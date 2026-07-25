Janji Florentino Perez & agen Kylian Mbappe: Apakah Real Madrid benar-benar akan menjadikan Michael Olise sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola?!

Olise semakin mengukuhkan reputasinya yang sedang menanjak berkat penampilannya di Amerika Utara, dengan menampilkan beberapa aksi brilian sebagai gelandang serang nomor 10 yang lincah, hingga akhirnya memecahkan rekor Pelé yang telah bertahan selama 56 tahun untuk jumlah assist terbanyak dalam satu Piala Dunia, yakni tujuh assist—lima di antaranya ditujukan kepada Mbappé.

Namun, perjalanan sang penyerang di turnamen ini berlangsung di tengah spekulasi yang signifikan, yang justru semakin memanas sejak upaya Prancis untuk meraih kejayaan berakhir di babak semifinal.

Rumor tersebut berpusat pada minat Real Madrid terhadap bintang Bayern tersebut, dengan klub raksasa Spanyol itu dilaporkan siap mengajukan tawaran fantastis sebesar lebih dari €200 juta (£173 juta/$227 juta) untuk membawanya ke Bernabeu.

Hal itu berpotensi menjadikan Olise sebagai pemain termahal sepanjang masa, tergantung pada nilai transfer akhirnya, sekaligus memecahkan rekor yang saat ini dipegang oleh Neymar. Namun, di manakah sebenarnya kebenarannya?