"Menurut saya, tugas utama adalah memilih tiga kiper terbaik di negara ini untuk Piala Dunia," kata Nagelsmann. Selain Oliver Baumann, kiper utama pada babak kualifikasi Piala Dunia, dan Alexander Nübel, ia juga memasukkan kapten FC Bayern yang kini berusia 40 tahun ke dalam daftar tersebut.
"Jangan sampai sebodoh itu": Julian Nagelsmann menjelaskan kembalinya Manuel Neuer ke timnas Jerman - dan menyebutkan sebuah "syarat" yang mengejutkan
"Itulah sebabnya kami memutuskan untuk menghubunginya dan menanyakan apakah ia ingin kembali bermain untuk tim nasional," kata Nagelsmann. Dengan demikian, inisiatif untuk kembalinya Neuer tidak datang dari dirinya sendiri—yang telah mengumumkan pengunduran dirinya atas kemauannya sendiri setelah Euro 2024—melainkan dari pelatih tim nasional.
Pertimbangan awal mengenai hal ini sudah ada sejak awal tahun, setelah Marc-Andre ter Stegen, yang sebenarnya direncanakan sebagai kiper utama di Piala Dunia, kembali mengalami cedera tak lama setelah comeback-nya di FC Girona. "Saya tidak mencatat tanggal pastinya dan tidak bisa mengatakan dengan pasti," jelas Nagelsmann, tetapi: "Kami sudah memberi tahu Olli pada bulan Maret bahwa saya telah bertemu dengan Manuel setelah cedera yang dialami Marc ter Stegen, di mana saya memberitahunya tentang hal-hal tersebut, karena Manu adalah pemain yang sangat layak."
Perpanjangan kontrak Neuer di FC Bayern merupakan "syarat mutlak" bagi Nagelsmann
Dalam beberapa pekan berikutnya, Neuer menunjukkan penampilan yang luar biasa, seperti pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, namun ia juga melakukan kesalahan fatal, seperti pada leg kedua.
Selain penampilannya di lapangan, menurut Nagelsmann, ada pertanyaan lain yang memainkan peran penting dalam pertimbangan kembalinya Neuer: "Bagaimana dengan situasi kontraknya? Apakah dia akan terus bermain? Dia memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di Bayern relatif terlambat. Bagi kami, itu sudah menjadi prasyarat agar kami memiliki kejelasan tentang masa depannya." Cukup mengejutkan bahwa hal itu menjadi "prasyarat" bagi Nagelsmann, mengingat Piala Dunia berlangsung tepat setelah musim berakhir.
Baru pada Jumat lalu Neuer memperpanjang kontraknya di FC Bayern hingga 2027 - dan dengan demikian setelah pengumuman skuad yang semula dijadwalkan pada 12 Mei, yang oleh Nagelsmann dimajukan sembilan hari ke hari Kamis ini. Keputusan akhir mengenai kembalinya Neuer kemungkinan besar baru diambil dalam waktu yang sangat singkat. Nagelsmann membenarkan keputusannya - selain berdasarkan performa olahraga dan perpanjangan kontrak - juga karena karisma dasar yang dimiliki Neuer.
Julian Nagelsmann memuji "karisma" Manuel Neuer
"Apa yang dimiliki Manu, saya tidak memilikinya, dan Olli pun tidak sepenuhnya memilikinya. Dia memiliki banyak sekali gelar, aura, dan nama besar," kata Nagelsmann. Dalam perbandingan ini, pelatih tim nasional Jerman tersebut juga memastikan dalam komunikasinya dengan Baumann bahwa "Olli tidak merasa diremehkan".
Menurut pelatih timnas Jerman, pengaruh khusus Neuer, yang kini akan mengikuti Piala Dunia kelimanya, juga dapat membantu tim jika ia absen karena cedera. Seperti diketahui, Neuer sudah absen empat kali sepanjang musim ini karena cedera otot. Dalam kemenangan 5-1 atas 1. FC Köln pada Sabtu lalu, ia diganti karena mengalami masalah pada betis kirinya dan juga diragukan untuk tampil dalam final Piala DFB melawan VfB Stuttgart pada Sabtu mendatang.
"Manu akan membantu tim jika ia bermain. Namun, belakangan ini ada juga saat-saat di mana ia tidak bermain. Hal itu juga bisa terjadi pada kami. Kita tidak boleh terlalu optimis. Kita juga harus memperhitungkan hal itu," kata Nagelsmann. "Jika pada akhirnya ada banyak pertandingan, kami semua akan sangat senang. Jika suatu saat ada pertandingan yang dibatalkan, yang bisa saja terjadi—tentu saja hal itu harus diperhitungkan—maka kami akan memiliki Olli sebagai kiper yang akan tampil sebaik saat kualifikasi Piala Dunia."
Bagi Baumann—menurut Nagelsmann, "solusi kelas dunia 1B"—panggilan telepon yang menentukan itu merupakan "pukulan", tetapi bukan hanya itu: "Empat minggu terakhir, saat topik ini mulai berkembang, Olli mengalami masa-masa sulit." Namun demikian, ia telah "sangat berkomitmen bahwa ia tidak akan pernah mengecewakan tim."
Jonas Urbig akan berangkat ke Piala Dunia sebagai penjaga gawang cadangan
Pemain nomor tiga di belakang Neuer dan Baumann adalah Nübel, sementara Jonas Urbig akan ikut ke Piala Dunia sebagai kiper cadangan. "Kami ingin memiliki kiper keempat dalam latihan yang bersedia melakukan apa pun yang mungkin, yang selalu memberikan segalanya," jelas Nagelsmann. "Para pemain ingin menendang bola selama 45 menit setelah setiap latihan - mereka tidak selalu diizinkan melakukannya, tapi sesekali. Jadi, bagus jika beban itu bisa dibagi ke beberapa orang."
Kiper cadangan FC Bayern yang berusia 22 tahun itu adalah "pemuda yang cerdas dan memberikan energi positif bagi tim." Jika ada kiper yang cedera di Piala Dunia, Nagelsmann juga sudah memiliki alternatif di tempat, yaitu Urbig, yang tidak perlu diterbangkan dari Jerman terlebih dahulu.