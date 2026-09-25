Menyusul laporan yang mengindikasikan kekalahan hukum yang katastrofik bagi Manchester City, Burnham turun tangan untuk meredam spekulasi yang kian berkembang mengenai masa depan klub tersebut. Perdana Menteri, yang dikenal sebagai pendukung Everton, angkat bicara tak lama setelah muncul kabar bahwa panel independen telah mencapai keputusan terkait investigasi yang telah berlangsung lama itu.

Berbicara kepada ITV Granada Reports, Burnham menekankan perlunya peninjauan menyeluruh terhadap dokumentasi sebelum penilaian permanen dibuat oleh suporter atau pengamat. "Saya baru saja mengetahui hal ini, saya rasa pada tahap ini ini masih berupa laporan. Tetapi jika itu terkonfirmasi, tentu saya ingin melihat laporan dari komisi independen," kata Burnham.

Ia secara khusus mewaspadai seruan-seruan langsung agar klub itu dicabut gelar-gelar bersejarahnya, dengan menambahkan, "Orang-orang tidak seharusnya langsung melompat pada kesimpulan seperti itu. Saya tahu, ini sudah menjadi proses panjang antara klub dan Premier League. Saya rasa ini proses yang cukup diperdebatkan. Jadi saya tidak berpikir ini sesederhana menarik kesimpulan begitu saja. Saya rasa kita semua perlu mempelajari laporan komisi independen itu secara cukup mendetail sebelum mencapai kesimpulan apa pun."