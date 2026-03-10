Jakub Jankto pensiun pada akhir musim lalu, tetapi pernyataannya yang terakhir sangat tegas dan jelas terhadap beberapa mantan pelatihnya. Mantan gelandang tersebut khususnya menyoroti Davide Nicola, dengan siapa ia bekerja di Cagliari: "Dia adalah pelatih yang paling buruk bagi saya - katanya di TikTok - Sialan itu tidak pernah memberi saya kesempatan bermain bahkan satu menit pun. Jika saya berperilaku sangat baik musim lalu, itu hanya untuk tim dan para penggemar." Pengalaman di Cagliari adalah yang terakhir sebelum pensiun: bersama Nicola, Jankto tidak bermain satu menit pun di liga dan Coppa Italia, tanpa pernah turun ke lapangan.
Jankto tanpa henti: "Nicola adalah pelatih terburuk, dia benar-benar sialan. Ranieri, aku ingin membunuhnya, tapi dia yang terbaik."
"RANIERI ADALAH PELATIH TERBAIK"
Di satu sisi ada Nicola, dengan siapa dia tidak cocok, pelatih terbaik yang pernah dia kerjakan adalah Claudio Ranieri, yang melatihnya baik di Sampdoria maupun di Cagliari: "Dia adalah yang terbaik," jelas Jankto. "Saya akui bahwa saya ingin membunuhnya sejuta kali, tapi dia memberi saya emosi yang luar biasa." Dengan Ranieri di bangku cadangan, mantan gelandang ini memainkan beberapa musim terbaik dalam kariernya: selama bermain di Sampdoria, antara 2019 dan 2021, dia mencapai puncak kariernya; keduanya juga bekerja sama di Sardinia pada musim 2023-24, sebelum Nicola datang. Ranieri-lah yang meminta manajemen untuk merekrut Jankto, yang cocok dengannya di Genoa.
