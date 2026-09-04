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'Jangan pernah membungkam mimpi!' - Gian Piero Gasperini menanggapi pembicaraan Scudetto Roma setelah awal musim yang eksplosif
Gasperini tanggapi pembicaraan soal gelar Roma
Gasperini menanggapi optimisme awal musim timnya setelah start yang menjanjikan dalam kampanye Serie A. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, sang pelatih merefleksikan antusiasme yang kian besar di sekitar klub, ambisi di ruang ganti, dan hubungannya dengan para suporter. Suasana di ibu kota terangkat oleh hasil-hasil awal, yang mendorong para anggota skuad untuk membahas target-target ambisius. Namun, Gasperini ingin menyeimbangkan momentum awal ini dengan pandangan yang realistis terhadap panjangnya musim yang masih menanti.
- Getty Images Sport
Menyeimbangkan impian meraih gelar dengan kenyataan pahit
Gasperini merespons secara spesifik komentar yang dilontarkan Bryan Cristante dan Lorenzo Pellegrini, yang sama-sama berbicara tentang target besar dan prospek perayaan gelar juara di Circo Massimo. Menanggapi ambisi Scudetto itu, pelatih veteran tersebut menegaskan bahwa meski ambisi itu sehat, fokus harus tetap berpijak pada pekerjaan sehari-hari.
"Anda seharusnya tidak pernah mematikan mimpi," kata Gasperini. "Yang penting adalah mengetahui bahwa, ketika alarm berbunyi, realitas adalah sesuatu yang lain. Lalu, jika Anda menjalani realitas dengan cara yang tepat, Anda bahkan bisa membuatnya selaras dengan mimpi. Tapi ini bukan percakapan untuk awal September."
Pujian untuk suporter Roma yang dewasa
Selain mengelola ekspektasi di ruang ganti, Gasperini memberikan penjelasan rinci tentang atmosfer di seluruh Ibu Kota dan hubungannya dengan para suporter. Ia memuji para penggemar atas pengetahuan mereka tentang sepakbola, seraya menilai antusiasme mereka berakar pada pengalaman.
"Gairah itu selalu ada, sekarang saya melihat antusiasme, tetapi matang, sadar," jelas Gasperini. "Lebih dari yang diyakini orang-orang di luar Roma. Anda tidak bisa dengan mudah membodohi fans Roma.
"Mereka pernah memiliki para juara hebat, tim-tim hebat. Mereka tahu sepakbola. Hari ini mereka adalah fans yang puas. Kepuasan besar saya adalah melihat mereka puas."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke mantan klub, Atalanta
Penilaian luas sang pelatih muncul ketika Roma bersiap menghadapi ujian besar melawan Atalanta, mantan klub Gasperini. Laga mendatang itu menjadi tolok ukur penting untuk menguji kapasitas awal tim.
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