Goal.com
LiveTiket
Michael Olise Florentino Perez GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Janji Florentino Perez & agen Kylian Mbappe: Apakah Real Madrid benar-benar akan menjadikan Michael Olise sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola?!

Analysis
Real Madrid
M. Olise
Bayern Munich
LaLiga
Bundesliga

Michael Olise kini menjadi sorotan dalam salah satu isu transfer terbesar musim panas ini setelah tampil gemilang bersama Prancis di Piala Dunia, namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Berbagai laporan mengklaim bahwa pemain dinamis Bayern Munich ini menjadi target utama Real Madrid, dengan transfer tersebut bahkan didukung oleh rekan senegaranya sekaligus 'Galactico' saat ini, Kylian Mbappe. Namun, kenyataannya, kesepakatan apa pun saat ini masih jauh dari kemungkinan terwujud.

Olise semakin mengukuhkan reputasinya yang sedang menanjak berkat penampilannya di Amerika Utara, dengan menampilkan beberapa aksi brilian sebagai gelandang serang nomor 10 yang lincah, hingga akhirnya memecahkan rekor Pelé yang telah bertahan selama 56 tahun untuk jumlah assist terbanyak dalam satu Piala Dunia, yakni tujuh assist—lima di antaranya ditujukan kepada Mbappé.

Namun, perjalanan sang penyerang di turnamen ini berlangsung di tengah spekulasi yang signifikan, yang justru semakin memanas sejak upaya Prancis untuk meraih kejayaan berakhir di babak semifinal.

Rumor tersebut berpusat pada minat Real Madrid terhadap bintang Bayern tersebut, dengan klub raksasa Spanyol itu dilaporkan siap mengajukan tawaran fantastis sebesar lebih dari €200 juta (£173 juta/$227 juta) untuk membawanya ke Bernabeu.

Hal itu berpotensi menjadikan Olise sebagai pemain termahal sepanjang masa, tergantung pada nilai transfer akhirnya, sekaligus memecahkan rekor yang saat ini dipegang oleh Neymar. Namun, di manakah sebenarnya kebenarannya?

  • Florentino PerezGetty Images

    Janji-janji yang berani

    Madrid akan selalu memasukkan para pemain terbaik dunia ke dalam daftar incaran transfer mereka, namun spekulasi seputar kepindahan Olise mencapai puncaknya menjelang Piala Dunia, ketika presiden Florentino Perez berjanji akan mengajukan tawaran senilai €150 juta (£128 juta/$170,5 juta)—yang menjadi rekor klub—untuk seorang "pemain hebat" dari "klub besar Liga Champions" sebagai bagian dari kampanye pencalonannya kembali.

    Menariknya, Perez dengan tegas membantah bahwa ia sedang membicarakan Olise, saat berbicara kepada acara TV Spanyol 'Horizonte': "Olise adalah pemain hebat, tetapi bukan Olise. Bukan juga [Jeremy] Doku. Ia haruslah seorang pemain lini tengah yang mampu bergerak ke depan. Dan hal pertama yang akan kami lakukan adalah berbicara dengan klub tersebut. Ini adalah perekrutan yang dimaksudkan untuk membangkitkan antusiasme karena itulah intinya, membangkitkan antusiasme."

    Terlepas dari bantahan Perez, The Guardian melaporkan pada saat itu bahwa identitas target yang tidak disebutkan namanya itu memang adalah Olise. Namun begitu Perez terpilih kembali, dalam langkah yang mungkin hanyalah tipu muslihat belaka, Madrid mengajukan tawaran sebesar €150 juta untuk Julian Alvarez dari Atletico Madrid — target utama rival bebuyutannya, Barcelona — yang dengan cepat ditolak.

    • Iklan
  • Michael Olise Real Madrid crestGetty/GOAL

    Penolakan di depan umum

    Namun, hal itu tidak menghentikan spekulasi yang mengaitkan klub tersebut dengan Olise, dengan laporan-laporan selanjutnya yang mengklaim bahwa Los Blancos sedang mempertimbangkan tawaran raksasa sebesar €200 juta untuk sang penyerang.

    Mungkin untuk menutupi jejak mereka, Madrid merasa perlu mengeluarkan pernyataan pada akhir Juni untuk membantah bahwa mereka telah melakukan kontak dengan Olise atau pihak perwakilannya, meskipun mereka tidak secara tegas menampik kemungkinan transfer sang pemain—hal yang berbeda dengan saat mereka mengeluarkan pernyataan serupa menanggapi rumor seputar Enzo Fernandez dari Chelsea.

    "Menanggapi laporan di berbagai media mengenai dugaan ketertarikan klub kami terhadap pemain Bayern Munich, Michael Olise, Real Madrid ingin menyatakan bahwa klub ini belum pernah melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan pemain yang dimaksud, perwakilannya, atau siapa pun dalam lingkarannya," demikian bunyi pernyataan tersebut.

    "Real Madrid juga ingin menekankan hubungan institusional yang sangat baik yang terjalin dengan Bayern Munich, yang telah lama menjalin sejarah saling menghormati, kerja sama, dan kekaguman, serta menyesalkan penyebaran spekulasi yang tidak sesuai dengan kenyataan."

  • OliseGetty Images

    Keinginan Olise

    Hal itu meredakan keributan untuk sementara waktu, dengan Olise fokus tampil gemilang bersama Prancis dalam perjalanan mereka menuju semifinal Piala Dunia, namun situasi kembali memanas begitu Les Bleus tersingkir oleh Spanyol—yang akhirnya menjadi juara—pekan lalu.

    Media Prancis, Foot Mercato, secara sensasional melaporkan bahwa Olise ingin bergabung dengan Real Madrid musim panas ini karena meyakini bahwa Bernabeu akan menjadi tempat yang sempurna untuk melanjutkan perkembangannya setelah kariernya yang meroket dari Crystal Palace ke Bayern Munich.

    Sementara itu, Madrid dikabarkan masih siap mengajukan tawaran rekor klub, sementara sumber lain mengklaim bahwa mereka siap melakukan segala cara untuk memastikan kesepakatan besar ini terwujud.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

    Agen Mbappé

    Berbagai laporan di Jerman dan Spanyol menyebutkan bahwa Madrid memiliki orang dalam yang bekerja keras untuk meyakinkan Olise agar pindah. Bintang Los Blancos, Mbappe, dikabarkan telah menghubungi Perez setelah perjalanan Prancis di Piala Dunia berakhir, memberitahunya bahwa ia telah meyakinkan rekan senegaranya itu bahwa masa depannya ada di Bernabeu selama mereka bermain bersama di turnamen tersebut.

    Mbappe menjalin chemistry yang jelas di lapangan dengan Olise di Amerika Utara saat keduanya menjadi bagian dari lini serang menakutkan asuhan Didier Deschamps, memecahkan rekor 60 tahun untuk kombinasi gol di turnamen tersebut karena Olise memberikan assist kepada kaptennya sebanyak lima kali.

    Mungkin karena hal itu, Mbappe konon yakin bahwa rekan senegaranya itu akan sangat cocok dengan sistem manajer baru Jose Mourinho di ibu kota Spanyol, dan ia mendesak klub untuk merealisasikan transfer yang akan menjadi kejutan besar ini.

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGART-TRAININGAFP

    Rintangan

    Namun, keinginan yang dikabarkan dimiliki Olise dan Mbappé di balik pintu tertutup tidak mengubah fakta bahwa yang pertama sama sekali tidak dijual. Berbagai petinggi Bayern yang blak-blakan telah menegaskan hal itu secara eksplisit musim panas ini, termasuk seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan kepada media Prancis L'Equipe pada bulan Juni: "Olise tak ternilai harganya; dia tidak akan pergi bahkan dengan tawaran 500 juta euro."

    Jumlah tersebut jelas jauh melampaui angka €200 juta yang secara luas dilaporkan sebagai penilaian Die Roten, yang sudah menjadi permintaan yang sangat tinggi bagi Madrid sekalipun. Satu-satunya hal yang bisa mengubah situasi adalah jika sang pemain sendiri yang mendesak untuk pindah dan mengajukan permintaan transfer, namun sejauh ini belum ada tanda-tanda hal itu akan terjadi.

    Raksasa Bavaria tersebut telah menegaskan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak ingin melepas salah satu aset berharga mereka, dan mereka berada dalam posisi tawar yang kuat mengingat kontrak Olise masih tersisa tiga tahun dan tidak mencakup klausul pelepasan. Pemain sayap ini dipandang sebagai bagian kunci dari masa depan Bayern, dan mereka berencana menawarkan kontrak baru kepadanya untuk mengikatnya ke klub dalam jangka panjang.

    Sementara itu, Madrid tidak memiliki dana yang tak terbatas, dan dengan rencana perekrutan pemain sayap RB Leipzig Yan Diomande serta gelandang Manchester City Rodri yang sedang dikerjakan, sulit membayangkan bagaimana mereka bisa merekrut Olise juga jika kedua kesepakatan tersebut berhasil diselesaikan.

  • Olise MbappeGetty Images

    'Tidak memungkinkan'

    Kenyataannya, transfer ini sangat kecil kemungkinannya terjadi pada musim panas ini, terlepas dari apa yang dikatakan oleh sebagian orang.

    Real Madrid belum pernah mengeluarkan lebih dari €100 juta untuk seorang pemain sejak merekrut Jude Bellingham dari Borussia Dortmund tiga tahun lalu; sebaliknya, mereka lebih fokus pada kesepakatan cerdas seperti transfer gratis untuk Mbappé, Trent Alexander-Arnold, dan yang terbaru, Bernardo Silva serta Ibrahima Konaté. Oleh karena itu, transfer Olise senilai lebih dari €200 juta akan menjadi penyimpangan yang signifikan dari kebijakan tersebut, terlepas dari janji optimis yang dilontarkan Perez selama kampanye pemilihannya kembali.

    Jika menggabungkan biaya transfer yang sangat tinggi dengan fakta bahwa Olise tidak secara terbuka mengincar kepindahan dan Bayern tidak berniat melakukan negosiasi dengan Real atau pihak lain mana pun, maka jelaslah bahwa hal ini tidak akan terwujud. Memang, menurut The Athletic, di balik pintu tertutup di Bernabeu terdapat kesadaran bahwa kepindahan pada musim panas ini 'tidak memungkinkan'.

    Anda tidak pernah bisa mengesampingkan Real Madrid ketika berbicara tentang kejutan besar di bursa transfer, tetapi jelas bahwa Olise tidak masuk dalam pertimbangan untuk saat ini, setidaknya.

Club Friendlies
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganes crest
Leganes
LEG