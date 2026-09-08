AFP
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'Jangan sepatah kata pun!' - Bagaimana Barcelona memperingatkan Hansi Flick agar menghindari permainan psikologis Jose Mourinho setelah kembali ke Real Madrid
Barcelona mewaspadai masa lalu
Sejak mengambil alih di Camp Nou, Flick menuai pujian berkat caranya yang tenang dan kalem dalam menghadapi media Spanyol. Juru taktik asal Jerman itu secara konsisten menghindari kontroversi, dengan memilih untuk menjaga konferensi pers tetap berfokus sepenuhnya pada lawan berikutnya alih-alih terseret ke drama di luar lapangan.
Namun, kembalinya Mourinho baru-baru ini ke kursi pelatih Real Madrid mendorong intervensi langsung dari jajaran petinggi Barcelona. Menurut SPORT, para petinggi klub memberi pengarahan kepada pelatih kepala mereka mengenai sifat bergejolak dari periode pertama Mourinho di ibu kota Spanyol.
Raksasa Catalan itu bertekad mencegah terulangnya atmosfer beracun yang sebelumnya mewarnai rivalitas tersebut. Para eksekutif secara khusus mengingatkan Flick tentang pertarungan psikologis sengit Mourinho dengan mantan pelatih mereka Pep Guardiola, serta insiden terkenal di tepi lapangan ketika ia mencolok mata mendiang pelatih Barcelona, Tito Vilanova.
- Getty Images Sport
"Jangan sepatah kata pun!"
Setelah diberi pengarahan tentang sejarah kelam rivalitas ini, Barcelona memberikan arahan yang sangat jelas kepada Flick terkait rekan sesama pelatihnya itu. Laporan tersebut mengklaim instruksi dari jajaran direksi itu bersifat mutlak: "Jangan sepatah kata pun tentang Mourinho atau Real Madrid."
Flick mematuhi mandat itu dengan ketat, meski Mourinho sudah lebih dulu melontarkan sinyal peringatan. Bos asal Portugal itu secara terbuka menyinggung kasus Negreira yang masih berjalan, sembari memuji pekerjaan yang dilakukan Flick dan direktur olahraga Deco.
Saat didesak soal kedatangan Mourinho menjelang laga pembuka liga Barcelona melawan Elche, Flick langsung menutup jalur pertanyaan tersebut. Ia menjawab singkat: "Apakah kami bermain melawan Real Madrid besok? Kalau begitu, tanyakan kepada saya tentang Elche."
Menjaga perdamaian
Strategi dari ruang rapat Camp Nou adalah menolak memberi Mourinho ruang yang ia butuhkan untuk memicu perseteruan di depan publik. Dengan menolak terlibat, Barcelona berharap dapat menjaga sorotan tetap tertuju pada lapangan dan melindungi ruang ganti mereka dari tekanan eksternal yang tidak perlu.
Meski pendekatan Mourinho saat ini dinilai sedikit kurang konfrontatif dibandingkan periode sebelumnya, Barcelona tetap sangat waspada terhadap perang psikologis pelatih asal Portugal itu. Mereka percaya pelatih veteran tersebut bisa dengan mudah kembali ke taktik konfrontatifnya jika ia melihat peluang untuk menggoyahkan rival bebuyutan mereka.
- Getty Images Sport
Ujian pamungkas semakin dekat
Keteguhan diplomatis Flick akan menghadapi ujian terberatnya ketika Barcelona menjamu Real Madrid dalam El Clasico pertama musim ini pada 25 Oktober. Duel di Camp Nou itu akan memaksa pria Jerman tersebut akhirnya menghadapi pertanyaan tentang Mourinho dan rivalitas bersejarah itu secara langsung.
Terlepas dari hiruk-pikuk media yang tak terelakkan di sekitar laga tersebut, Flick diperkirakan akan mempertahankan pendekatan hati-hatinya. Tantangan utamanya adalah menjalani konferensi pers prapertandingan tanpa melontarkan komentar apa pun yang bisa dijadikan senjata oleh kubu Madrid, sambil menjaga skuadnya tetap sepenuhnya fokus untuk mengamankan tiga poin vital di La Liga.
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