‘Jangan ragu’ - Lamine Yamal menyampaikan pesan penuh tekad menjelang Piala Dunia setelah kembali dari cedera dalam laga yang berakhir imbang secara mengejutkan antara Spanyol dan Cape Verde

Yamal absen selama hampir dua bulan setelah mengalami cedera pada bulan April. Akibatnya, timnas Spanyol bersikap sangat hati-hati. Alih-alih langsung menempatkannya sebagai starter, staf pelatih memasukkan pemenang Golden Boy 2024 itu dari bangku cadangan untuk 20 menit terakhir di hadapan 67.640 penonton.

Meskipun mendominasi penguasaan bola, Spanyol kesulitan menembus pertahanan Cape Verde dan berakhir imbang 0-0. Setelah sebelumnya membawa negaranya meraih gelar juara di Euro 2024 dan Barcelona meraih gelar Liga pada musim 2025-26, dengan menyumbang enam gol dan 12 assist dalam 26 penampilan, dampaknya tak terbantahkan. Tim nasional kurang memiliki unsur kejutan hingga sang bintang muda itu masuk ke lapangan, yang langsung mengubah dinamika serangan mereka.