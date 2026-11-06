Ditanya apakah Bowen memiliki kesepakatan satu tahun dengan West Ham, sementara pelatih baru Scott Parker berada di bawah tekanan untuk membawa tim promosi dari Championship, mantan pemain sayap West Ham, Jarvis, yang berbicara terkait inisiatif terbaru Midnite Express yang memungkinkan suporter menikmati pengalaman unik saat mendukung tim di laga tandang, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa begitulah pemahamannya.

“Anda tahu betapa ia mencintai klub ini. Anda tahu betapa keluarganya mencintai klub ini. Anda tahu betapa berartinya ia bagi para suporter. Dan ia bisa menjadi pemain terbaik yang pernah bermain di Championship.

“Saya masih berpikir ia seharusnya ikut bersama Inggris pada musim panas. Orang membicarakan angka dan statistik, dan saya tidak selalu terlalu percaya pada hal-hal itu, tetapi apa yang telah ia lakukan tidak bisa dibantah.

“Jadi, ketika Anda memiliki pemain seperti itu di tim, saya rasa para pemain di tim atau skuad West Ham pasti memandangnya dan merasa kehadirannya memberi mereka begitu banyak kepercayaan diri. Jika Anda kesulitan dalam pertandingan, Anda akan berkata, ‘Baiklah, kita berikan bola kepada Jarrod Bowen’.

“Dan ia masih memberikan kontribusi. Saya tidak merasa ia sedang berada dalam performa puncak atau kondisi terbaiknya, tetapi meski tidak, jika ia berada di 95%, ia tetap pemain yang luar biasa untuk dimiliki tim. Ia terus memberikan kontribusi dan bermain dengan baik. Ia masih mencatatkan angka-angka. Ia masih menghasilkan gol dan assist.

“Dan ia adalah pemimpin di tim itu. Ia mungkin bukan orang yang paling sering berteriak, tetapi ia memimpin lewat teladan. Saya rasa itulah yang benar-benar membuktikan nilainya bagi tim. Dan Scott Parker pasti sangat senang memilikinya di sana.”