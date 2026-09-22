Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
'Jangan pernah bicara tentang Ballon d'Or' - Kylian Mbappe yang 'egois' dibandingkan dengan bintang Barcelona yang sedang on fire, Raphinha, saat 'Galactico' Real Madrid mengajukan argumennya untuk Golden Ball
Mbappe menorehkan sejarah untuk Prancis di Piala Dunia 2026
Penyerang timnas Prancis itu kembali menikmati tahun yang berkesan. Ia memborong 42 gol untuk Real musim lalu, yang mengantarkannya meraih gelar top skor La Liga untuk kedua kalinya, dan menulis ulang buku rekor saat membela negaranya di Piala Dunia 2026.
Mbappe kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnasnya, dengan 66 gol atas namanya, dan tidak ada yang lebih sering mencetak gol di ajang utama FIFA itu, dengan total luar biasa di turnamen tersebut kini mencapai 22 gol dan terus bertambah.
Namun, trofi-trofi besar terbukti sulit diraih Mbappe. Dengan mempertimbangkan hal itu, penurunan lain di daftar voting Ballon d'Or diprediksi akan menimpanya, saat kehebatan Harry Kane, Rodri, Lamine Yamal, dan Khvicha Kvaratskhelia naik ke puncak.
Kapten karismatik Prancis itu telah berbicara di depan publik tentang mengapa ia merasa gelar 'pemain terbaik di planet ini' seharusnya diberikan kepadanya, tetapi komentar tersebut bisa jadi tidak digubris. Striker berusia 27 tahun itu disarankan untuk lebih fokus pada ambisi kolektif, seperti rivalnya di El Clasico, Raphinha - dengan 14 gol atas namanya musim ini - yang sedang melakukannya di Camp Nou.
- GOAL
Apakah Mbappe kembali ditakdirkan gagal meraih Ballon d'Or?
Mantan pemain internasional Prancis Leboeuf, yang berbicara dalam kerja sama dengan Mr Gamble, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah kegagalan meraih Ballon d'Or akan memacu Mbappe: "Tak ada yang bisa bilang Raphinha adalah nomor sembilan yang lebih baik daripada Kylian Mbappe karena ini adalah pertama kalinya Raphinha bermain sebagai nomor sembilan, sedangkan Mbappe sudah bermain sebagai nomor sembilan dan terus mencetak gol selama hampir 10 tahun.
"Namun, semua yang dilakukan Mbappe di lapangan terasa seperti untuk dirinya sendiri, sedangkan dengan Raphinha, Anda merasa semua yang dia lakukan adalah untuk tim. Itulah masalahnya. Ketika Mbappe mengatakan dia ingin memenangkan Ballon d'Or, itu sudah menjelaskan segalanya. Itulah kekhawatiran saya. Anda seharusnya tidak pernah berbicara tentang Ballon d'Or seperti itu. Muncul di media untuk mengungkapkan keinginan dan tekadnya memenangkan Ballon d'Or itu menjengkelkan karena itu membuktikan para pengkritiknya benar.
"Mereka menganggap dia egois, dan dia menunjukkannya. Real Madrid tidak bermain bagus atau memenangi pertandingan, tetapi dia malah berbicara tentang Ballon d'Or. Tidak, mulailah memenangi pertandingan dan mencetak gol bersama tim Anda.
"Ungkapkan bahwa Anda ingin memenangkan La Liga dan Liga Champions. Berhentilah membicarakan Ballon d'Or, itu tidak penting. Orang-orang mungkin mengatakan saya iri karena saya tidak memenangkan Ballon d'Or, tetapi saya baik-baik saja. Saya menyukai Kylian Mbappe, tetapi kadang-kadang ketika dia berbicara kepada media, itu tidak baik untuk citranya."
Bisakah Real Madrid menjadi penantang Liga Champions?
Jika Mbappe ingin meraih Ballon d’Or yang selama ini sulit digapainya pada suatu saat nanti, maka ia mungkin membutuhkan gelar Liga Champions untuk membantu mewujudkan hal tersebut. Ia harus menyaksikan dari kejauhan ketika mantan klubnya Paris Saint-Germain menjuarai kompetisi itu dua musim beruntun.
Madrid, yang kini ditangani kembali oleh ‘The Special One’ Jose Mourinho, belum terlihat sepenuhnya meyakinkan pada awal musim 2026-27. Dengan mempertimbangkan hal itu, trofi Piala Eropa ke-16 bisa jadi sulit dikejar oleh Real Madrid.
Leboeuf menambahkan: “Real Madrid di Liga Champions, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kita melihat Paris Saint-Germain kesulitan di awal musim di Ligue 1 dan Liga Champions dalam dua tahun terakhir, lalu bangkit sekitar bulan Desember dan mendominasi semua orang.
“Semoga Mourinho akan menemukan solusi untuk membuat tim ini lebih baik. Pada akhir pekan dalam derby itu, saya tidak mengerti bagaimana Atletico Madrid mengakhiri pertandingan dengan 11 pemain dan Real Madrid dengan 10 pemain. Saya paham mengapa pemain mereka mendapat kartu merah, tetapi ada dua pelanggaran dari Atletico Madrid yang layak diganjar kartu merah. Saya setuju dengan Mourinho, Anda bahkan tidak perlu konferensi pers setelah pertandingan, cukup tunjukkan gambarnya dan itu sudah menjelaskan semuanya.
“Ofisial VAR di Inggris, Prancis, dan Spanyol perlu bangun karena ini tidak berjalan. Kita tahu ketika Mourinho datang bahwa itu akan butuh waktu untuk stabil, dan kita belum tahu apakah ini akan berhasil. Dengan ego di ruang ganti dan mentalitas para pemain, bahkan bagi seseorang dengan karakter sekuat Mourinho, akan sangat sulit untuk memperbaiki apa yang sedang salah di Real Madrid.
“Barcelona memiliki budaya bermain bersama yang sudah ada sejak Johan Cruyff atau bahkan sebelumnya. Selama 50 atau 60 tahun di Barcelona, prinsip utamanya adalah bermain bersama, meski memiliki bakat individu. [Pep] Guardiola mempertahankan itu, [Ronald] Koeman mempertahankan itu, dan Hansi Flick melakukannya sekarang. Meski mereka tidak terlalu fokus pada bertahan, mereka mencetak begitu banyak gol sehingga mustahil untuk mengatasi mereka. Itu permainan yang indah dan menghibur.
“Kita tahu Mourinho ingin memainkan gaya yang berbeda. Ketika ia kembali pada 2013, ia mengubah mentalitas dan membuat Real Madrid menang dengan menjadi tangguh dan agresif, yang bisa diterima dalam sepakbola.
“Butuh waktu untuk kembali ke pola pikir itu, dan saya tidak tahu apakah Mourinho mampu mengulangi apa yang ia lakukan pada 2013. Semoga demi dirinya, Real Madrid, dan para suporter, ia bisa. Tetapi saya punya keraguan mengingat generasi pemain yang ia miliki saat ini, karena sulit untuk mengubah pola pikir egois itu.”
- Getty
Mbappe bekerja sama dengan Mourinho di Santiago Bernabeu
Real sudah kehilangan enam poin, dari dua kekalahan, dalam tujuh laga La Liga musim ini, yang membuat mereka tertinggal enam poin dari rival di puncak klasemen, Barcelona, yang masih sempurna. Jelas ada pekerjaan yang harus dilakukan Mourinho di Santiago Bernabeu.
Mbappe akan memainkan peran penting dalam rencananya, bersama pemain-pemain seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham, tetapi apakah pria Portugal yang penuh teka-teki itu bisa membantu mengubah penyerang Prancisnya yang menakutkan menjadi pemenang Ballon d’Or masih harus dilihat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami