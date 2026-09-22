Jika Mbappe ingin meraih Ballon d’Or yang selama ini sulit digapainya pada suatu saat nanti, maka ia mungkin membutuhkan gelar Liga Champions untuk membantu mewujudkan hal tersebut. Ia harus menyaksikan dari kejauhan ketika mantan klubnya Paris Saint-Germain menjuarai kompetisi itu dua musim beruntun.

Madrid, yang kini ditangani kembali oleh ‘The Special One’ Jose Mourinho, belum terlihat sepenuhnya meyakinkan pada awal musim 2026-27. Dengan mempertimbangkan hal itu, trofi Piala Eropa ke-16 bisa jadi sulit dikejar oleh Real Madrid.

Leboeuf menambahkan: “Real Madrid di Liga Champions, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kita melihat Paris Saint-Germain kesulitan di awal musim di Ligue 1 dan Liga Champions dalam dua tahun terakhir, lalu bangkit sekitar bulan Desember dan mendominasi semua orang.

“Semoga Mourinho akan menemukan solusi untuk membuat tim ini lebih baik. Pada akhir pekan dalam derby itu, saya tidak mengerti bagaimana Atletico Madrid mengakhiri pertandingan dengan 11 pemain dan Real Madrid dengan 10 pemain. Saya paham mengapa pemain mereka mendapat kartu merah, tetapi ada dua pelanggaran dari Atletico Madrid yang layak diganjar kartu merah. Saya setuju dengan Mourinho, Anda bahkan tidak perlu konferensi pers setelah pertandingan, cukup tunjukkan gambarnya dan itu sudah menjelaskan semuanya.

“Ofisial VAR di Inggris, Prancis, dan Spanyol perlu bangun karena ini tidak berjalan. Kita tahu ketika Mourinho datang bahwa itu akan butuh waktu untuk stabil, dan kita belum tahu apakah ini akan berhasil. Dengan ego di ruang ganti dan mentalitas para pemain, bahkan bagi seseorang dengan karakter sekuat Mourinho, akan sangat sulit untuk memperbaiki apa yang sedang salah di Real Madrid.

“Barcelona memiliki budaya bermain bersama yang sudah ada sejak Johan Cruyff atau bahkan sebelumnya. Selama 50 atau 60 tahun di Barcelona, prinsip utamanya adalah bermain bersama, meski memiliki bakat individu. [Pep] Guardiola mempertahankan itu, [Ronald] Koeman mempertahankan itu, dan Hansi Flick melakukannya sekarang. Meski mereka tidak terlalu fokus pada bertahan, mereka mencetak begitu banyak gol sehingga mustahil untuk mengatasi mereka. Itu permainan yang indah dan menghibur.

“Kita tahu Mourinho ingin memainkan gaya yang berbeda. Ketika ia kembali pada 2013, ia mengubah mentalitas dan membuat Real Madrid menang dengan menjadi tangguh dan agresif, yang bisa diterima dalam sepakbola.

“Butuh waktu untuk kembali ke pola pikir itu, dan saya tidak tahu apakah Mourinho mampu mengulangi apa yang ia lakukan pada 2013. Semoga demi dirinya, Real Madrid, dan para suporter, ia bisa. Tetapi saya punya keraguan mengingat generasi pemain yang ia miliki saat ini, karena sulit untuk mengubah pola pikir egois itu.”