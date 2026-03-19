"Jangan terlalu bersemangat" - Virgil van Dijk memberi peringatan kepada skuad Liverpool setelah lolos ke perempat final Liga Champions
Seruan Van Dijk agar tetap konsisten
Dia menekankan bahwa tantangan utama bagi Liverpool tetaplah mempertahankan performa level elit ini setiap pekan, terutama karena tim ini belakangan ini mengalami hasil yang tidak konsisten, termasuk hasil imbang 1-1 melawan Tottenham dan kekalahan 2-1 dari Wolves. Meskipun berhasil membalikkan defisit 1-0 pada leg pertama dengan kemenangan telak 4-0 atas Galatasaray untuk melaju ke perempat final melawan juara bertahan Paris Saint-Germain, Van Dijk tetap bersikap hati-hati.
"Ada banyak hal yang dipertaruhkan, itu cukup jelas, jadi kami harus menunjukkan seberapa besar keinginan kami," kata Van Dijk. "Saya pikir kadang-kadang kami bermain bagus, tetapi tidak secara konsisten dan itu membuat kami semua frustrasi. Ini sangat sulit, tetapi itulah hal tersulit dalam hidup, melakukannya setiap tiga atau empat hari sekali."
Berusaha mengulang prestasi musim-musim sebelumnya
Kewaspadaan sang kapten muncul akibat performa tim yang naik-turun sepanjang musim ini, dengan Liverpool saat ini berada di peringkat kelima dan berjuang untuk mengamankan posisi empat besar guna lolos ke Liga Champions musim depan. Pemain asal Belanda itu menegaskan bahwa pekerjaan mereka masih jauh dari selesai. "Itulah yang kita perjuangkan, itulah yang kita raih tahun lalu, dan itulah yang kita coba capai, tapi Anda membutuhkan banyak faktor yang mendukung dan sekarang kami tidak terlalu terbawa suasana," jelasnya. "Kami telah menampilkan performa bagus musim ini dan kami belum mampu mempertahankannya di pertandingan berikutnya."
Bersatu padu di Anfield
Van Dijk menyoroti hubungan simbiosis antara para pemain dan penonton, dengan menekankan "kesatuan" yang baru-baru ini diuji. Para pemain Liverpool mendapat cemoohan saat meninggalkan lapangan setelah kebobolan gol krusial di menit-menit akhir dalam laga imbang 1-1 melawan Tottenham pada Minggu lalu, sebuah pertandingan di mana Dominik Szoboszlai mengakui bahwa performa tim terpengaruh oleh para penggemar yang meninggalkan stadion lebih awal.
Meskipun Arne Slot membantah bahwa rasa frustrasi itu ditujukan langsung kepadanya, Van Dijk tetap fokus pada upaya kolektif. "Para penggemar mungkin bisa mengatakan bahwa jika kami menampilkan performa seperti itu setiap pekan, maka tidak ada masalah, dan kami juga bisa mengatakan bahwa jika para penggemar mendukung seperti itu setiap tiga atau empat hari sekali, maka tidak ada masalah juga. Ini tentang melakukannya bersama-sama," tambahnya.
Bertanggung jawab atas lencana tersebut
Pemain berusia 34 tahun itu jujur mengenai kelemahan tim di kompetisi domestik pada musim di mana Liverpool telah tersingkir dari Piala EFL di babak keempat. Sementara tim berjuang untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan, laga perempat final Piala FA yang menantang melawan Manchester City sudah di depan mata, sehingga memunculkan kekhawatiran akan musim tanpa trofi hanya setahun setelah kemenangan mereka di Liga Premier. "Sebagai pemain, kami sepenuhnya bertanggung jawab atas banyak penampilan kami yang belum cukup baik," akui Van Dijk. "Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah terus berjuang, berusaha memperbaiki diri, dan setiap kali berada di lapangan, mewakili lambang klub dengan cara terbaik yang mungkin."
Iklan