Ketika ditanya apa yang harus diberikan Klopp agar syarat-syarat itu terpenuhi, dengan Euro yang akan datang lebih dulu pada 2028, mantan pemain internasional Jerman Huth, yang berbicara melalui SportsbookReview.com, yang juga membahas penawaran Polymarket saat ini dan ketersediaan kode promo, mengatakan kepada GOAL: “Jangan seburuk itu lagi! Standarnya saat ini tidak terlalu tinggi, menurut saya.

“Saya pikir apa yang sudah dilakukan penunjukan itu di Jerman, bahkan tanpa Jerman memainkan satu pertandingan pun, adalah langsung menghadirkan kebersamaan, yang memang seperti itu terjadi pada hari dia ditunjuk. Semua orang berkata, 'ya, ya, sekarang kita punya sosok yang kami inginkan 10 tahun lalu'.

“Jelas, sebelumnya dia bersama Liverpool dan Dortmund. Tapi dia punya kepribadian itu, pola pikir itu, pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan untuk menyatukan kembali sebuah negara. Dan saya tidak tahu apakah Anda melihat konferensi pers pertamanya, saya seperti, 'oh, di mana sepatu saya, saya ingin memakai kembali sepatu saya dan mulai bermain lagi!' Bukan berarti saya akan terpilih, tapi Anda paham maksud saya, kan? Seperti, saya menonton lagi konferensi pers itu.

“Saya hanya bisa membayangkan menjadi pemain aktif dan mendengarkan konferensi pers seperti itu karena tidak ada omong kosong. Tidak ada kata-kata pintar. Intinya seperti, 'dengar, jika Anda ingin bermain untuk Jerman, Anda harus berlari sedikit lebih keras, Anda harus berjuang lebih keras, ini harus punya arti lebih ketika Anda mengenakan lambang itu'.

“Sebenarnya sangat mudah baginya untuk melempar manajer-manajer sebelumnya ke bawah bus, 'itu sampah', yang menurut saya tidak dia lakukan. Dia hanya berkata, 'kami butuh sedikit lebih banyak lagi ketika membandingkan Jerman dengan negara-negara lain yang melaju lebih jauh di Euro dan di Piala Dunia'.

“Jadi, sejauh ini, dia pandai berbicara. Umpan baliknya bagus dari klub-klub Bundesliga. Dia sudah datang ke banyak pertandingan pada pramusim dan laga klub. Jadi di atas kertas, ini terlihat hebat.

“Tapi saya benar-benar membayangkan Jerman akan jauh lebih baik di turnamen-turnamen mendatang dibandingkan yang mereka tunjukkan di masa lalu. Bukan berarti mereka akan memenanginya. Saya pikir mereka sendiri bahkan berkata, 'dengar, kami akan berusaha memenanginya, tentu saja, itu tujuannya, tapi ada Prancis, ada Inggris, ada Brasil, ada Argentina, ada beberapa negara sepakbola besar lainnya di luar sana, tapi kami akan turun ke lapangan dan benar-benar meninggalkan segalanya di lapangan'.

“Itu tidak terjadi dalam situasi Jerman selama beberapa tahun terakhir. Jadi saya bersemangat. Ayo, Jerman!

“Kami sudah buruk sejak 2014 jadi semifinal sudah lumayan. Tapi jika Jerman bisa meniru intensitas, kecepatan, energi, semangat seperti Liverpool dan Dortmund, saya jadi bersemangat! Saya tahu itu sulit ditiru di tim nasional, tapi jika mereka bisa melakukannya, jika Anda bisa melakukannya, itu akan menjadi sepakbola heavy metal!”