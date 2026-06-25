Getty Images Sport
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"Jantungku berdebar kencang" - Neymar mengenang masa absennya yang "berat" selama 981 hari dari timnas Brasil, saat penyerang andalan itu kembali tampil dengan "rasa gugup" melawan Skotlandia
Kembalinya sang nomor 10 yang penuh emosi
Setelah tepat 981 hari absen dan di tengah banyak ketidakpastian, Neymar akhirnya kembali mengenakan seragam kuning dalam ajang Piala Dunia. Neymar belum pernah membela negaranya sejak Oktober 2023, saat ia mengalami robekan ligamen cruciatum anterior dan meniskus di lutut kirinya selama pertandingan melawan Uruguay. Penyerang yang memulai pertandingan melawan Skotlandia dari bangku cadangan di bawah asuhan Carlo Ancelotti ini masuk ke lapangan pada menit ke-30 babak kedua di Hard Rock Stadium, Miami.
Terlihat emosional, ia mengungkapkan berbagai perasaan yang bergejolak yang dialaminya sebelum melangkah ke lapangan. "Jantungku berdebar kencang, sangat gugup... tapi senang! Bangga, semuanya berjalan lancar," kata sang pemain dalam wawancara dengan TV Globo.
- AFP
Menggambarkan kondisi fisik
Ketegangan yang menumpuk selama bertahun-tahun menjalani perawatan dan fisioterapi meluap setelah peluit akhir dibunyikan. Neymar terlihat menangis di lapangan dan kemudian menjelaskan bahwa itu adalah campuran berbagai emosi saat ia masuk ke lapangan, sambil menekankan bahwa air mata tersebut merupakan pelepasan yang diperlukan.
"Saya sangat senang bisa mengenakan seragam tim nasional lagi setelah tiga tahun. Kondisi fisik saya baik-baik saja, alhamdulillah. Memang sulit harus absen selama itu, tapi saya tidak sepenuhnya tidak aktif. Saya telah berlatih keras selama 25 hari agar dalam kondisi prima untuk pertandingan-pertandingan ini. Jadi, saya sangat senang, sangat puas," komentar sang bintang seperti dikutip UOL.
“Ada campuran emosi saat saya masuk ke lapangan. Sudah lama sekali saya jauh dari seragam ini, jauh dari tim nasional, tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan saya berhasil kembali.”
Peran keluarga di masa-masa sulit
Pemain tersebut juga secara khusus menekankan dukungan mendasar yang ia terima dari lingkaran terdekatnya selama proses tersebut. Ia menyebutkan bahwa keluarganya mengetahui "semua perjuangan" yang ia hadapi agar bisa tampil prima di Piala Dunia. Kehadiran kerabatnya di tribun penonton di Miami membuat momen itu semakin istimewa bagi sang pemain bernomor punggung 10.
"Mereka tahu semua yang saya alami, semua perjuangan yang harus saya lalui untuk bisa berada di sini hari ini, dan tujuan kami adalah mewakili tim nasional, untuk bisa bermain lagi. Rasanya sangat mengharukan melihat mereka di sana, bersemangat dan bahagia dengan kembalinya saya," katanya.
- Getty Images Sport
Kesiapan untuk babak gugur
Kemenangan 3-0, yang sudah terbentuk bahkan sebelum Neymar masuk ke lapangan, memastikan Brasil sebagai juara Grup C dan melaju ke babak 32 besar dengan semangat yang tinggi. Kemenangan atas Skotlandia ini berfungsi untuk menyempurnakan detail-detail akhir kerja sama tim dan mengintegrasikan pemain bernomor punggung 10 ke dalam ritme kompetitif tim di tanah Amerika. Tim Brasil akan menghadapi runner-up Grup F, yang terdiri dari Belanda, Jepang, dan Swedia.
"Seperti yang saya katakan, saya sangat senang dan sekarang sudah masuk babak gugur, kita harus terus menang untuk mencapai tujuan akhir kita," pungkasnya.