"Jangan pikirkan konsekuensinya" - Pep Guardiola memberi peringatan "jadilah diri kalian sendiri" kepada para pemain Manchester City menjelang laga Liga Champions melawan Real Madrid

Semua mata tertuju pada Santiago Bernabéu saat City dan Madrid bersiap untuk bertanding dalam laga leg pertama yang krusial di babak 16 besar. Meskipun City memasuki laga ini dengan sembilan kemenangan dan dua hasil imbang dari 11 pertandingan terakhir mereka, Guardiola telah mengungkapkan kekhawatirannya terkait risiko bermain di panggung sebesar ini, menekankan beban psikologis menghadapi klub paling sukses di kompetisi ini di kandang mereka sendiri.

Dalam pidato pra-pertandingannya, Guardiola mendorong para pemainnya untuk tetap setia pada gaya bermain mereka meskipun di bawah tekanan. "Cobalah untuk menjadi diri kita sendiri. Cobalah hadapi lawan dan jangan terlalu memikirkan konsekuensinya," kata Guardiola kepada wartawan. "Jika kita tersingkir, selamatkan Madrid, tapi setidaknya jadilah diri kalian sendiri. Itu selalu menjadi kekhawatiran saya di panggung besar pada Maret dan April. Terkadang tidak mungkin karena lawan terlalu kuat atau kita tidak bisa menerapkan apa yang diinginkan, tapi setidaknya cobalah. Bermainlah lebih baik dari lawan."

Dia juga menyoroti nuansa taktis yang sering menentukan hasil pertandingan elit ini: "Ada banyak faktor. Saat ini, tendangan bebas adalah senjata yang luar biasa, terutama di Premier League. Tapi bermain lebih baik dari lawan. Terkadang Anda tidak banyak bermain dan lolos, tapi saya selalu mencoba mengatakan 'oke'."