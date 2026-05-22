"Jangan tanya alasannya" - Pep Guardiola mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan Man City, namun pelatih legendaris itu akan menjabat peran baru bersama pemilik klub

Guardiola telah secara resmi mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari City, mengakhiri masa kepelatihannya selama 10 tahun yang telah mengubah wajah sepak bola Inggris secara mendasar. Sejak tiba pada Juli 2016, mantan manajer Barcelona dan Bayern Munich ini telah membawa klub tersebut ke era kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya, meraih 20 trofi besar dan menempatkan dirinya sebagai pelatih dengan gelar terbanyak dalam sejarah klub. Pertandingan terakhirnya akan berlangsung melawan Aston Villa pada hari Minggu, menandai pertandingan ke-593 yang dipimpinnya.

Merenungkan keputusannya, Guardiola menyampaikan perpisahan yang emosional kepada para pendukung, dengan menyatakan: “Saat saya tiba, wawancara pertama saya adalah dengan Noel Gallagher. Saya keluar sambil berpikir, ‘Oke… Noel ada di sini? Ini akan seru’.

"Dan betapa indahnya waktu yang kita lalui bersama. Jangan tanya alasan saya pergi. Tidak ada alasan, tapi di dalam hati, saya tahu ini saatnya. Tidak ada yang abadi, jika ada, saya akan tetap di sini. Yang abadi adalah perasaan, orang-orang, kenangan, dan cinta yang saya miliki untuk Manchester City saya."