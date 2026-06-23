Jangan pernah meremehkan Cristiano Ronaldo! Pemain Portugal yang dijuluki GOAT ini mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam final Piala Dunia

Tak ada yang bisa menghentikan Cristiano Ronaldo dalam hal memecahkan rekor. Dengan mencetak gol dalam laga Portugal melawan Uzbekistan, penyerang legendaris ini menjadi pemainpertama yang mencetak gol di enam turnamen Piala Dunia FIFA yang berbeda. Ini adalah prestasi ketahanan karier yang tak tertandingi, yang membuatnya unggul atas rival lamanya, Lionel Messi, dalam kategori konsistensi historis ini.

Gol tersebut, sebuah tendangan akurat pada menit keenam, menjadi respons tegas bagi mereka yang menyiratkan bahwa masa kejayaan sang veteran di level elit sudah hampir berakhir. Momen ini digambarkan oleh banyak pihak sebagai sesuatuyang tak terelakkan, karena bintang Al-Nassr itu sekali lagi membuktikan bahwa hasratnya untuk mencetak gol di panggung internasional tetap sama besarnya seperti saat ia debut dua dekade lalu.







