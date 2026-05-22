"Jangan tanya alasannya" - Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Man City, namun pelatih legendaris itu akan menjabat peran baru bersama pemilik klub
Kabar kepergian Pep telah dikonfirmasi
Guardiola telah secara resmi mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari City, mengakhiri masa kepelatihannya selama 10 tahun yang telah mengubah wajah sepak bola Inggris secara mendasar. Sejak tiba pada Juli 2016, mantan manajer Barcelona dan Bayern Munich ini telah membawa klub tersebut ke era kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meraih 20 trofi besar dan menempatkan dirinya sebagai pelatih dengan gelar terbanyak dalam sejarah klub. Pertandingan terakhirnya akan berlangsung melawan Aston Villa pada hari Minggu, menandai pertandingan ke-593 yang dipimpinnya.
Merenungkan keputusannya, Guardiola menyampaikan perpisahan yang emosional kepada para pendukung, dengan menyatakan: “Saat saya tiba, wawancara pertama saya adalah dengan Noel Gallagher. Saya keluar sambil berpikir, ‘Oke… Noel ada di sini? Ini akan seru’.
"Dan betapa indahnya waktu yang kita lalui bersama. Jangan tanya alasan saya pergi. Tidak ada alasan, tapi di dalam hati, saya tahu ini saatnya. Tidak ada yang abadi, jika ada, saya akan tetap di sini. Yang abadi adalah perasaan, orang-orang, kenangan, dan cinta yang saya miliki untuk Manchester City saya."
Guardiola mengenang hubungannya dengan Manchester
Pelatih asal Spanyol itu menyatakan bahwa pengaruh Manchester terhadap dirinya dan tim-timnya sangat besar. Guardiola juga mengucapkan terima kasih kepada klub dan para pendukung yang telah mendampinginya melewati masa-masa sulit secara pribadi, termasuk saat ibunya meninggal dunia selama pandemi Covid-19.
"Ini adalah kota yang dibangun dari kerja keras. Dari jerih payah," akunya. "Anda bisa melihatnya dari warna batu bata. Dari orang-orang yang datang lebih awal, pulang lebih larut. Pabrik-pabrik. Keluarga Pankhurst. Serikat pekerja. Musik. Singkatnya, Revolusi Industri dan bagaimana hal ini mengubah dunia. Dan saya rasa saya mulai memahami hal itu, begitu pula tim-tim saya.
“Kami bekerja. Kami menderita. Kami berjuang. Dan kami melakukannya dengan cara kami sendiri. Cara kami. Kerja keras memiliki banyak bentuk. Perjalanan ke Bournemouth, saat kami kalah di Liga Premier, dan kalian ada di sana. Perjalanan ke Istanbul, saat kalian juga ada di sana.”
Dia menambahkan: “Ingatlah, kehilangan ibuku selama pandemi COVID dan merasakan klub ini membantuku melewatinya. Para penggemar, staf, warga Manchester, kalian memberiku kekuatan saat aku paling membutuhkannya. Cris, anak-anakku, seluruh keluargaku, kalian selalu ada di sana. Khaldoon [Al Mubarak], kamu juga ada di sana. Jadi, saat waktuku berakhir, bersukacitalah. Oasis kembali lagi. Para hadirin sekalian, terima kasih telah mempercayai saya. Terima kasih telah mendorong saya. Terima kasih telah mencintai saya. Saya mencintai kalian semua."
Sebuah era kepemimpinan yang menentukan telah berakhir
Guardiola mengundurkan diri sebagai manajer dengan masa jabatan terlama dalam sejarah klub dan salah satu pelatih paling berpengaruh yang pernah ada di dunia sepak bola Inggris. Tim ‘Centurions’-nya pada musim 2017-18 menjadi tim Premier League pertama yang meraih 100 poin dalam satu musim.
Meskipun ia meninggalkan bangku cadangan, Guardiola akan tetap terlibat dengan City Football Group sebagai Duta Global. Peran barunya akan mencakup pemberian saran teknis dan pekerjaan strategis di seluruh organisasi.
Kota bersiap menghadapi masa depan tanpa Guardiola
City kini harus bersiap menghadapi pergantian manajer pertama yang dihadapi klub dalam satu dekade terakhir. Enzo Maresca dilaporkan sebagai sosok yang mereka pilih untuk menggantikan Guardiola. Maresca meninggalkan Chelsea awal tahun ini setelah memberi tahu klub bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan City.
Meskipun Guardiola akan tetap terhubung dengan City Football Group, perhatian akan segera beralih ke bagaimana klub mempertahankan dominasi mereka di kancah domestik dan mengejar kesuksesan lebih lanjut di Eropa setelah kepergian salah satu manajer terbaik dalam sejarah sepak bola.