Ketegangan yang menumpuk selama bertahun-tahun menjalani perawatan dan fisioterapi meluap setelah peluit akhir dibunyikan. Neymar terlihat menangis di lapangan dan kemudian menjelaskan bahwa itu adalah campuran berbagai emosi saat ia masuk ke lapangan, sambil menekankan bahwa air mata tersebut merupakan pelepasan yang diperlukan.

"Saya sangat senang bisa mengenakan seragam tim nasional lagi setelah tiga tahun. Kondisi fisik saya baik-baik saja, alhamdulillah. Memang sulit harus absen selama itu, tapi saya tidak sepenuhnya tidak aktif. Saya telah berlatih keras selama 25 hari agar dalam kondisi prima untuk pertandingan-pertandingan ini. Jadi, saya sangat senang, sangat puas," komentar sang bintang seperti dikutip UOL.

“Ada campuran emosi saat saya masuk ke lapangan. Sudah lama sekali saya jauh dari seragam ini, jauh dari tim nasional, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan saya berhasil kembali.”