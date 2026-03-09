Getty
‘Jangan pernah bilang tidak’ - Mengapa kembalinya Liverpool untuk Jurgen Klopp bisa terjadi, karena pahlawan legendaris Anfield mengatakan sepak bola ‘merindukan’ pelatih Jerman yang karismatik
Rekor Klopp sebagai manajer Liverpool: Kembalinya ke dunia kepelatihan dibahas
Klopp memimpin 491 pertandingan sebagai manajer Liverpool antara Oktober 2015 dan Mei 2024. Dia memenangkan 299 dari pertandingan tersebut, termasuk gelar juara Premier League dan Liga Champions. Keputusan untuk mundur diambil sebelum kontraknya dengan The Reds berakhir.
Setelah menginvestasikan begitu banyak tenaga dan emosi, pria berusia 58 tahun ini merasa saatnya telah tiba untuk beristirahat dan menjauh dari tekanan melatih klub. Kini ia menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global untuk Red Bull.
Berbagai laporan menyarankan bahwa Klopp mungkin kembali tergoda untuk melatih, meskipun ia sendiri secara rutin menyatakan tidak memiliki rencana segera untuk kembali ke bangku cadangan. Tawaran yang tepat dapat membuat sikapnya melunak.
Ada pembicaraan bahwa Real Madrid sedang berusaha merekrut mantan pelatih Borussia Dortmund ini, karena mereka mencari pengganti permanen untuk Xabi Alonso, sementara Liverpool selalu mampu menarik hati pria yang membawa 'sepak bola berat' ke Inggris.
Apakah Klopp bisa kembali menjadi manajer Liverpool untuk periode kedua?
Apakah Klopp bisa kembali ke Anfield jika Slot dipecat musim panas ini? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada McAllister, mantan gelandang Liverpool - yang berbicara bekerja sama dengan Grosvenor Casino - mengatakan kepada GOAL: “Anda tidak pernah bisa mengatakan tidak mungkin dalam hal-hal seperti itu. Ketika saya melihatnya saat dia melatih Dortmund, hubungan dengan Yellow Wall dan bagaimana Dortmund adalah kota industri besar, dia benar-benar cocok untuk pekerjaan itu - kota tempat dia berada, penggemar yang dia layani, dan penggemar yang dia coba puaskan. Kemudian kita maju ke tahun-tahun berikutnya dan dia datang ke Liverpool, dan lagi, itu adalah kombinasi yang sempurna. Lagi, bagi saya, Anda memiliki pemimpin karismatik, seseorang dengan kepribadian yang sangat kuat, yang merasakan hal yang sama seperti Kop. Lagi, sangat mirip dengan Yellow Wall di Dortmund.
“Bagi saya, selalu sangat sulit untuk kembali ke tempat di mana Anda pernah sangat sukses. Tapi Anda tidak pernah bisa mengatakan tidak mungkin. Ini adalah permainan yang gila dan semakin gila seiring berjalannya waktu. Tapi bagi saya, saya pikir permainan secara umum merindukan Jurgen Klopp.
“Dia jelas memiliki kemampuan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan sebagainya, karena Anda tahu betapa menuntutnya manajemen. Jadi pekerjaan yang dia jalani saat ini, saya menduga memberi dia lebih banyak waktu untuk bersama keluarga. Tapi orang-orang yang terlibat dalam sepak bola sangat menyukai berada di lapangan latihan. Saya ingin melihatnya kembali ke mana pun itu, karena menurut saya permainan ini secara umum merindukannya.”
Apa yang perlu terjadi agar Klopp kembali?
Mantan bintang Liverpool lainnya, mantan striker Stan Collymore, sebelumnya mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah dia bisa melihat seorang idola fans kembali memimpin di Merseyside: “Jika dia tersedia, sepanjang hari. Saya bisa membayangkannya.”
Collymore menambahkan tentang bagaimana kesepakatan bisa terwujud: “ kecuali jika pada musim panas, Jurgen Klopp mengatakan ‘Saya akan kembali ke sepak bola dan Liverpool adalah satu-satunya klub untuk saya’ - yang tentu saja akan menarik perhatian dewan direksi Liverpool. Jika dia mengatakan ‘Saya akan kembali tapi saya ingin tantangan baru’, saya tidak berpikir hierarki Liverpool akan mengejarnya.”
Slot keluar, Klopp masuk: Apakah pergantian manajerial bisa dilakukan pada tahun 2026?
Saat ini tidak ada posisi yang perlu diisi di Anfield, dengan Slot masih terikat kontrak hingga 2027. Namun, manajer asal Belanda tersebut telah menyaksikan Liverpool kesulitan dalam pertahanan gelar Premier League mereka musim ini, setelah jendela transfer musim panas 2025 yang memecahkan rekor, dan kegagalan meraih trofi besar serta kualifikasi Liga Champions dapat membuatnya dipecat, sementara klub siap memulai babak baru - mungkin dengan wajah familiar di kursi kepelatihan.
