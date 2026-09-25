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"Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan!" - Perdana Menteri Andy Burnham akhirnya angkat bicara setelah Manchester City dilaporkan dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan
Burnham menyerukan ketenangan
Menyusul laporan yang mengindikasikan kekalahan hukum yang katastrofik bagi Manchester City, Burnham turun tangan untuk meredam spekulasi yang kian berkembang mengenai masa depan klub tersebut. Perdana Menteri, yang dikenal sebagai pendukung Everton, angkat bicara tak lama setelah muncul kabar bahwa panel independen telah mencapai keputusan terkait investigasi yang telah berlangsung lama itu.
Berbicara kepada ITV Granada Reports, Burnham menekankan perlunya peninjauan menyeluruh terhadap dokumentasi sebelum penilaian permanen dibuat oleh suporter atau pengamat. "Saya baru saja mengetahui hal ini, saya rasa pada tahap ini ini masih berupa laporan. Tetapi jika itu terkonfirmasi, tentu saya ingin melihat laporan dari komisi independen," kata Burnham.
Ia secara khusus mewaspadai seruan-seruan langsung agar klub itu dicabut gelar-gelar bersejarahnya, dengan menambahkan, "Orang-orang tidak seharusnya langsung melompat pada kesimpulan seperti itu. Saya tahu, ini sudah menjadi proses panjang antara klub dan Premier League. Saya rasa ini proses yang cukup diperdebatkan. Jadi saya tidak berpikir ini sesederhana menarik kesimpulan begitu saja. Saya rasa kita semua perlu mempelajari laporan komisi independen itu secara cukup mendetail sebelum mencapai kesimpulan apa pun."
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Manchester City tetap teguh saat pertarungan hukum berlanjut
Terlepas dari seriusnya temuan yang dilaporkan, Manchester City tetap mempertahankan sikap yang konsisten, dengan menegaskan kembali keyakinan mereka atas ketidakbersalahan mereka sendiri dan keabsahan bukti yang mereka miliki. Menanggapi perkembangan terbaru, seorang juru bicara klub menyatakan: "Proses Premier League masih berlangsung, dengan sejumlah elemen penting yang masih harus diselesaikan, dan tunduk pada kerahasiaan yang ketat. Karena itu, posisi Manchester City FC tetap konsisten dengan pernyataan klub pada Februari 2023. Klub telah dengan saksama menghormati proses hukum selama delapan tahun dengan dasar bahwa dewan dan eksekutif Premier League akan bertindak sebagai regulator yang independen, imparsial, dan berpikiran adil, bebas dari pengaruh partisan."
Inti perselisihan ini berpusat pada tuduhan bahwa City memberikan informasi keuangan yang tidak akurat kepada liga antara 2009 dan 2018, periode ketika mereka menegaskan diri sebagai kekuatan dominan di negara tersebut. Dakwaan itu mencakup 54 tuduhan gagal memberikan data keuangan yang akurat dan 14 pelanggaran terkait kompensasi pemain dan manajer.
Ancaman sanksi olahraga yang belum pernah terjadi sebelumnya
Besarnya rasa bersalah yang dilaporkan secara alami memicu perdebatan sengit mengenai jenis hukuman yang layak untuk pelanggaran sebesar itu. Jika temuan tersebut dikuatkan melalui proses banding, Premier League memiliki beragam instrumen disipliner, mulai dari sanksi finansial berat hingga sanksi olahraga paling akhir berupa pengusiran dari kasta tertinggi.
Berdasarkan regulasi khusus liga, panel independen memiliki kewenangan untuk menggabungkan berbagai hukuman atau bahkan merancang sanksi yang sepenuhnya baru yang mereka anggap sesuai dengan beratnya pelanggaran. Satu-satunya pembatas yang sebenarnya adalah tuntutan proporsionalitas; hukuman apa pun yang dinilai terlalu keras atau tidak terkait dengan pelanggaran spesifik tersebut bisa berisiko dibatalkan oleh hakim senior pada tahap berikutnya dalam proses hukum.
- Getty Images Sport
Proses banding yang panjang menanti sang juara
Meski tajuk awal berfokus pada label "bersalah", kenyataannya proses hukum akan terus berjalan lambat. Dipahami bahwa proses banding tidak akan dimulai selama beberapa bulan, sehingga kasus ini masuk ke ranah baru, di mana seorang hakim senior diperkirakan akan memimpin atas temuan tersebut. Hal ini memastikan bahwa musim Premier League saat ini kemungkinan besar akan berakhir sebelum sanksi olahraga definitif apa pun diberlakukan. Strategi klub tetap berfokus pada "pengaruh partisan" yang mereka yakini telah mewarnai penyelidikan, sebuah klaim yang mereka pegang sejak rujukan awal pada awal 2023.
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