Gasperini merespons secara spesifik komentar yang dilontarkan Bryan Cristante dan Lorenzo Pellegrini, yang sama-sama berbicara tentang target besar dan prospek perayaan gelar juara di Circo Massimo. Menanggapi ambisi Scudetto itu, pelatih veteran tersebut menegaskan bahwa meski ambisi itu sehat, fokus harus tetap berpijak pada pekerjaan sehari-hari.

"Anda seharusnya tidak pernah mematikan mimpi," kata Gasperini. "Yang penting adalah mengetahui bahwa, ketika alarm berbunyi, realitas adalah sesuatu yang lain. Lalu, jika Anda menjalani realitas dengan cara yang tepat, Anda bahkan bisa membuatnya selaras dengan mimpi. Tapi ini bukan percakapan untuk awal September."