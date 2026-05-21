"Jangan sampai sebodoh itu": Julian Nagelsmann menjelaskan kembalinya Manuel Neuer ke timnas Jerman - dan menyebutkan sebuah "syarat" yang mengejutkan

"Apa yang dimiliki Manu, saya tidak memilikinya, dan Olli pun tidak sepenuhnya memilikinya. Dia memiliki banyak sekali gelar, aura, dan nama besar," kata Nagelsmann. Dalam perbandingan ini, pelatih tim nasional Jerman tersebut juga memastikan dalam komunikasinya dengan Baumann bahwa "Olli tidak merasa diremehkan".

Menurut pelatih timnas Jerman, pengaruh khusus Neuer, yang kini akan mengikuti Piala Dunia kelimanya, juga dapat membantu tim jika ia absen karena cedera. Seperti diketahui, Neuer sudah absen empat kali sepanjang musim ini karena cedera otot. Dalam kemenangan 5-1 atas 1. FC Köln pada Sabtu lalu, ia diganti karena mengalami masalah pada betis kirinya dan juga diragukan untuk tampil dalam final Piala DFB melawan VfB Stuttgart pada Sabtu mendatang.

"Manu akan membantu tim jika ia bermain. Namun, belakangan ini ada juga saat-saat di mana ia tidak bermain. Hal itu juga bisa terjadi pada kami. Kita tidak boleh terlalu optimis. Kita juga harus memperhitungkan hal itu," kata Nagelsmann. "Jika pada akhirnya ada banyak pertandingan, kami semua akan sangat senang. Jika suatu saat ada pertandingan yang dibatalkan, yang bisa saja terjadi—tentu saja hal itu harus diperhitungkan—maka kami akan memiliki Olli sebagai kiper yang akan tampil sebaik saat kualifikasi Piala Dunia."

Bagi Baumann—menurut Nagelsmann, "solusi kelas dunia 1B"—panggilan telepon yang menentukan itu merupakan "pukulan", tetapi bukan hanya itu: "Empat minggu terakhir, saat topik ini mulai berkembang, Olli mengalami masa-masa sulit." Namun demikian, ia telah "sangat berkomitmen bahwa ia tidak akan pernah mengecewakan tim."