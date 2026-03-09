‘Jangan pernah bilang tidak’ - Mengapa kembalinya Liverpool untuk Jurgen Klopp bisa terjadi, karena pahlawan legendaris Anfield mengatakan sepak bola ‘merindukan’ pelatih Jerman yang karismatik

Apakah Klopp bisa kembali ke Anfield jika Slot dipecat musim panas ini? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada McAllister, mantan gelandang Liverpool - yang berbicara bekerja sama dengan Grosvenor Casino - mengatakan kepada GOAL: “Anda tidak pernah bisa mengatakan tidak mungkin dalam hal-hal seperti itu. Ketika saya melihatnya saat dia melatih Dortmund, hubungan dengan Yellow Wall dan bagaimana Dortmund adalah kota industri besar, dia benar-benar cocok untuk pekerjaan itu - kota tempat dia berada, penggemar yang dia layani, dan penggemar yang dia coba puaskan. Kemudian kita maju ke tahun-tahun berikutnya dan dia datang ke Liverpool, dan lagi, itu adalah kombinasi yang sempurna. Lagi, bagi saya, Anda memiliki pemimpin karismatik, seseorang dengan kepribadian yang sangat kuat, yang merasakan hal yang sama seperti Kop. Lagi, sangat mirip dengan Yellow Wall di Dortmund.

“Bagi saya, selalu sangat sulit untuk kembali ke tempat di mana Anda pernah sangat sukses. Tapi Anda tidak pernah bisa mengatakan tidak mungkin. Ini adalah permainan yang gila dan semakin gila seiring berjalannya waktu. Tapi bagi saya, saya pikir permainan secara umum merindukan Jurgen Klopp.

“Dia jelas memiliki kemampuan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan sebagainya, karena Anda tahu betapa menuntutnya manajemen. Jadi pekerjaan yang dia jalani saat ini, saya menduga memberi dia lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Tapi orang-orang yang terlibat dalam sepak bola sangat menyukai berada di lapangan latihan. Saya ingin melihatnya kembali ke mana pun itu, karena menurut saya permainan ini secara umum merindukannya.”