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Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

‘Jangan ragu’ - Lamine Yamal menyampaikan pesan penuh tekad menjelang Piala Dunia setelah kembali dari cedera dalam laga yang berakhir imbang secara mengejutkan antara Spanyol dan Cape Verde

L. Yamal
Spain
World Cup
Spain vs Cape Verde
Cape Verde

Lamine Yamal telah menyampaikan pesan yang penuh tekad kepada para pendukung Spanyol setelah timnya harus puas dengan hasil imbang tanpa gol yang mengecewakan melawan Cape Verde dalam laga pembuka Piala Dunia 2026. Pemain muda Barcelona itu kembali beraksi—sesuai ekspektasi—setelah absen selama dua bulan akibat cedera, masuk sebagai pemain pengganti, dan berhasil menyuntikkan ritme serangan yang krusial ke dalam tim yang kekurangan kreativitas. Ia tetap optimis menjelang turnamen ini.

  • Awal pertandingan yang mengecewakan di hadapan stadion yang penuh sesak

    Yamal absen selama hampir dua bulan setelah mengalami cedera pada bulan April. Akibatnya, timnas Spanyol bersikap sangat hati-hati. Alih-alih langsung menempatkannya sebagai starter, staf pelatih memasukkan pemenang Golden Boy 2024 itu dari bangku cadangan untuk 20 menit terakhir di hadapan 67.640 penonton.

    Meskipun mendominasi penguasaan bola, Spanyol kesulitan menembus pertahanan Cape Verde dan berakhir imbang 0-0. Setelah sebelumnya membawa negaranya meraih gelar juara di Euro 2024 dan Barcelona meraih gelar Liga pada musim 2025-26, dengan menyumbang enam gol dan 12 assist dalam 26 penampilan, dampaknya tak terbantahkan. Tim nasional kurang memiliki unsur kejutan hingga sang bintang muda itu masuk ke lapangan, yang langsung mengubah dinamika serangan mereka.

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  • Pesan yang penuh keberanian dari runner-up Ballon d'Or

    Meskipun kehilangan satu poin dalam laga pembuka Grup H, Yamal menyampaikan pesan optimis kepada para pendukung. Melalui media sosial, ia menulis: “Ini adalah pertandingan Piala Dunia pertama kami dan kami berhasil meraih satu poin. Kami tahu ini adalah kompetisi yang panjang dan tujuan kami masih jauh di depan, tetapi kami akan terus bekerja keras dan semuanya akan berjalan sesuai harapan kami – jangan ragu akan hal itu. Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengizinkan saya bermain lagi setelah cedera, dan juga kepada keluarga saya yang selalu berada di sisi saya, mendukung saya, dan menemani saya di setiap langkah.” Hal ini menunjukkan kedewasaan seorang pemain yang menempati peringkat kedua dalam daftar Ballon d'Or 2025.


  • Ketergantungan yang berlebihan pada bintang Barcelona yang sangat produktif

    Meskipun kembalinya dia merupakan hal yang sangat positif, pertandingan tersebut menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat terkait ketergantungan yang berlebihan. Selama beberapa tahun terakhir, Barcelona sangat bergantung pada kehebatannya. Dalam total 151 penampilan, pemain sayap ini telah mencetak 49 gol dan 52 assist, serta baru-baru ini membantu timnya meraih gelar juara Spanyol ketiganya.

    Timnas Spanyol tampaknya juga telah mengembangkan ketergantungan yang sama terhadap pemain yang dua kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini tersebut. Setiap kali lawan bermain bertahan dalam, La Roja tampak kekurangan alternatif taktis untuk menciptakan ancaman tanpa kehadiran bintang andalan mereka. Staf pelatih harus segera menemukan solusi agar tidak menumpukan seluruh beban kreativitas pada seorang remaja yang baru saja pulih dari cedera parah.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pertaruhan besar menanti di grup yang skornya imbang

    Ke depan, Spanyol harus segera memulihkan diri menjelang pertandingan kedua mereka melawan Arab Saudi pada hari Minggu. Setelah hasil imbang 1-1 antara Uruguay dan Arab Saudi, keempat tim di Grup H saat ini sama-sama mengoleksi satu poin. La Roja sangat membutuhkan kemenangan akhir pekan ini sebelum menghadapi Uruguay pada 27 Juni, guna memastikan impian mereka di Piala Dunia tetap berada di jalur yang tepat.

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