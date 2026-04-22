Dia bisa bermain di "hampir semua posisi" dan mengidolakan Manuel Neuer: Apakah FC Bayern akan melakukan transfer dengan nilai rekor?

Hal ini cukup aneh, mengingat pemain berusia 20 tahun itu sudah lama bermain sebagai gelandang. Namun, pernah ada masa ketika Manzambi ingin menjadi penjaga gawang — dan sangat mengagumi Neuer. "Untungnya bagi Swiss, ayah dan kakaknya berhasil mengubah pikirannya," tulis surat kabar Tages-Anzeiger dari Zurich pada Oktober lalu.

Manzambi yang lahir di Jenewa saat itu, tak lama sebelum ulang tahunnya yang ke-20, telah memainkan pertandingan internasional ketujuh dari total sepuluh pertandingan untuk timnas Swiss dan telah mencetak gol ketiganya. Seperti empat minggu sebelumnya, juga saat melawan Swedia, saat ia masuk sebagai pemain pengganti hanya beberapa menit. "Dia memiliki naluri mencetak gol yang luar biasa, hal yang jarang saya lihat pada seorang pemain," kata pelatih timnas Murat Yakin.

Yakin pertama kali memanggil Manzambi setelah musim lalu. Di sana, Manzambi hanya membutuhkan sebelas pertandingan, yang merupakan debutnya di level profesional, untuk menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Breisgau pada musim tersebut. Dia mencatatkan empat kontribusi gol yang sangat mengesankan selama periode tersebut dan karenanya berperan besar dalam memastikan SC mendapatkan kesempatan (yang akhirnya hilang) untuk bertanding di final kualifikasi Liga Champions melawan Frankfurt pada pekan ke-34.