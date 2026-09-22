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'Jangan terlalu buruk' - Jurgen Klopp diberi tantangan sederhana sebagai pelatih Jerman saat eks manajer Liverpool itu didukung untuk membawa 'sepakbola heavy metal' ke Euro & Piala Dunia
Klopp mundur dari jabatan manajer Liverpool pada 2024
Klopp menjauh dari tekanan melatih pada musim panas 2024 saat mengakhiri kiprah ikonis selama sembilan tahun di Anfield. Ia mempersembahkan gelar Premier League dan Liga Champions untuk Merseyside.
Setelah memilih untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat, ahli taktik yang enigmatik itu bergabung dengan Red Bull sebagai Head of Global Football mereka. Ia pun bisa menikmati lebih banyak waktu bersama keluarga, dengan tekanan menentukan susunan pemain inti dan mengawasi urusan transfer tak lagi berada di pundaknya.
- Getty/GOAL
Terpikat kembali ke kursi pelatih oleh tim nasional Jerman
Namun, selalu ada hasrat yang ingin dipenuhi Klopp, karena sulit melupakan lapangan latihan ketika seluruh kehidupan dewasanya dihabiskan di lingkungan tersebut. Ia dikaitkan dengan beberapa jabatan penting di seluruh Eropa, termasuk posisi di Real Madrid.
Pada akhirnya, setelah menyaksikan Julian Nagelsmann memimpin tersingkirnya Jerman secara mengecewakan di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Klopp dibujuk kembali ke kursi pelatih oleh Jerman. Pada usia 59 tahun, ia siap membawa gaya kepelatihannya yang unik kembali ke ruang ganti dan tepi lapangan di seluruh dunia, dengan kontrak hingga Piala Dunia 2030 telah ditandatangani.
Seperti apa kesuksesan bagi Klopp?
Ketika ditanya apa yang harus diberikan Klopp agar syarat-syarat itu terpenuhi, dengan Euro yang akan datang lebih dulu pada 2028, mantan pemain internasional Jerman Huth, yang berbicara melalui SportsbookReview.com, yang juga membahas penawaran Polymarket saat ini dan ketersediaan kode promo, mengatakan kepada GOAL: “Jangan seburuk itu lagi! Standarnya saat ini tidak terlalu tinggi, menurut saya.
“Saya pikir apa yang sudah dilakukan penunjukan itu di Jerman, bahkan tanpa Jerman memainkan satu pertandingan pun, adalah langsung menghadirkan kebersamaan, yang memang seperti itu terjadi pada hari dia ditunjuk. Semua orang berkata, 'ya, ya, sekarang kita punya sosok yang kami inginkan 10 tahun lalu'.
“Jelas, sebelumnya dia bersama Liverpool dan Dortmund. Tapi dia punya kepribadian itu, pola pikir itu, pengetahuan tentang apa yang dibutuhkan untuk menyatukan kembali sebuah negara. Dan saya tidak tahu apakah Anda melihat konferensi pers pertamanya, saya seperti, 'oh, di mana sepatu saya, saya ingin memakai kembali sepatu saya dan mulai bermain lagi!' Bukan berarti saya akan terpilih, tapi Anda paham maksud saya, kan? Seperti, saya menonton lagi konferensi pers itu.
“Saya hanya bisa membayangkan menjadi pemain aktif dan mendengarkan konferensi pers seperti itu karena tidak ada omong kosong. Tidak ada kata-kata pintar. Intinya seperti, 'dengar, jika Anda ingin bermain untuk Jerman, Anda harus berlari sedikit lebih keras, Anda harus berjuang lebih keras, ini harus punya arti lebih ketika Anda mengenakan lambang itu'.
“Sebenarnya sangat mudah baginya untuk melempar manajer-manajer sebelumnya ke bawah bus, 'itu sampah', yang menurut saya tidak dia lakukan. Dia hanya berkata, 'kami butuh sedikit lebih banyak lagi ketika membandingkan Jerman dengan negara-negara lain yang melaju lebih jauh di Euro dan di Piala Dunia'.
“Jadi, sejauh ini, dia pandai berbicara. Umpan baliknya bagus dari klub-klub Bundesliga. Dia sudah datang ke banyak pertandingan pada pramusim dan laga klub. Jadi di atas kertas, ini terlihat hebat.
“Tapi saya benar-benar membayangkan Jerman akan jauh lebih baik di turnamen-turnamen mendatang dibandingkan yang mereka tunjukkan di masa lalu. Bukan berarti mereka akan memenanginya. Saya pikir mereka sendiri bahkan berkata, 'dengar, kami akan berusaha memenanginya, tentu saja, itu tujuannya, tapi ada Prancis, ada Inggris, ada Brasil, ada Argentina, ada beberapa negara sepakbola besar lainnya di luar sana, tapi kami akan turun ke lapangan dan benar-benar meninggalkan segalanya di lapangan'.
“Itu tidak terjadi dalam situasi Jerman selama beberapa tahun terakhir. Jadi saya bersemangat. Ayo, Jerman!
“Kami sudah buruk sejak 2014 jadi semifinal sudah lumayan. Tapi jika Jerman bisa meniru intensitas, kecepatan, energi, semangat seperti Liverpool dan Dortmund, saya jadi bersemangat! Saya tahu itu sulit ditiru di tim nasional, tapi jika mereka bisa melakukannya, jika Anda bisa melakukannya, itu akan menjadi sepakbola heavy metal!”
- Getty
Jadwal Jerman: laga pembuka Nations League untuk Klopp
Masa kepemimpinan Klopp akan dimulai pada Kamis dengan laga UEFA Nations League melawan Belanda di Johan Cruyff Arena, Amsterdam. Laga kandang pertamanya akan menyusul pada Minggu saat menjamu Yunani di WWK Arena, Augsburg.
Kualifikasi Euro 2028 akan dimulai pada Maret 2027, dengan laju hingga perempat-final pada turnamen tersebut di kandang sendiri pada 2024 menjadi hasil terbaik yang mampu diraih Jerman dalam lima penampilan terakhir mereka di turnamen besar.
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