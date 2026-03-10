Jankto tanpa henti: "Nicola adalah pelatih terburuk, dia benar-benar sialan. Ranieri, aku ingin membunuhnya, tapi dia yang terbaik."

Jakub Jankto pensiun pada akhir musim lalu, tetapi pernyataannya yang terakhir sangat tegas dan jelas terhadap beberapa mantan pelatihnya. Mantan gelandang tersebut khususnya menyoroti Davide Nicola, dengan siapa ia bekerja di Cagliari: "Dia adalah pelatih yang paling buruk bagi saya - katanya di TikTok - Sialan itu tidak pernah memberi saya kesempatan bermain bahkan satu menit pun. Jika saya berperilaku sangat baik musim lalu, itu hanya untuk tim dan para penggemar." Pengalaman di Cagliari adalah yang terakhir sebelum pensiun: bersama Nicola, Jankto tidak bermain satu menit pun di liga dan Coppa Italia, tanpa pernah turun ke lapangan.