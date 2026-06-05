Janji-janji transfer yang tak masuk akal dan taktik kotor: Kampanye pemilihan presiden yang penuh intrik sedang memanas di Real Madrid

Namun, pemilihan tahun ini bukan hanya soal dua generasi dan kepribadian yang sangat berbeda yang bersaing memperebutkan suara para anggota; pandangan kedua kandidat mengenai arah masa depan klub pun tak bisa lebih bertolak belakang lagi.

Riquelme telah secara tegas menentang rencana Perez untuk menjual saham klub kepada investor agar tidak tertinggal dalam persaingan finansial dengan klub-klub besar dari Liga Premier serta klub-klub yang didanai investor seperti Paris Saint-Germain. Ia berkomitmen agar "Real Madrid tetap 100 persen milik para pendukungnya," jelas pria berusia 37 tahun itu dalam sebuah pernyataan. Bagaimanapun, Riquelme lebih melihat dirinya sebagai seseorang yang ingin memperkuat hak-hak para 'Socios' dan bukan terus-menerus membatasinya. Ia dengan tegas menolak pembatasan jumlah anggota yang direncanakan Perez pada angka 100.000, serta pengenalan hak-hak khusus bagi para penggemar lama.

Kedua kandidat juga menunjukkan perbedaan yang jelas dalam kebijakan kepegawaian yang mereka usung. Di sini, sepertinya mereka saling berlomba-lomba memberikan "hadiah" kepada para penggemar. Perez yang sedang menjabat memikat dengan transfer Ibrahima Konate dari Liverpool serta satu pemain tambahan yang tidak disebutkan namanya untuk memperkuat lini pertahanan dan seorang penyerang misterius yang setara dengan Cristiano Ronaldo.

Sebaliknya, Riquelme ingin mendatangkan Rodri—yang konon sudah masuk daftar incaran internal Madrid selama beberapa tahun—serta rekan setimnya di ManCity saat ini, Erling Haaland, ke Estadio Santiago Bernabeu.

Setidaknya di front ini, Riquelme tampaknya jelas unggul berkat nama besar pemain Norwegia tersebut, meskipun pada malam menuju Kamis, perlawanan besar muncul dalam kasus ini. Awalnya dari ayah Haaland, Alf-Inge, dan penasihatnya, Rafaela Pimenta, kemudian juga dari Manchester City sendiri, yang langsung mengumumkan langkah hukum.

Riquelme juga merencanakan perubahan besar-besaran di bidang manajemen olahraga. Di sana, pria berusia 37 tahun ini ingin melihat tidak lain dan tidak bukan legenda klub Raul Gonzalez Blanco menduduki jabatan direktur olahraga di masa depan - mantan penyerang tim nasional Spanyol ini, bersama dengan mantan kiper Iker Casillas, termasuk di antara pendukung Riquelme yang paling menonjol.

Sebaliknya, Perez, dengan otak bisnis Anas Laghrari di sisinya, akan membiarkan posisi tersebut kosong sepenuhnya dan sebaliknya memberikan masa jabatan kedua kepada Jose Mourinho sebagai semacam "manajer tim" di Los Blancos. Klubnya, Benfica, pada Kamis lalu dalam sebuah pernyataan resmi setidaknya membuka jalan dan mengonfirmasi bahwa jika Perez menang dalam pemilihan, ia "memiliki niat yang kuat" untuk mengontrak 'The Special One' dengan biaya transfer tetap sebesar 15 juta euro.

Sementara itu, Riquelme tidak terlalu mengagumi pelatih asal Portugal tersebut dalam situasi saat ini dan mengumumkan bahwa jika ia menang dalam pemilihan, ia akan menunjuk pelatih lain yang "lebih berkelanjutan", yang sudah memberikan komitmen pasti. Seorang pelatih yang konon diinginkan oleh para pendukung Los Blancos dan layak untuk klub sebesar Real Madrid. Menurut kabar yang beredar, pria berusia 37 tahun itu dianggap sebagai penggemar berat Mikel Arteta dari Arsenal, meskipun nama Jürgen Klopp terus beredar terkait kemungkinan kembalinya dia ke pinggir lapangan tim kerajaan.