontraknya yang panjang, akan sangat mengejutkan jika suatu hari nanti Manzambi tidak menjadi pemain dengan nilai transfer tertinggi yang pernah dilepas Freiburg. Saat ini, Kevin Schade masih memegang rekor tersebut, yang pada musim panas 2023 pindah ke FC Brentford dengan nilai 25 juta euro dan akan segera ditemani oleh Merlin Röhl, yang memiliki kewajiban pembelian dari FC Everton dengan nilai yang sama.
Manzambi mengincar Liga Champions
Menurut Sky, pihak Freiburg mengincar angka di atas 30 juta euro. Namun, pada akhir September, bos SCF Saier mengatakan kepada majalah kicker: "Baru beberapa bulan lalu kami memperpanjang kontrak Johan dalam jangka panjang untuk memastikan arah bersama yang jelas."
Manzambi sendiri baru-baru ini hanya memberikan pernyataan klise: "Saya fokus pada Freiburg dan Piala Dunia bersama Swiss." Bersama tim asal Breisgau ini, ia berpotensi tampil di dua final di panggung yang lebih besar dalam waktu dekat, yaitu di Piala DFB dan Liga Europa. Setelah itu, akan ada Piala Dunia dan musim transfer musim panas yang pasti menarik, sesuai dengan profilnya sebagai pemain.
"Saya memiliki tujuan untuk nanti: memenangkan Liga Champions," kata Manzambi suatu kali dalam sesi tanya jawab untuk media klub Freiburg. Jika ia ingin mencapai tujuan itu secepat mungkin, berdasarkan situasi saat ini ia memiliki dua pilihan: membawa gelar Piala Eropa bersama klubnya atau memberikan klubnya biaya transfer yang fantastis.
Johan Manzambi: Statistik penampilan di SC Freiburg
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu kuning Kartu merah 51 8 9 7 2