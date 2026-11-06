Janji satu tahun kepada West Ham dan Danny Dyer: Apakah kesetiaan Jarrod Bowen punya batas waktu jika Scott Parker gagal mewujudkan promosi ke Liga Primer Inggris?
Bowen menjadi bagian dari keluarga Dyer yang fanatik West Ham lewat pernikahan
Setelah tidak masuk dalam rencana Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026, yang mengejutkan banyak pihak, Bowen memilih mengabaikan segala pembicaraan soal kepergiannya selama bursa transfer musim panas. Sebaliknya, ia menyetujui perubahan ketentuan kontraknya di London Stadium.
Ia berjanji membantu West Ham United kembali ke level tertinggi pada kesempatan pertama. Ikatan keluarga yang terjalin setelah ia menjadi bagian dari keluarga Dyer melalui pernikahannya dengan Dani, peserta Strictly Come Dancing dan mantan bintang Love Island, membuatnya sulit mempertimbangkan tantangan baru.
- Getty
Penyerang berbakat memilih mengabaikan segala rumor transfer
Winger berusia 29 tahun itu terikat kontrak dengan West Ham hingga 2030 dan berharap bisa terus bermain untuk klub tersebut sampai mendekati masa pensiun. Ia telah mencatatkan hampir 300 penampilan untuk klub itu dan menjadi sosok andalan dengan koleksi 94 gol.
Sejumlah klub di kasta tertinggi tentu akan menyambut Bowen dengan tangan terbuka jika ia menyatakan keinginan untuk tetap bermain di Premier League. Keputusannya untuk bertahan patut diapresiasi, tetapi apakah keputusan itu memiliki batas waktu?
Apakah Bowen memberi West Ham waktu satu tahun untuk meraih promosi?
Ditanya apakah Bowen memiliki kesepakatan satu tahun dengan West Ham, sementara pelatih baru Scott Parker berada di bawah tekanan untuk membawa tim promosi dari Championship, mantan pemain sayap West Ham, Jarvis, yang berbicara terkait inisiatif terbaru Midnite Express yang memungkinkan suporter menikmati pengalaman unik saat mendukung tim di laga tandang, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa begitulah pemahamannya.
“Anda tahu betapa ia mencintai klub ini. Anda tahu betapa keluarganya mencintai klub ini. Anda tahu betapa berartinya ia bagi para suporter. Dan ia bisa menjadi pemain terbaik yang pernah bermain di Championship.
“Saya masih berpikir ia seharusnya ikut bersama Inggris pada musim panas. Orang membicarakan angka dan statistik, dan saya tidak selalu terlalu percaya pada hal-hal itu, tetapi apa yang telah ia lakukan tidak bisa dibantah.
“Jadi, ketika Anda memiliki pemain seperti itu di tim, saya rasa para pemain di tim atau skuad West Ham pasti memandangnya dan merasa kehadirannya memberi mereka begitu banyak kepercayaan diri. Jika Anda kesulitan dalam pertandingan, Anda akan berkata, ‘Baiklah, kita berikan bola kepada Jarrod Bowen’.
“Dan ia masih memberikan kontribusi. Saya tidak merasa ia sedang berada dalam performa puncak atau kondisi terbaiknya, tetapi meski tidak, jika ia berada di 95%, ia tetap pemain yang luar biasa untuk dimiliki tim. Ia terus memberikan kontribusi dan bermain dengan baik. Ia masih mencatatkan angka-angka. Ia masih menghasilkan gol dan assist.
“Dan ia adalah pemimpin di tim itu. Ia mungkin bukan orang yang paling sering berteriak, tetapi ia memimpin lewat teladan. Saya rasa itulah yang benar-benar membuktikan nilainya bagi tim. Dan Scott Parker pasti sangat senang memilikinya di sana.”
- Midnite
Parker menggantikan Nuno sebagai pelatih di London Stadium
West Ham kembali melakukan pergantian di kursi pelatih, dengan mantan gelandang Parker, sosok yang mengenal klub itu luar dalam, ditunjuk sebagai pengganti Nuno Espirito Santo yang telah dipecat.
Laga pertamanya sebagai pelatih menghasilkan hasil imbang 3-3 yang mendebarkan melawan Cardiff. West Ham bangkit dari ketertinggalan tiga gol untuk meraih satu poin. Dengan Bowen yang belum kembali dipanggil ke timnas Inggris, West Ham akan memasuki jeda internasional November setelah bertandang ke Blackburn pada Sabtu.
Midnite, Mitra Utama Wolverhampton Wanderers untuk musim 2026/27, menyediakan perjalanan dengan bus mewah melalui ‘Midnite Express’ bagi 100 pendukung Wolverhampton Wanderers yang akan menempuh perjalanan pulang-pergi sejauh 209 km untuk menyaksikan Wolves kesayangan mereka menghadapi Wrexham, klub glamor di liga, pada Sabtu ini, 7 November.
Para suporter akan ditemani legenda Wolves, Steve Bull, Carl Ikeme, dan Matt Jarvis, di dalam bus tersebut serta disuguhi kuis seputar klub dan sesi tanya jawab langsung, dengan hadiah eksklusif yang bisa dimenangkan.
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