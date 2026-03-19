"Jangan terlalu bersemangat" - Virgil van Dijk memberi peringatan kepada skuad Liverpool setelah lolos ke perempat final Liga Champions

Dia menekankan bahwa tantangan utama bagi Liverpool tetaplah mempertahankan performa level elit ini setiap pekan, terutama karena tim ini belakangan ini mengalami hasil yang tidak konsisten, termasuk hasil imbang 1-1 melawan Tottenham dan kekalahan 2-1 dari Wolves. Meskipun berhasil membalikkan defisit 1-0 pada leg pertama dengan kemenangan telak 4-0 atas Galatasaray untuk melaju ke perempat final melawan juara bertahan Paris Saint-Germain, Van Dijk tetap bersikap hati-hati.

"Ada banyak hal yang dipertaruhkan, itu cukup jelas, jadi kami harus menunjukkan seberapa besar keinginan kami," kata Van Dijk. "Saya pikir kadang-kadang kami bermain bagus, tetapi tidak secara konsisten dan itu membuat kami semua frustrasi. Ini sangat sulit, tetapi itulah hal tersulit dalam hidup, melakukannya setiap tiga atau empat hari sekali."



