Presiden Borussia Dortmund memberikan pujian besar kepada juara terbanyak Jerman itu setelah kemenangan dramatis 3-2 atas HSV pada hari Sabtu.
"Jarang sekali saya merasa begitu senang atas kemenangan Bayern München": Bos BVB Watzke sangat antusias dengan keberhasilan FCB
Terutama dua penampilan meyakinkan melawan Atalanta Bergamo di Liga Champions, yang sebelumnya telah menyingkirkan BVB di babak playoff, sangat memukau Watzke. "Jarang sekali saya begitu senang dengan kemenangan Bayern München, karena kemenangan itu begitu telak dan jelas. Itu luar biasa," katanya kepada Sky.
Bagi Watzke, FCB adalah "tim terbaik di Eropa saat ini". Musim ini, tim asuhan pelatih Vincent Kompany juga berpotensi meraih treble yang didambakan untuk ketiga kalinya dalam sejarah klub. Sementara gelar liga hampir pasti diraih, Real Madrid menanti di perempat final Liga Champions dan Bayer Leverkusen di semifinal Piala DFB.
- AFP
Watzke: "Bayern yang menentukan apakah kamu bisa menjadi juara Jerman"
Musim BVB kali ini memiliki "noda", tegas Watzke: "Kita tidak perlu berbelit-belit soal ini. Setiap orang yang berasal dari dunia sepak bola tahu bahwa kami mengalami hari yang buruk. Hal itu menghancurkan kami di Bergamo, terutama dari segi alur cerita. Di Bundesliga, situasinya sangat baik. Saya yakin kami belum pernah mengumpulkan poin sebanyak ini sejak 2016. Masalahnya hanya, Bayern selalu menentukan apakah Anda bisa menjadi juara Jerman atau tidak."
Dengan 61 poin dari 27 pertandingan, Borussia telah melampaui perolehan musim lalu (57) dan bahkan berpotensi melampaui rekor 82 poin pada musim 2012 di bawah asuhan Jürgen Klopp. Posisi kedua tampaknya sudah aman musim ini. Keunggulan atas para pesaingnya mencapai sebelas poin, meskipun VfB Stuttgart masih bisa memperkecil selisih poin atas FC Augsburg pada hari Minggu.
Transfer-transfer termahal BVB
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Ousmane Dembele Penyerang Stade Rennes 2016 35,5 juta euro Sebastien Haller Penyerang Ajax Amsterdam 2022 31 juta euro Mats Hummels Pertahanan FC Bayern 2019 30,5 juta euro Jobe Bellingham Gelandang AFC Sunderland 2025 30,5 juta euro Jude Bellingham Gelandang Birmingham City 2020 30,15 juta euro