"Jangan sepatah kata pun!"

Sejak mengambil alih di Camp Nou, Flick menuai pujian berkat caranya yang tenang dan kalem dalam menghadapi media Spanyol. Juru taktik asal Jerman itu secara konsisten menghindari kontroversi, dengan memilih untuk menjaga konferensi pers tetap berfokus sepenuhnya pada lawan berikutnya alih-alih terseret ke drama di luar lapangan.

Namun, kembalinya Mourinho baru-baru ini ke kursi pelatih Real Madrid mendorong intervensi langsung dari jajaran petinggi Barcelona. Menurut SPORT, para petinggi klub memberi pengarahan kepada pelatih kepala mereka mengenai sifat bergejolak dari periode pertama Mourinho di ibu kota Spanyol.

Raksasa Catalan itu bertekad mencegah terulangnya atmosfer beracun yang sebelumnya mewarnai rivalitas tersebut. Para eksekutif secara khusus mengingatkan Flick tentang pertarungan psikologis sengit Mourinho dengan mantan pelatih mereka Pep Guardiola, serta insiden terkenal di tepi lapangan ketika ia mencolok mata mendiang pelatih Barcelona, Tito Vilanova.