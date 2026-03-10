AFP
"Jangan pikirkan konsekuensinya" - Pep Guardiola memberi peringatan "jadilah diri kalian sendiri" kepada para pemain Manchester City menjelang laga Liga Champions melawan Real Madrid
Guardiola lebih mementingkan identitas daripada hasil.
Semua mata tertuju pada Santiago Bernabéu saat City dan Madrid bersiap untuk bertanding dalam laga leg pertama yang krusial di babak 16 besar. Meskipun City memasuki laga ini dengan sembilan kemenangan dan dua hasil imbang dari 11 pertandingan terakhir mereka, Guardiola telah mengungkapkan kekhawatirannya terkait risiko bermain di panggung sebesar ini, menekankan beban psikologis menghadapi klub paling sukses di kompetisi ini di kandang mereka sendiri.
Dalam pidato pra-pertandingannya, Guardiola mendorong para pemainnya untuk tetap setia pada gaya bermain mereka meskipun di bawah tekanan.
"Cobalah untuk menjadi diri kita sendiri. Cobalah hadapi lawan dan jangan terlalu memikirkan konsekuensinya," kata Guardiola kepada wartawan. "Jika kita tersingkir, selamatkan Madrid, tapi setidaknya jadilah diri kalian sendiri. Itu selalu menjadi kekhawatiran saya di panggung besar pada Maret dan April. Terkadang tidak mungkin karena lawan terlalu kuat atau kita tidak bisa menerapkan apa yang diinginkan, tapi setidaknya cobalah. Bermainlah lebih baik dari lawan."
Dia juga menyoroti nuansa taktis yang sering menentukan hasil pertandingan elit ini: "Ada banyak faktor. Saat ini, tendangan bebas adalah senjata yang luar biasa, terutama di Premier League. Tapi bermain lebih baik dari lawan. Terkadang Anda tidak banyak bermain dan lolos, tapi saya selalu mencoba mengatakan 'oke'."
Membangun di atas bekas luka benua yang telah berlalu
Obsesi Guardiola dengan "menjadi diri sendiri" berasal dari perasaan sepanjang kariernya bahwa tim-timnya belum selalu mencapai potensi sejati mereka dalam momen-momen tekanan tertinggi. Saat merefleksikan masa jabatannya di Barcelona dan Bayern Munich, serta waktunya di Manchester, ia mengakui adanya rasa ketidakpuasan yang terus-menerus terkait cara tim-timnya secara historis menangani tekanan babak gugur Liga Champions.
"Sulit untuk datang di tahun pertama dan langsung menang, tapi di tim itu mereka mengalami pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membantu mereka berkembang," jelas manajer City. "Kalah di menit-menit akhir di sini atau tersingkir oleh Tottenham [pada 2019], banyak kali saat kita tampil luar biasa tapi tetap tersingkir, itu adalah hal yang harus kita alami. Tapi sekarang kita punya banyak pemain yang belum mengalami itu, dan kita harus melihat bagaimana kita bereaksi. Dan itu tidak mudah karena perasaan saya di sini sejak saya menjadi manajer Barcelona, saya tidak pernah merasa di Bayern Munich dan Man City bahwa kami adalah siapa yang seharusnya kami jadi. Itu selalu perasaan saya. Di Anfield dengan Jurgen (Klopp) bermain di Liga Champions."
Evolusi skuad baru Kota
Meskipun kemenangan di Istanbul pada 2023 membuktikan bahwa City mampu "melewati garis finis" bahkan saat tidak bermain di performa terbaiknya, skuad saat ini berbeda. Dengan banyak pemain yang meraih treble telah hengkang, Guardiola kini bekerja dengan skuad yang lebih muda dan kadang-kadang tidak konsisten, yang kehilangan poin melawan tim seperti Nottingham Forest dan Brighton musim ini, namun tetap berada dalam perburuan empat trofi.
Madrid dalam performa yang tidak stabil di tengah masalah cedera.
Meskipun ada ketidakstabilan di level domestik, tim City ini telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menemukan cara meraih kemenangan, setelah berhasil meraih kemenangan di Bernabeu dan Anfield musim ini.
Madrid, di sisi lain, mengalami sedikit kendala dalam beberapa pekan terakhir di bawah pelatih baru Alvaro Arbeloa. Kekalahan dari Osasuna dan Getafe di La Liga telah membuat mereka tertinggal empat poin dari Barcelona dalam perburuan gelar. Situasi ini semakin memburuk dengan penambahan Alvaro Carreras ke daftar cedera yang sudah termasuk Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Rodrygo, dan Eder Militao.
