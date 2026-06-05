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Florentino PerezGetty Images
Christian Guinin

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Janji-janji transfer yang tak masuk akal dan taktik kotor: Kampanye pemilihan presiden yang penuh intrik sedang memanas di Real Madrid

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Real Madrid

Dalam kampanye pemilihan presiden Real Madrid, nada perdebatan antara petahana Florentino Perez dan penantangnya Enrique Riquelme semakin memanas. Keduanya berlomba-lomba mengeluarkan janji-janji transfer yang tak masuk akal jika mereka menang dalam pemilihan, bahkan tampaknya mereka tak segan menggunakan cara-cara yang tidak jujur.

Kepindahan Luis Figo ke Real Madrid pada musim panas 2000 masih menjadi salah satu kisah transfer paling spektakuler dalam sejarah sepak bola hingga saat ini. Ketika seorang bernama Florentino Perez mencalonkan diri sebagai presiden klub "Los Blancos" dan dengan lantang berjanji bahwa jika terpilih, ia akan memboyong superstar Portugal itu dari rival bebuyutannya, FC Barcelona, tak sedikit orang yang menggaruk-garuk kepala tak percaya.

Sebagai underdog, "Nobody" Perez, seorang mantan politisi dan pengusaha konstruksi berusia 53 tahun saat itu yang sebelumnya telah kalah dari Ramon Mendoza dalam pemilihan presiden 1994, bersaing melawan mantan presiden Lorenzo Sanz yang sangat disukai para penggemar dan kini telah meninggal dunia. Bahkan setelah pengumuman transfernya yang mengejutkan, hanya sedikit ahli yang memperkirakan bahwa ia benar-benar akan terpilih - termasuk pihak Figo.

  • Figo membantah hal tersebut dengan nada yang hampir panik selama Kejuaraan Eropa saat itu, mengacu pada kontraknya yang masih berlaku bersama klub Catalan tersebut, dan berjanji akan tetap bertahan — mungkin dengan harapan bahwa dalam pemilihan di Madrid, favorit utama, Lorenzo Sanz, akan menang dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dengan Perez akan menjadi tidak berlaku.

    Sekitar 80.000 anggota Los Blancos saat itu seharusnya menggagalkan rencana tersebut. Terpikat oleh janji-janji Perez, mereka memilih pengusaha konstruksi tersebut sebagai presiden mereka dengan selisih suara lebih dari 3.000. Figo datang ke Madrid dan menjadi persona non grata di Barcelona, namun hal ini tampaknya tidak terlalu dipedulikan oleh Perez. Melalui manuver cerdiknya, ia telah mendapatkan apa yang diinginkannya - jabatan presiden di klub paling gemilang dalam dunia sepak bola.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Perez berharap dapat memperkuat posisinya di Real Madrid melalui pemilihan ulang

    Lebih dari 25 tahun telah berlalu sejak saat itu dan, terlepas dari jeda singkat pada tahun 2006 hingga 2009, Perez masih menjadi orang paling berkuasa di klub Los Blancos. Sama seperti pada tahun 2000, pemilihan presiden di Madrid kembali akan digelar dan sekali lagi janji-janji para kandidat terkait susunan kepengurusan menjadi sorotan utama.

    Pemicu pemilihan yang dimajukan ini adalah konferensi pers yang luar biasa dan mengesankan dari presiden yang masih menjabat, di mana ia melontarkan kritik tajam terhadap para pengkritiknya yang tak terhitung jumlahnya, jurnalis yang tidak disukainya, wasit, dan tentu saja FC Barcelona. Ia sendiri menyatakan tidak takut menghadapi pemilihan baru dan bersedia menghadapi pemungutan suara anggota, dengan keyakinan bahwa ia masih merupakan orang yang tepat untuk jabatan tersebut.

    Di masa-masa sulit dalam bidang olahraga, Perez tampaknya ingin melakukan beberapa perubahan yang berisiko melalui posisi yang diperkuat, yang jelas-jelas ia harapkan dari pemilihannya kembali. Mungkin sang bos, setelah selama bertahun-tahun mempersulit kriteria pencalonan (keanggotaan minimal 20 tahun serta 10 hingga 15 persen dari pendapatan Real Madrid sebagai modal sendiri), tidak menyangka bahwa ia kini memiliki lawan dalam diri Enrique Riquelme, yang dianggap memiliki peluang serius untuk menjadi pemimpin baru di klub Madrid tersebut.

    Tak sampai 24 jam setelah konferensi pers, sang penantang berani muncul ke permukaan. Dalam surat terbuka yang dipublikasikan media Spanyol, Riquelme awalnya menawarkan dialog kepada Perez, menyebut dirinya sebagai calon potensial untuk posisi yang kosong, dan mendesak agar proses pemilihan diberi waktu yang cukup.

    Kini, pencalonan pria Spanyol berusia 37 tahun ini telah resmi, dan pada Minggu mendatang ia akan secara resmi bertarung melawan Perez dalam pemilihan. Riquelme telah membangun reputasinya sebagai manajer di sektor energi di Cox Energy, sebuah perusahaan yang berfokus pada tenaga surya fotovoltaik dengan proyek dan kantor di antaranya di Meksiko, Chili, Panama, Kolombia, dan Spanyol. Di lingkungan klub Madrid, namanya sudah tidak asing lagi: Pada tahun 2021, sudah beredar rumor bahwa ia ingin menantang Perez dalam jabatannya, namun hal itu hanya sebatas pertimbangan belaka.

  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Perez menginginkan Konate dan Mourinho, sedangkan Riquelme menginginkan Haaland dan Rodri

    Namun, pemilihan tahun ini bukan hanya soal dua generasi dan kepribadian yang sangat berbeda yang bersaing memperebutkan suara para anggota; pandangan kedua kandidat mengenai arah masa depan klub pun tak bisa lebih bertolak belakang lagi.

    Riquelme telah secara tegas menentang rencana Perez untuk menjual saham klub kepada investor agar tidak tertinggal dalam persaingan finansial dengan klub-klub besar dari Liga Premier serta klub-klub yang didanai investor seperti Paris Saint-Germain. Ia berkomitmen agar "Real Madrid tetap 100 persen milik para pendukungnya," jelas pria berusia 37 tahun itu dalam sebuah pernyataan. Bagaimanapun, Riquelme lebih melihat dirinya sebagai seseorang yang ingin memperkuat hak-hak para 'Socios' dan bukan terus-menerus membatasinya. Ia dengan tegas menolak pembatasan jumlah anggota yang direncanakan Perez pada angka 100.000, serta pengenalan hak-hak khusus bagi para penggemar lama.

    Kedua kandidat juga menunjukkan perbedaan yang jelas dalam kebijakan kepegawaian yang mereka usung. Di sini, sepertinya mereka saling berlomba-lomba memberikan "hadiah" kepada para penggemar. Perez yang sedang menjabat memikat dengan transfer Ibrahima Konate dari Liverpool serta satu pemain tambahan yang tidak disebutkan namanya untuk memperkuat lini pertahanan dan seorang penyerang misterius yang setara dengan Cristiano Ronaldo.

    Sebaliknya, Riquelme ingin mendatangkan Rodri—yang konon sudah masuk daftar incaran internal Madrid selama beberapa tahun—serta rekan setimnya di ManCity saat ini, Erling Haaland, ke Estadio Santiago Bernabeu.

    Setidaknya di front ini, Riquelme tampaknya jelas unggul berkat nama besar pemain Norwegia tersebut, meskipun pada malam menuju Kamis, perlawanan besar muncul dalam kasus ini. Awalnya dari ayah Haaland, Alf-Inge, dan penasihatnya, Rafaela Pimenta, kemudian juga dari Manchester City sendiri, yang langsung mengumumkan langkah hukum.

    Riquelme juga merencanakan perubahan besar-besaran di bidang manajemen olahraga. Di sana, pria berusia 37 tahun ini ingin melihat tidak lain dan tidak bukan legenda klub Raul Gonzalez Blanco menduduki jabatan direktur olahraga di masa depan - mantan penyerang tim nasional Spanyol ini, bersama dengan mantan kiper Iker Casillas, termasuk di antara pendukung Riquelme yang paling menonjol.

    Sebaliknya, Perez, dengan otak bisnis Anas Laghrari di sisinya, akan membiarkan posisi tersebut kosong sepenuhnya dan sebaliknya memberikan masa jabatan kedua kepada Jose Mourinho sebagai semacam "manajer tim" di Los Blancos. Klubnya, Benfica, pada Kamis lalu dalam sebuah pernyataan resmi setidaknya membuka jalan dan mengonfirmasi bahwa jika Perez menang dalam pemilihan, ia "memiliki niat yang kuat" untuk mengontrak 'The Special One' dengan biaya transfer tetap sebesar 15 juta euro.

    Sementara itu, Riquelme tidak terlalu mengagumi pelatih asal Portugal tersebut dalam situasi saat ini dan mengumumkan bahwa jika ia menang dalam pemilihan, ia akan menunjuk pelatih lain yang "lebih berkelanjutan", yang sudah memberikan komitmen pasti. Seorang pelatih yang konon diinginkan oleh para pendukung Los Blancos dan layak untuk klub sebesar Real Madrid. Menurut kabar yang beredar, pria berusia 37 tahun itu dianggap sebagai penggemar berat Mikel Arteta dari Arsenal, meskipun nama Jürgen Klopp terus beredar terkait kemungkinan kembalinya dia ke pinggir lapangan tim kerajaan.

  • Real Madrid PerezGetty Images

    Apakah era Perez di Real Madrid akan berakhir?

    Apakah para anggota Real akan terkesan atau bahkan terpengaruh oleh para kandidat yang terus-menerus menyebut nama-nama besar, hal itu akan terungkap dalam pemungutan suara pada hari Minggu. Sementara Perez yang berusia 79 tahun menampilkan dirinya sebagai penjaga kesuksesan melalui poster-poster bergambar dirinya yang terpampang di seluruh Madrid dan menonjolkan pencapaian yang telah diraih di bawah kepemimpinannya, penantangnya justru lebih menggaungkan dimulainya era baru yang akan dijalani Los Blancos di bawah kepemimpinannya.

    Faktanya, dalam hampir 20 tahun terakhir, tidak ada yang begitu dekat untuk mengakhiri era Perez di Los Blancos. Hal ini juga menjelaskan mengapa, menurut laporan media Spanyol, pejabat yang sedang menjabat tersebut dilaporkan telah meluncurkan kampanye media sosial dengan ratusan bot, yang dalam lebih dari 29.000 postingan menciptakan sentimen anti-Riquelme sekaligus mempromosikan Perez.

    Pria berusia 79 tahun itu tampaknya masih tidak segan-segan menggunakan segala cara yang mungkin untuk menjamin terpilihnya kembali. Sama seperti yang pernah terjadi lebih dari 25 tahun yang lalu.