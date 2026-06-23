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Jangan pernah meremehkan Cristiano Ronaldo! Pemain Portugal yang dijuluki GOAT ini mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain pertama yang mencetak gol di enam final Piala Dunia
Momen bersejarah bagi GOAT
Tak ada yang bisa menghentikan Cristiano Ronaldo dalam hal memecahkan rekor. Dengan mencetak gol dalam laga Portugal melawan Uzbekistan, penyerang legendaris ini menjadi pemainpertama yang mencetak gol di enam turnamen Piala Dunia FIFA yang berbeda. Ini adalah prestasi ketahanan karier yang tak tertandingi, yang membuatnya unggul atas rival lamanya, Lionel Messi, dalam kategori konsistensi historis ini.
Gol tersebut, sebuah tendangan akurat pada menit keenam, menjadi respons tegas bagi mereka yang menyiratkan bahwa masa kejayaan sang veteran di level elit sudah hampir berakhir. Momen ini digambarkan oleh banyak pihak sebagai sesuatuyang tak terelakkan, karena bintang Al-Nassr itu sekali lagi membuktikan bahwa hasratnya untuk mencetak gol di panggung internasional tetap sama besarnya seperti saat ia debut dua dekade lalu.
Membungkam lingkaran para pengkritik yang semakin meluas
Menjelang pertandingan, narasi seputar kapten Portugal itu terasa sangat negatif, sesuatu yang tidak biasa. Analisis statistik menunjukkan rentetan 10 pertandingan tanpa gol di turnamen internasional besar, yang membuat sebagian orang mempertanyakan apakah Roberto Martinez sebaiknya mempertimbangkan skuad tanpa pemain andalan bernomor punggung tujuh tersebut.
Para kritikus menyoroti keterlibatannya yang terbatas dalam membangun serangan serta penurunan “post-shot xG” sebagai tanda-tanda penurunan performa yang tajam. Namun, kemampuan Ronaldo untuk menciptakan momen penentu saat seluruh dunia menonton selalu menjadi kekuatan terbesarnya.
Martinez tetap mendukung kaptennya
Di tengah sorotan menjelang pertandingan, pelatih Portugal Roberto Martinez tetap teguh dalam dukungannya terhadap pemain berusia 41 tahun itu. Martinez menepis anggapan bahwa tim akan lebih baik tanpa pencetak gol terbanyak mereka, dengan menegaskan bahwa kehadiran Ronaldo memberikan keunggulan taktis yang melampaui sekadar jumlah sentuhan bola atau jarak yang ditempuh di sepertiga akhir lapangan.
"Tidak masuk akal untuk menyingkirkan pencetak gol terbaik di dunia sepak bola dalam pertandingan di mana Anda membutuhkan gol," tegas Martinez. "Bagi kami di momen seperti ini, pengalaman Cristiano di kotak penalti sangat penting. Cara dia menarik perhatian para bek itu penting, cara kami memanfaatkan ruang kosong itu penting. Dan setiap pemain memiliki tanggung jawab atau keunggulan tersendiri di lapangan. Dan jelas, ketika Anda membutuhkan gol, Anda harus memiliki Cristiano."
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Misi yang harus dimenangkan di Texas
Dengan lawatan ke Texas yang semakin dekat, tekanan kini menimpa para raksasa Eropa ini untuk meraih kemenangan dan memastikan langkah mereka ke babak gugur. Skuad ini sangat menyadari bahwa penampilan mereka saat melawan Republik Demokratik Kongo berada di bawah standar yang diharapkan dari tim yang diperkuat pemain-pemain sekelas Bruno Fernandes dan Bernardo Silva.
Bek sayap Joao Cancelo menggemakan perasaan ini, menuntut perbaikan segera di sepertiga akhir lapangan. "Kami tidak menciptakan peluang, dan itu tidak wajar bagi tim seperti kami. Kami memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi, termasuk yang terbaik di dunia, dan kami harus menunjukkannya di lapangan. Besok, yang penting hanyalah kemenangan. Kami tidak punya ruang untuk kesalahan," kata Cancelo memperingatkan.
Portugal langsung tancap gas saat melawan Uzbekistan, dengan Nuno Mendes mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo menambah gol keduanya dalam pertandingan ini enam menit sebelum babak pertama berakhir — dengan penyelesaian akhir yang klinis itu, ia telah mencetak total 10 gol di turnamen Piala Dunia dan melampaui rekor rekan senegaranya yang ikonik, Eusebio.